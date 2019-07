Provozali smo se u splitskim taksijima da čujemo kako se vozači snalaze u stalnim izmjenama prometnih regulacija po gradskim ulicama, kako gledaju na više stotina konkurentskih šofera što su stigli sa sjevera države da bi odradili sezonu u Dalmaciji, pitali smo ih jesu li spremni za nadolazeći Ultra Europe festival i zabilježili što misle o nedavnoj tragičnoj prometnoj nesreći koju je izazvao jedan od njihovih kolega prolaskom kroz crveno na semaforu.

Brojni čitatelji zvali su nas nakon stravične nesreće u Splitu, a mi smo provjerili što kažu u vodećim taksi-tvrtkama: vozači rade i po 12 sati, sami to biraju, i nitko ih ne kontrolira

Josip

Za koju prometnu? Nisan čuja. Miljun ih je po danu, ko će to sve upratit, ne bi da sve dođu u novine. Šta ćeš ti tu, jednostavno je, znamo svi. Dolaze. Dolaze ovi iz Zagreba ode vozit. Ali bilo bi bolje da nisu. Triba ih sve isti tren potrat ća ako mene pitaš. He-he. Šalin se ja malo.

Evo pogledaj ti kretena di se on prestrojava! Evo kad ja sad ne bi izaša vanka i trisku mu opalija! Bi odma! Evo bi odma! E, to su ti ovi šta dođu samo liti iz sela onih malih jadnih po Slavoniji i oni oće na brzinu uvatit kintu, misle da je ovo lako, misle da je audi pedalina!

Dođi-iznajmi-vozaj. Onda nan rade sranja po gradu jer ne znaju ni ulice kako triba. Ma ajde moj ti, lipo san ja reka, potrat sve ća.

Hah!

Malo se ja šalin.

Joško

Priča mi jedna žena nekidan, vozin je vako ka vas sada, kaže, ona rekla taksistu da je ostavi na Toću, a on nema pojma di je Toć! Nema pojma di je Toć! Pita je da koja je to ulica! Normalno - žena ne zna. Zašto bi znala!? Evo znate li vi koja je to ulica? Ne znan ni ja, a vozin otkad znan za se! Rekla mu onda, dobro ajde ostavite me kraj Koteksova nebodera. Ovi blenija.

Da koja je to ulica pita on...

Ja san čuo od svojih, znači to van je živa istina, da oni iznajme jednu sobu tamo u kućama na Kili i onda kad jedan spava, dugi radi. Tako u istu postelju legnu. Krevet dile. Neću se ja sad tu mišat, svako ima svoje, nek radi ko šta oće, ali meni je to odvratno. Ne bi patike obuka od drugoga.

A znate šta jedu? Jedu one, one same konzerve. Paštete i kiflića. Ćevapa, bureka, gavrilovićke. To suvo, masno. Žlicu ne taknu cilo lito. Nema in ko kuvat.

Auta unajme. Sve daruvarskih tablica. I od toga šta zarade žive ostatak godine. Nemojte vi mene krivo svatit, razumin ja, gore nema posla, čovik mora nešto radit, ali ružno je to. Nije to život. Nije ni za pasa. Uvatit će oni iljadu eura u sezoni svaki tjedan, ali moj čovik izgubija si ti cilo lito života šta si ka štakor živija. Ko će ti to vrime vratit? Sitit ćeš se ti kad budeš umira, kazat ćeš - eee, di mi je onih tri miseca.

Nego, zašto se vi vozite Uberon, šta ne skinete Bolt? To van je aplikacija sto puta bolja, brža, jeftinija. Evo ova vožnja bi vas došla petnestak kuna, a ne trideset dvi. Skinite. Bolje van je.

Mate

Bolt? Ma ista je cijena vama, samo mi dobivamo više para.

Provizija je deset ili 15 posto, a na Uberu 25.

Slušajte, nije popularno reć, ali razumin taksista šta je uzrokova onu prometnu nekidan. Razumin ga. Sad ćemo mi proć tuda pa ću van pokazat di je to točno bilo, vidija san ja. I znan šta je problem. Problem su te vražje aplikacije na mobitelu. Tebi na ekranu zazvoni poziv i pita te oćeš li prihvatit novu vožnju. Na raskrižju si znači. I već si u pokretu, ideš poć kroz semafor. E, onda moraš gledat na mobitel je l ti se pojavija prikaz karte di tribaš ić, oćeš li livo ili ćeš desno skrenit sada! Dešava se da zablesiš u mobitel i ne gledaš u semafor. Sekund i po i eto te, prođeš kroz crveno. Zato van mi kad god je prazno auto vozimo u srednjoj traci, da se možemo lakše prestrojit.

Triba bi Uber poradit na tome, velik je to problem, daju nan samo deset sekundi za prihvatit vožnju. Triba baren 20.

To van je on ode napravio i proša je kroz crveno. Zna on ulice. Gradski je to taksi. Ali voze i za druge firme istovremeno. Kad in ne upadne neko na taksimetar.

Jesan li i na Boltu? Ma nisan. Al baš radi ovakvih stvari vozin samo za jednoga jer da bi ima Bolt moran gledat u dva mobitela, jer ne moš imat dvi aplikacije na jednom mobitelu, ne daju ti. Blokade su stavili. Dva broja moraš imat, gledat u njih i pratit di, ko, šta, kako. Normalno, tek ću se onda zabit negdi da tako vozin ka šta svi čine. A u konačnici zarade 500 kuna više. Koliki je rizik? Da ubiješ nekoga na cesti. Ne isplati se.

Fran

Ej, ja se najdublje ispričavam, započeo sam vožnju, a vi još niste ni ušli u automobil, he he, nema veze, neće vam to naplatiti dodatno ništa. Pardonček.

A gdje ovo idemo? Aha. Gdje je to? Da, da, vidim na karti, da, nego ne znam, stalno neke promjene ovdje po cestama rade.

Ma znate kaj, ima danas posla više čim su pale temperature.

Vozim, znači pet godina za privatnika i sad sam otišo samostalno i to se baš pokazalo skroz okej.

Ma ne, ma kakvi, nisam vam ja iz Splita. Kaj se ne vidi po naglasku? O, baš vam fala! Ovdje vozim Uber od drugog mjeseca tek. Bude još nas tako što vozimo samo sezonski taksije.

Pa da, treba vremena da se nauče ulice.

Strašno je to što se dogodio nekidan na križanju Vukovarske i Dubrovačke. Kažu da je prošel kroz crveno. Pa je udril u peugeota onda je peugeot udril u tu curu. Najgore je to, mladi život. Tragedija.

Ne. Ne bih se složio s vama da je do gledanja u aplikacije... Mislim nema veze je li to bio taksist, može se to svakome desit, kao da prometne samo taksisti uzrokuju? Kao da nije bilo prometnih prije taksija, šta ne? Grozno je što se našla na krivo vrijeme na krivom mjestu, i to sad se to dogodilo, zaista tragedija, a kako ovo nema svijeta po gradu, šta je danas, utorak? Nema stranaca.

Bit će da se kupaju.

Stipe

Prometnih bude svake godine. I ovi šta dođu sa strane, ali i domaći taksisti voze previše, budu u autu po 16 sati u komadu, ne mo'š ti bit koncentriran. Evo ja mogu vozit tri ure, onda moran stat negdi resetirat se, popit kavu na miru. Razbit ću auto i šta san onda napravio. Prošle godine mi se desilo, taman da ću doma lagano, zazvoni aplikacija, ja pogledan mobitel, a isprid mene kombi zakočija. I udarija san ga. Ja san kriv. Gleda san na mobitel. Imaš kasko, ali maknu ti auto iz prometa misec dana. Usrid sezone. Ma nije ni to, nego ćeš pokosit nekoga. Srića božja nije bilo nikoga nego samo kombi, mala brzina. Misec dana, osmi misec, auto van pogona. Šta ćeš.

Koliko taksista dođe u Split? Ja san siguran priko dvi tisuće samo uberovaca, a ostalih ne znan. Podstanari ode ionako teško nađu stan, ali ovi dođu njih šest, sedan u ekipi, iznajme auto, iznajme stan i izmjenjuju se. Dok jedan spava drugi vozi, to će van svako reć.

Ajme meni... Ajme šta je sad ovo! Ma šta je sad ovo, pa jutros se moglo proć ovuda kroz Tolstojevu! Kud ću sada? Evo, jel vidite vi, meni sad na aplikaciji pokazuje da mogu proć ovuda, evo pogledajte, nije da vas vozan, nego stvarno mi piše da se može.

Uf... Skroz su odsikli grad ovon prometnon regulacijon, sve jednosmjerno. Jedva ja znan sporedne puteljke di sad možemo proć, a kako će znat ovi šta nisu odavde pojma neman.

Ih! Pa normalno da ću vozit za Ultru, to se jedino isplati. Po dva, tri puta su veće cijene ako je vožnja od dva sata u noći pa na dalje do deset ujutro. Njima mo'š brate naplatit šta god oćeš.