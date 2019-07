Par maloljetnika se napilo i završilo na Pedijatriji, nekima je trebao psihijatar, nekima kardiolog, a najviše ih je stiglo u bolnicu zbog šivanja glave

Da se i maloljetnici znaju "dobro i pošteno" napiti i intoksicirati svoj organizam raznim supstancama pokazala su i dva starija maloljetnika iz inozemstva koji su drugu večer Ultre prevezeni na Kliniku za dječje bolesti KBC-a Split, gdje su se trijeznili.

Njih dvoje su bili dio tek osam medicinskih intervencija koje je imala Hitna pomoć SD županije, unutar stadiona Park mladeži.

- Cijelu drugu večer imali smo "samo" osam medicinskih intervencija, od čega kod četiri slučaja, uopće nije bilo potrebe za prijevozom u KBC Split. To je za nas, s obzirom na neke druge noći, proteklih godina na Ultri odlična noć. Tako, moram reći da do pola noći, sa subote na nedjelju nismo imali nijednu intervenciju, dok smo prethodnu noć, do tog sata već imali njih 11. Osim ovih dvoje koje smo odveli na Kliniku za dječje bolesti, još smo jednog partijanera odveli na Hitni interni prijam jer je osoba imala srčanih problema, a jedna osoba je odvezena na Psihijatriju jer je u pitanju bila promjena ponašanja, rekao nam je dr. Miho Sušić, sa Zavoda za Hitnu medicinu SD županije, koji je vođa ekipe Hitne pomoći koja dežura unutar stadiona Park mladeži.

Je li moguće? Hitna pomoć do ponoć nije imala niti jednu intervenciju!

Što se tiče KBC-a Split u njega je prije, za vrijeme i poslije druge večeri Ultre prevezeno ukupno 17 inozemnih turista, odnosno partijanera.

Od njih 17 četvero ih je završilo na Klinici za očne bolesti (dva Poljaka, Norvežanin i Englez), jedan je Novozelanđanin završio na Psihijatriji, četiri Britanca i Iraca na Hitnom dječjem prijemu, na Maksilofacijalnom odjelu su završila trojica pacijenata od kojih je kod dvojice obavljeno šivanje (prva dva dana ukupno 11 inozemih turista završilo je na tom odjelu), dok je njih petero "posjetilo" ORL kliniku, gdje je obavljeno također jedno šivanje. Na ORL i Maksilofacijalu su dovoženi Španjolci, Novozelanđeni, Norvežani, Amerikaci i Nijemci.

- Njih 14 je dovezeno na Hitni kirurški prijam i svi su oni nakon medicinske obrade otpušteni iz bolnice. Troje ih je dovezeno na Hitni interni prijam, a jedan pacijent, Australac od ovih 17 dovezenih je zadržan na Klinici za unutarnje bolesti. Zadržan je zbog problema sa šećerom, budući se radi o dijabetičaru, pa je on preventivno zadržan, zbog nekih komplikacija koje je izazvao taj povišeni šečer, rekla nam je viša medicinska sestra Marija Tijardović, dežurna sestra KBC-a Split.

Dakle, u prve dvije noći Ultre ukupno 48 Ultraša prevezeno je u KBC Split (31 sa petka na subotu). Nitko od njih nije bio životno ugrožen, nitko nije imao takve ozljede koje su iziskivale operativni zahvat i samo ih je nekoliko zadržano u KBC-u Split na otriježnjenju. Kakva će biti zadnja splitska noć Ultre, barem šo se tiče u medicinskom smisli, vidjeti ćemo uskoro.