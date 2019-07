Stanarima sam objasnio da će biti buke, ali ne toliko, jer imamo najbolji razglas na svijetu. Ovaj je festival od iznimne važnosti za Hrvatsku i oni Splićani koji to prepoznaju trebaju se strpjeti ta tri dana u godini - kaže organizator Joe Bašić

Dok budete čitali ovaj tekst, tek nekoliko sati dijelit će nas od početka prve večeri ovogodišnje Ultre, čija se vrata na Parku mladeži otvaraju od 19 sati.

I dok se ulaznice za one koji nisu na vrijeme uspjeli doći do njih užarenom brzinom prodaju preko društvenih mreža i raznih oglasnika, često i po duplo skupljim cijenama, nije rijetkost i da vas na ulici netko zaustavi i ponudi vam ih, što se dogodilo potpisniku ovih redaka na putu prema konferenciji za novinare ususret ovom najvećem europskom festivalu elektroničke glazbe.

Kao što je već poznato, Ultra se preselila s Poljuda u Park mladeži, čime je gotovo potpuno promijenjen izgled samog stadiona i pomoćnih igrališta RNK Split u Ulici Hrvatske mornarice. Iako je mnogo građana nezadovoljno ovom odlukom, pogotovo Splićani koji žive u neposrednoj blizini stadiona, uvjereni da će na novoj lokaciji nastati totalni kaos, ujedno i prometni kolaps, prvi čovjek Ultre Joe Bašić, vlasnik tvrtke MPG Live, uvjerava nas da se sprema pravi spektakl, puno jači od onog kakav smo proteklih šest godina gledali na poljudskoj ljepotici, te da razloga za paniku – nema!

Ljubitelje elektroničke glazbe u gradu pod Marjanom tako očekuje najveća pozornica dosad te najraskošniji line up, a prostor nudi i više mjesta za partijanje. Park Mladeži veći je za 15.000 kvadratnih metara od Poljuda, što predstavlja čak tri nogometna igrališta. Centralni je teren istih dimenzija kao i na staroj lokaciji, no direktno je povezan i okružen zelenilom, što zbog veće površine znači i 15 tisuća posjetitelja više nego na Poljudu (procjenjuje se da bi ih moglo biti oko 55 tisuća). Sve to zajedno ima oko 60 tisuća kvadrata.

Main stage, odnosno glavna pozornica, svjetskih je dimenzija: široka je 80 metara (deset metara šira od dosadašnje) i po svojoj je visini, impozantnih 16 metara, veličine jedne okolne zgrade preko puta, s više od 150 kvadratnih metara LED ekrana. Također, stage je 15 metara veći nego što je, primjerice, U2 imao na koncertu na zagrebačkom Maksimiru.

Ono najvažnije, ističe Bašić, jest što im se više ne može ponoviti situacija iz 2016., kad je prva večer otkazana zbog velike bure, jer je nova pozornica izgrađena tako da može podnijeti čak i orkanske udare ovog neugodnog vjetra. Osim toga, napravljena je tako da pozadi ima zvučnu barijeru kako bi glazba što manje dopirala do obližnjih zgrada, razglas je okrenut prema sjeveru, te je većina zvuka, naravno, orijentirana na publiku.

– Stanarima sam objasnio da neće biti bučno, bit će buke, ali ne toliko, jer imamo najbolji razglas na svijetu i poštujemo sve zakone, kojih ćemo se pridržavati. S većinom njih smo postigli dogovor za zajednički suživot dok traje Ultra. Ovaj je festival od iznimne važnosti za Hrvatsku i oni Splićani koji to prepoznaju trebaju se strpjeti ta tri dana u godini - naglašava Bašić.

Dosadašnjim partijanerima na Poljudu glavna je briga bila kako se spustiti jednim redom stepenica od glavnog igrališta prema pomoćnima, gdje je bila smještena još jedna pozornica. S obzirom na to da je stadion izdvojen, s velikom površinom koja ga dijeli od ceste preko puta koje su zgrade, sve je to više-manje u praksi dobro funkcioniralo, pa se postavlja pitanje što je s Parkom mladeži, gdje sve počinje na Turskoj kuli, nastavlja se parkiralištem na tri razine te se montažnim stepenicama, preko pomoćnog Splitova igrališta, spušta prema onom glavnom.

- Main stage je isti kao na Poljudu, ove godine čak i veći, te Resistance na livadi lijevo i UMF Radio stage desno, nasuprot trgovačkom centru "Joker". Imamo oko 30 tisuća kvadrata čistog zelenog prostora, livada koje nismo imali na Poljudu. Posjetitelji mogu sjesti i uživati na jednom od tri golema stagea na ta tri prostora koji su blizu jedan drugome i ne treba prohodati puno vremena da se s Resistancea dođe na Main stage, što je bio slučaj kad se festival organizirao na Poljudu - kažu organizatori.

Glavni ulaz ići će s Ulice Hrvatske mornarice i križanja koje vodi prema Turskoj kuli, a nova lokacija, zbog svoje širine i prostranosti, omogućuje brži protok, što znači puno manje gužve, bolje iskustvo te mjere sigurnosti koje su na najvišoj mogućoj razini.

Novost je i da je otvoren ulaz s Puta Supavla. Bit će i drugih, posebnih ulaza za VIP goste (parking kod Jokera), što je prvi put u povijesti splitske Ultre, jer se utjecajnim gostima koji će doći privatnim avionima želi osigurati što veća privatnost.

Tko su ti tajanstveni pripadnici svjetskog jet seta, do zaključenja ovog broja nismo uspjeli doznali. Za njih su sagrađene tribine na tri etaže, koje su na stadionu nikle u svega nekoliko dana i isključivo su, dakle, namijenjene VIP gostima iz više od 140 zemalja.

Na parkirnim prostorima Turske kule bit će smještene kućice za ulaznice i drugi popratni sadržaji, a onda odmah do parkirališta nalazi se veliki službeni ulaz na kojem će biti sigurnosna provjera i provjera narukvica.

Kad su u pitanju drugi ulazi, kao što su oni iz Ulice Hrvatske mornarice te u blizini stambenih zgrada uz stadion, oni će kompletno biti zatvoreni, osigurani i nitko im neće imati pristup, kako im posjetitelji ne bi prilazili. Sam izlaz orijentiran je prema trgovačkom centru Joker i tamo će partijanere nakon lude noći čekati taksiji i autobusi kako bi ih sigurno odvezli na adrese gdje su smješteni.

Građane se savjetuje da tijekom trajanja javnog okupljanja, od petka do nedjelje, posebno u vrijeme najvećeg intenziteta prometa, izbjegavaju prometovanje u užoj zoni stadiona. Također, s obzirom na očekivani povećani intenzitet vozila, građane se moli za dodatno strpljenje te da na terenu prate upute i zapovijedi policijskih službenika vezano uz alternativne pravce kretanja u slučaju blokade prometa.

Policija će sukladno članku 79. zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon održavanja javnih okupljanja vršiti snimanje na mjestima javnih okupljanja i prilaznim pravcima.

Jedan od zaštitnih znakova festivala svakako je 360 vatromet, koji će ove godine biti još raskošniji, a s najvećom se pozornošću iščekuje nedjeljni nastup trojca Swedish House Mafia, jedan od tek osam godišnje. Na Resistance stageu tradicionalno je nešto tvrđa glazba. Pozornica svojim industrijskim dizajnom gleda na kranove "Brodosplita", riječ je o najvećoj i produkcijski najsuvremenijoj underground pozornici na svijetu. Treća je pak pozornica, UMF Radio stage, tradicionalno rezervirana za mlade i još neafirmirane izvođače.

- Ultra Europe ove godine donosi naš novi dom. Park mladeži ugostit će festival sve do 2023. godine. Vjerujem da smo našli lokaciju gdje ćemo u budućnosti moći najkvalitetnije razvijati ovaj projekt. Imamo već potvrdu i dokaze da godišnje ostvarujemo više od 200 milijuna impresija, kao i vrijednost od 500 milijuna kuna. Sretan sam što ove godine možemo omogućiti da Hajduk igra svoje europske utakmice na Poljudu, a da u isto vrijeme cijeli svijet dođe plesati na Parku mladeži. Ovaj projekt ne bih htio raditi nigdje drugdje nego u Hrvatskoj. Radim ga iz entuzijazma i ljubavi prema ovoj državi te ću u budućnosti raditi sve da se tu i zadrži. U idućim ćemo godinama samu zonu festivala proširiti za još 20 tisuća kvadrata, tako da nova lokacija ima potencijal postati jedan od najvećih festivala u Europi, koji će moći primiti 180 tisuća posjetitelja. Ispred nas je stoga puno rada i promocije, na Poljudu nismo imali mogućnost primiti dodatne kapacitete. To je još jedan razlog zašto smo se odlučili preseliti na Park mladeži. Očekujemo od 5 do 6 tisuća ljudi po danu više nego prijašnjih godina, odnosno 15 tisuća ljudi više nego prije. Po danu je to između 35 i 40 tisuća ljudi - istaknuo je Joe Bašić.