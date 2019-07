Još nas dva dana dijele od početka Ultra Europe festivala koji se od petka do ranih jutarnjih sati idućeg radnog tjedna održava u Parku Mladeži.



Budući da su Splićani posljednjih godina naviknuli na pritisak koji nosi domaćinstvo takvog događanja, svjesni su da je za vrijeme trajanja festivala elektronske glazbe najbolje izbjegavati taj dio grada.

Nezapamćena gužva u splitskoj Trajektnoj luci: svi prilazi blokirani, padaju teške riječi, vozi se u krivom smjeru, a kolona je formirana već od Koteksa i bolnice...

Totalni prometni kolaps: Splitu je trenutno gotovo nemoguće prići!; Kolona automobila je praktički spojila Trogir i Makarsku, vozači nemoćno stoje u vozilima i ne miču...

Policija nije zabrinuta zbog premještanja 'Ultre' na Park mladeži: 'Spremni smo po potrebi primijeniti sredstva prisile'; Pogledajte prometni režim za vrijeme festivala



Kako je već najavljeno od strane policije, ovisno o intenzitetu pješačkog prometa u zoni javnog okupljanja po potrebi će se privremeno ograničavati kretanja vozila, i to u dijelu ulice Hrvatske mornarice, od ulice Domovinskog rata do ulice Ante Starčevića, na Putu Brodarice te u ulici Mike Tripala kod raskrižja s ulicom Velimira Terzića.



- O potrebi privremenog zatvaranja prometnica izvijestit ćemo javnost. Tijekom privremenog zatvaranja prometnica promet će biti omogućen autobusima javnog gradskog prijevoza, vozilima stanara, vozilima žurnih službi i taxi vozilima - najavili su iz PU Splitsko-dalmatinske.



Savjetuju građane da tijekom trajanja javnog okupljanja, od petka do nedjelje, posebno za vrijeme najvećeg intenziteta prometa, izbjegavaju prometovanje u užoj zoni stadiona. Zato je najbolje koristiti alternativne pravce i naravno, do početka festivala “skupiti” strpljenje za moguće zastoje koji bi mogli nastati s obzirom na očekivani povećani intenzitet prometa.

Zbog toga je iznimno važno da vozači prate upute i zapovijedi policijskih službenika vezano uz alternativne pravce kretanja u slučaju blokade prometa.



Posjetiteljima festivala preporučujemo da se osim na taksiste, oslone na “Prometove” autobuse koji su ovom prigodom povećali broj polazaka, posebno u noćnim satima i za vrijeme kada je predviđen najveći priljev partijanera na festival, kako onih koji su smješteni u Splitu, tako i onih koji će pristizati iz kampa u Omišu.



Policija je posebno naglasila da će se uklanjati sva vozila koja se ne pridržavaju propisa vezanih uz parkiranje osobnih vozila radi nesmetanog pristupa žurnih službi širem prostoru javnog okupljanja, ali i same protočnosti prometa.



Zato, ako ste i sami dio ovog glazbenog spektakla, u svakom slučaju je najpametnije pri dolasku na festival u potpunosti zaboraviti na posjedovanje automobila i traženje parkirališnog mjesta, već se osloniti na javnog gradskog prijevoznika i prepustiti se čarima festivalskog ugođaja.

Za vrijeme trajanja trodnevnog glazbenog događanja, svim onim sugrađanima koji zbog posla ili svakodnevnih obveza gravitiraju centru grada, vjerojatno najbrži i najbezbolniji način putovanja je gradskim “metroom”, kojem gužve sigurno neće predstavljati problem.

Dodatni polasci od petka do nedjelje Za vrijeme održavanja Ultra Europe festivala uvode se dodatni polasci u večernjim satima prema sljedećem redu: S petka na subotu 12. na 13. srpnja - linija br. 3 Lovrinac – Brda u 24:00 sata - linija br. 3 Brda – Lovrinac u 00:15 sati - linija br. 9 R. njive – trajektna luka – R.njive u 24:00 sata - linija br.17 Spinut-Trstenik-Spinut u 24:00 sata - linija br.37 Trogir – Split u 01:00 i 03:00 sata - linija br.37 Split - Trogir u 02:00 sata - pojačanja linije br. 37 iz Resnika prema potrebi situacije na terenu Sa subote na nedjelju 13. na 14. srpnja - linija br. 3 Lovrinac – Brda u 24:00 sata - linija br. 3 Brda – Lovrinac u 23:45 sati - linija br. 9 R. njive – trajektna luka – R.njive u 24:00 sata - linija br.17 Spinut-Trstenik-Spinut u 24:00 sata - linija br.37 Trogir – Split u 01:00 i 03:00 sata - linija br.37 Split - Trogir u 02:00 sata - pojačanja linije br. 37 iz Resnika prema potrebi situacije na terenu S nedjelje na ponedjeljak 14. na 15.srpnja - linija br. 3 Lovrinac – Brda u 24:00 sata - linija br. 3 Brda – Lovrinac u 23:45 sati - linija br. 9 R. njive – trajektna luka – R.njive u 24:00 sata - linija br.17 Spinut-Trstenik-Spinut u 24:00 sata - linija br.37 Trogir – Split u 01:00 i 03:00 sata - linija br.37 Split - Trogir u 02:00 sata - pojačanja linije br. 37 iz Resnika prema potrebi situacije na terenu - noćna linija br. 40 Tr. luka - HNK – Kila o 00:00, 01:00, 02:00, 03:00 i 04:00 sata Dodatni polasci redovnih linija u jutarnjim satima za vrijeme održavanja festivala tijekom subote 13. srpnja, nedjelje 14.srpnja i ponedjeljka 15. srpnja su prema sljedećem: - linija br.3 Lovrinac – Brda u 04:30 sati - linija br.3 Brda – Lovrinac u 04:30 sati - linija br. 6 HNK – Kila u 04:50 sati - linija br. 8 Zvončac – Žnjan u 05:00 sati - linija br. 9 Trajektna luka – R.njive subota i nedjelja u 05:00 te ponedjeljak u 04:40 sati - linija br. 15 Trajektna luka – Duilovo u 04:40 sati - linija br. 17 Spinut – Trstenik – Spinut u 04:30 sati - linija br. 18 HNK – Brnik u 04:30 sati - linija br. 25 Split – Stobreč u 04:40 sati