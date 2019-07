"Sjedila sam za mašinom, šila sam", pjevalo se u noći sa subote na nedjelju i u nedjeljno jutro na Odjelu za maksilofacijalnu kirurgiju KBC-a Split. Naravno, šalimo se da se pjevalo, ali se zato šivalo "sve u šesnaest".

Naime, dr. Lupi Ferandin, specijalist maksilofacijalne kirurgije i dr. Ante Mihovilović, specijalizant nisu stali raditi i šivati ultraše koji su zatražili pomoć na "njihovom" odjelu.

I upravo je maksilofacijalna kirurgija KBC-a Split bila najzaposlenija prva dva dana Ultre, pa je tako od 48 stranih državljana, koji su zbog raznih lakših ozljeda zatražili pomoć u splitskoj bolnici, njih 10-tak došlo na maksilofacijalnu kirurgiju.

- Nitko od tih pacijenata nije zadržan na liječenju, jer se u pravilu radilo o ozljedama mekih tkiva lica. Naravno, te smo ozljede morali sanirati, odnosno sašiti i svi su oni nakon pružene pomoći otpušteni iz bolnice. Na svu sreću nije bilo veći broj fraktura, odnosno bila je "samo" jedna fraktura i to kod švedskog državljanina koji je došao na Ultru. Njemu je netko, u gradu, dakle ne na Ultri, udarcem u glavu slomio čeljust. Mi smo mu ponudili operacijski zahvat u KBC-u Split, no on ga je odbio i odlučio se operirati u Švedskoj - rekao je dr. Ferandin.

Zanimalo nas je od čega nastaju te ozljede mekih tkiva lica.

- Najčešće od udarca u lice ili pada. No, u svakom slučaju ne radi se o jačim udarcima ili težim padovima, jer da je u pitanju "veća sila" zasigurno bi nastale frakture lica - kazao je dr. Lupi Ferandin.