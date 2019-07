- Ne želimo da Marjan postane građevinsko zemljište. Želimo zaustaviti devastaciju i obnoviti ga da bi ga kao zelenu oazu sačuvali za buduće generacije.

Poručeno je to s okupljanja za Marjan, događaja koji je u srijedu s početkom u 20 sati na Matejuški okupio eko-aktiviste i druge entuzijaste.

Organizatori Zoran Burić i Dino Guša su pripremili transparente protiv, kako su napisali, potkornjaka, onih s velim P, koje su tom prilikom nazvali Anemični, Pršutar...

- Sramota je što se dešava s Marjanom i naša poruka je da se moramo boriti. Strašno je da ljudi iz Javne ustanove, koji su odgovorni za situaciju, ne daju ostavke – kaže Dino Guša.

- To što se radi na Marjanu je u stvari isto ono što se radi u Hrvatskoj. Ovdje je napravljen ekocid, a prof Smodlaka je lipo, na dvije strane u 'Slobodnoj', opisao o čemu se točno radi. Radi se i o kulturocidu, te o pljački – tvrdi Burić.

No, mnogi aktivisti su željeli ostati anonimni, iz razno raznih razloga.

- Ovdje sam došla zbog tuge i nemoći koju osjećam već četiri godine. Najprije što se uopće dozvolilo da dođe do potrebe za sanacijom, a onda i zbog načina sanacije koja se sada provodi. Mnogi su upozoravali da će zbog nepridržavanja programa gospodarenja i starosti šume doći do potkornjaka. Sada kada je došlo do tog stanja, ovakav način sanacije je neprimjeren. Uopće nisam optimist oko toga što će se dalje događati – kazala je jedna aktivistica.

Druga je kao svoj doprinos borbi napisala pjesmu "Ajmo Marjane", koju potpisuje pod pseudonimom Mary Lucky:

- Marjane, Marjane, brdo znano i opjevano. Pile su ti namijenili, pilama su te uredili. Sada nejasan posve osta ti. Vrapci, grdelini, vjeverice i veprovi, lastavice i sve ptice s tomom šaputali su mi u lice. Ti jesi utočište mnogih. Ljubavnici, samci, tete i čudaci. Šetači i kupaču, biciklisti i joggeri. I neki novi blogeri. Novo vrime, novi ljudi. Kuda će? Na Marangunićevo šetalište durat će. Beton tvrd je i bez duše. Ma koji vitar to sad nama puše. Što je ovo ljudi moji? Koji ovo, nisu svoji. Glave im se ispraznile. Hoće vile i kabriolete. Sve su to same marionete. Prodali su dušu samo tako. Za ludu im imanje svako. Neće moći dugo tako. Marjane, Marjane, s visoka nek se ori. Nestani dušmanine u ovoj zori. Lupeži i varalice, smrknut će se vama to vaše lice. Jer podno mora vulkan spava, kad se probudi bit će belaja. Za kratko vam ulizice bila moć, Sveti Jere učinit će vam noć. Ostaj časno Marjane naš. Ne daj se i viči: Ma marš, marš, marš! - izrecitirala nam je naša sugrađanka, te poručila neka se u tim stihovima prepoznaju svi koji su godinama rušili dignitet ovoga naroda.

Na kraju je dodala:

- Kakav nam je Žnjan, takav će nam biti i Marjan. Sve za prljav papir, odnosno novac. E neće moći. Ima i onaj koji sve vidi.