Na festivalu Ultra Europe, koji će se u Splitu održati od 12. do 14. srpnja, očekuju se posjetitelji iz 140 zemalja i sve je spremno da u petak u 19 sati stadion Park mladeži bude otvoren, rekli su novinarima u četvrtak organizatori festivala.

"Ove je godine festival Ultra Europe u Splitu na novoj lokaciji, to jest na stadionu Park mladeži, na prostoru koji je 15 tisuća četvornih veći od stadiona Poljud, na kojemu su bile dosadašnje Ultre, a na novoj lokaciji moći će smjestiti 55.000 posjetitelja, što znači 10.000 više nego na poljudskom stadionu", rekao je organizator festivala Joe Bašić novinarima prilikom obilaska i predstavljanja medijima nove lokacije.

Po Bašićevim riječima očekuje se da će na ovogodišnjoj Ultri u Splitu biti pet do šest tisuća posjetitelja na dan više nego prijašnjih godina. Dodao je da će nova pozornica biti najveća ikad postavljen u ovom dijelu Europe - široka gotovo 80 i visoka 16 metara.

Bašić je rekao da su svugdje u svijetu ovakvi događaji, koji imaju svjetski karakter, ujedno i visokog sigurnosnog rizika.

"Od prvog dana i ovaj se događaj tako tretira, prisutne su sve sigurnosne službe iz Hrvatske i imamo s njima i s Ministarstvom unutarnjih poslova (MUP) kontakt i siguran sam da će događaj biti kvalitetno organiziran", kazao je Bašić dodavši da je organizatorima bitno da se svi posjetitelji osjećaju sigurno.

Na pitanje novinara može li doći do raskidanja ugovora sa Splitom gdje bi se festival trebao održavati do 2023., s obzirom na to da je Mallorca iz Španjolske zainteresirana za preuzimanje festivala, Bašić je odgovorio niječno.

"Ja sam jamac da će ovaj festival ostati u Hrvatskoj jer ga ne bih htio raditi nigdje izvan Hrvatske", poručio je Bašić.

Dodao je i da se sa stanarima okolnih zgrada razgovaralo o buci.

"Kao organizatori izravno smo stupili u kontakt sa stanarima i razgovarali s njima te smo im predstavili naše ciljeve i mogućnosti. Bit će buke, ali ovaj je projekt od prevelikog značaja i mislim da građani Splita moraju prepoznati da cijeli svijet želi ovaj festival, i svi oni koji to imaju u vidu mogu se strpjeti i omogućiti da se ovaj festival prezentira u svijetu u korist svih građana Splita i Hrvatske", rekao je Bašić.

Festival počinje u petak u 19 sati, a Bašić je potvrdio da će nastupiti David Guetta.