Sitno se broji do još jednog izdanja Ultra Euroope festivala u Splitu koji se ove godine po prvi put umjesto na Poljudu održava u Parku mladeži.

Ultraši razludili i prije početka festivala: po centru grada se valjaju, spavaju, povraćaju, uriniraju... Cure hodaju u tangama, grudnjacima, mudantama; Hitna ima pune ruke posla



Glazbeni program službeno starta točno u 19 sati, no brojni partijaneri iz cijelog svijeta 'u programu' su već odavno, a vrijeme do prvih nastupa veliki zvijezda svjetske scene elektronske glazbe krate điravanjem po gradu.



​Mnogi doduše, očito nisu svjesni da šetaju pravim pravcatim gradom, barem ako je suditi po njihovim golišavim outfitima pa se po samom centru može susresti mnogobrojna ekipa 'gola do pasa', dok djevojke valjda smatraju da su kupaći kostimi sasvim uobičajen outfit na splitskim ulicama.



Svakako, goste partijanere nije teško prepoznati, a dok se oni najrevniji već lagano slijevaju prema parku mladeži, pogledajte današnje fotografija iz centra Splita okupiranog 'Ultrašima'.

