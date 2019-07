Hotel “Amfora” na Žnjanu bit će najveći u Splitu i jedan od najvećih na ovom dijelu Jadrana, a grijat će se i hladiti pomoću morske vode. Ovo veliko zdanje koje će, kako je najavljeno, imati preko 500 soba, prostorije za wellnes, bazen, dvoranu za konferencije…, imat će cijevi kojima će zahvaćati i ispuštati morsku vodu.

Za investitora i vlasnika firme “Plavi safir” Zvonka Kotarca to je sigurno ekonomično rješenje jer je eksploatacija mora jeftinija i od plina kao energenta.

'Najveći splitski građevinar nakon Dioklecijana' s uzbuđenjem iščekuje dovršetak svog najnovijeg mega-projekta; Evo kako je ovaj samozatajni Dalmatinac izgradio poslovno carstvo



Međutim, već sad je vidljivo da se neće svi radovati, jer se cijevi postavljaju blizu plaže. Mr. Davor Lučin, projektant hotelske infrastrukture, potvrdio nam je kako će ispust biti 200 metara od plaže za invalide.

- Gledali smo da se udaljimo koliko je potrebno, lokacija zahvata i ispusta morske vode je po GUP-u predviđena za luku. Ne vjerujem da ćemo ikome smetati. – tvrdi Lučin.

Ipak, Lučin priznaje kako će voda koja izlazi zagrijavati more po ljeti za 3 do 5 stupnjeva, a hladiti ga isto toliko po zimi. Ali, kaže da će to imati utjecaj na more koliko zrak kojeg izdiše utječe na atmosferu.

Međutim, hotel sa tolikim kapacitetima je poput kruzera srednje veličine. Da takav brod svaki dan dolazi koju stotinu metara od javne plaže i ispušta toplo more, ljudi bi itekako prosvjedovali što im je more toplo kao pišota i prozivali bi Lučku kapetaniju.

Hoće li Hotel koji sveukupno ima 11 etaža toplom morskom vodom koju će ispuštati za žnjansku plažu biti benigan kao Lučinov dah za atmosferu Splićani i turisti će vidjeti kad taj mastodontski objekt proradi.

Stvari stoje ovako – cijevi u more ulaze istočno od plaže kod kamenih stijena, a njihova dužina u moru bit će svega 37 metara. Cijev koja će usisivati more bit će na dubini od 7 metara, a ona koja će ispuštati toplo more nalazit će se na 5 metara dubine.

Županijski Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša donio je “Rješenje” kako nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja ovog zahvata na okoliš.

Doduše, ni oni sami nisu bili sigurni, jer su kako stoji u obrazloženju v.d. pročelnice Marije Vuković smatrali da bi zahvat mogao imati značajan negativni utjecaj na okoliš zbog kratkoće cjevovoda kojeg namjerava postaviti Kotarac.

Stoga su upitali za mišljenje: Grad Split, Hrvatski hidrografski institut, Lučku upravu, Lučku Kapetaniju, Hrvatske vode, konzervatore, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Nastavni zavod za javno zdravstvo, te županijski Upravni odjel za turizam i pomorstvo.

U Gradu nisu sigurni u priču da ovaj zahvat neće nikome smetati. Dapače, oni spominju i problem usisavanja mora u blizini plaže. U dopisu Županiji napomenuli su da se zahvat planira u blizini javne plaže, te su tražili da se zbog toga, kao i dinamike mora u uvali Žnjan, ispita udaljenost usisne točke od obalne crte, dubina njezinog smještaja i ukapanja u morsko dno, radi zaštite svih korisnika kupališta.

Nastavni zavod za javno zdravstvo dostavio je mišljenje da zahvatu treba ozbiljno pristupiti i dugoročno sagledati posljedice radi čega su tražili izradu studije utjecaja na okoliš. Ostali su rekli kako to nije u njihovoj nadležnosti, ili nisu direktno odgovorili. Neki nisu ništa odgovorili, poput Instituta za oceanografiju, čiji stručnjaci inače za medije mudro zbore o opasnostima koje prijete od globalnog zatopljenja.

Županija je nakon svega upitala još Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. A oni su pak rekli kako ovo područje nije u sustavu zaštite okoliša “Natura” i da od tog zahvata neće biti problema za zaštitu okoliša.

Međutim, u udruzi invalida, čija je plaža najbliža ispustu koji će zagrijavati more, nikako nisu zadovoljni što se njih preskočilo.

- Smatram krajnje neprimjerenim što nas nitko nije prethodno obavijestio i s nama porazgovarao. Nikakvu informaciju nismo imali o ovom zahvatu. Taman kad nam je plaža uređena, sad se ovo događa. Sve se komercijalizira. Ukoliko nam se smanji kavliteta kupanja, mi ćemo svakako javno reagirati, iako je problem ako se nešto već napravi. - ogorčena je predsjednica Udruge osoba s invaliditetom UOSIS, Senka Mrkonjić.

Kako bilo, Županija je ignorirala primjedbe Grad Splita koje se odnose na zaštitu kupača, iako Grad uređuje žnjanski plato i plažu za invalide, izdaje koncesijska odobrenja i opremu za kafiće. Zanemarila je Županija i mišljenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o potrebi da se slučaj ozbiljno ispita. Umjesto da zatraže postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, prihvatili su mišljenje Ministarstva zaštite okoliša kako je Kotarčev zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, čime su investitoru največeg hotela u Splitu izašli u susret.

Samo prve dvije godine U rješenju koje je Županija dala Kotarcu stoji da može izvesti zahvat ako je u skladu s prostornim planom za tu lokaciju. U prvoj i drugoj godini rada postrojenja ovlaštenici trebaju mjeriti termohalina svojstva morske vode i provoditi kontrolu sanitarne kvalitete mora za kupanje tijekom turističke sezone. Zanimljivo da ove obveze važe samo za prve dvije godine. O promjenama koje mogu nastati kasnijih godina uslijed rada postrojenja nije potrebno provoditi mjerenja.

Hoće li hotel ugroziti kafiće? U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za 2019. godinu piše kako se “u neposrednoj blizini postojećih koncesija ne može planirati, odnosno odobravati obavljanje gospodarskih djelatnosti koje bi ugrozile obavljanje gospodarskih djelatnosti na području postojećih koncesija”. Da li ova hotelska infrastruktura može škoditi ugostiteljima koji imaju koncesije na obližnje žnjanske kafiće upitali smo direktora Spalatum DMC-a Antu Šunjića. On nam je kazao kako sa čitavom stvari nije upoznat, ali da podržava očitovanje koje je dao Grad Split.