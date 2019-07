Jeste li primijetili da ove godine nije bilo svečane ceremonije podizanja Plave zastave na plaži Bačvice?

Taj se događaj već godinama zbiva 13. lipnja, na blagdan sv. Ante, kada na ovom kupalištu službeno započinje sezona kupanja, no to se ovog ljeta nije dogodilo. No, ako nije bilo prigodne svečanosti, to ne znači da zastave nema - eno je, bezbrižno vijori na početku betonskog platoa.

Jeste li također primijetili da prostor tvrtke "Bačvice plaža", koncesionara najpoznatijeg splitskog kupališta, koji se nalazi do bivšeg kluba "Pupa" (na čijem se mjestu sada nalaze dva privatna apartmana) zjapi prazan? No, to ne znači da je nema - na vratima stoji rukom pisana obavijest da su se preselili na novu adresu u Bijankinijevu 8, ali time nisu promijenili kvart u kojem se nalazi sjedište.

Sve nedoumice koje smo naveli potvrdio je Nikša Ivanović, direktor firme "Bačvice plaža".

- Budući da je tvrtka "Konstruktor inženjering" otišla u stečaj, prostor u kojem smo bili je postao dio stečajne mase tog poduzeća. Stečajni upravitelj nam je ponudio previsoku cijenu najamnine, koja nam nije bila prihvatljiva, odnosno nismo se uspjeli dogovoriti pa smo napustili prostor i preselili se u ured u Bijankinijevu ulicu, gdje nam je ponuđeni iznos zakupnine bio povoljniji, a i dalje smo blizu plaže do koje se svaki dan prošetamo - pojašnjava Ivanović.

Podsjetimo, objekte u sklopu kupališno-poslovnog kompleksa na Bačvicama izgradila je tvrtka "Konstruktor inženjering", koja je prema ugovoru s Gradom dobila poslovne prostore na 15-godišnje plodouživanje. Taj je ugovor istekao u srpnju 2014. godine, pa ih je preuzela gradska uprava i dala ih na upravljanje svojoj tvrtki "Splitska obala", s tim da je "Bačvice plaža", u kojoj spomenuti nekadašnji građevinski div ima 51 posto, a Grad 49 posto udjela, koristila tri lokala.

Osim spomenutih 14 prostora, u kompleksu su još tri cjeline poslovnih kvadrata koje je koristila tvrtka “Bačvice plaža”, kojoj ugovor o plodouživanju tada još nije bio istekao. Cijeli plažni kompleks, čiji projekt potpisuje Ante Kuzmanić, izgrađen je 1999. godine.

Što se tiče ceremonije podizanja Plave zastave, direktor Ivanović napominje da su u tvrtki ove godine odlučili da izostave uzvanike i domjenak koji je inače pratio taj događaj.

- Godišnja članarina koju plaćamo za Plavu zastavu iznosi 20 tisuća kuna, a trošak domjenka je oko 10 tisuća kuna. Odlučili smo da to zaista nema smisla - podvlači prvi čovjek koncesionarske tvrtke koja upravlja kupalištem na Bačvicama.