Sa srčanim problemima i ugrađenim stentom dođem na Firule upisat se za kontrolu: 'Evo ga, 22. rujna 2020.', kaže mi sestra!?; Dobro, vidimo se ako poživim, ali da bih poživio morat ću kod privatnika...

S tim liječničkim uputnicama najgore je uzeti prvu. Ostalo ide geometrijskom progresijom, na prvu dođu tri nove, pa na svaku od njih još po tri i td. Skupilo se dakle tu negdje potpisanom sakupljaču prizora iz gradske stvarnosti nešto tih uputnica, te on napokon odluči jutro protraćati na upisivanja za raznorazne preglede, kontrole, mišljenja, analize i sinteze, sve na Firulama. Tako napokon prispije i do šaltera Kardiologije s papirom na kojem je pisalo 'dijagnoza: St. post PCI cum implant. stent et PCI RCA fact. implant. stent'.

Red nevelik, slušam stariju gospođu kako govori da će ipak ići privano... Sestra, kad stadoh pred nju s druge strane šaltera, čita dijagnozu i pita kad sam zadnji put bio na kontroli i tako to, pa onda lista po svojoj debeloj bilježnici.

- Evo ga, 22. rujna 2020. - kazuje mi pružajući mi netom isprintanu potvrdu o narudžbi pacijenta.

- 2020. !? - zavapih, pa mi sinu misao da što je ovo, upis pacijenata ili prikriveni marketing - to je ono kad se nešto reklamira a da nigdje nema ni spomena o reklami - za sve one privatne klinike i specijalističke ordinacije koji će, uz tržišnu cijenu, isti pregled napraviti u par dana, no autocenzurirao sam se, nisam to glasno izgovorio, jer nije preporučljivo loše govoriti o zdravstvenim djelatnicima.

- Takvi su termini - odgovori sestra nedužno.

- Dobro, ako poživim, eto me kod vas 22, rujna 2020. - izgovorih rečenicu u koju je stala sva moja nemoć.

No, za poživjeti u međuvremenu ću ipak trebati napraviti poneki EKG, holter, pretrage krvnih markera... Negdje privatno.

Blagajnica u mom kvartovskom dućanu ne može doći sebi: Ko nam dade 'vake strance? Uzeli tortu, otvorili je, izili više od pola, pa da im se ne sviđa i da neće kupit...

Ofenziva taksista na ovaj grad traje li traje... Jedan mi se neku večer parkirao u dvorištu u centru grada. Govorim mu: ovo je privatni dvor, a on će meni bahato da šta žugam...​