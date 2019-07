Splitska bolnica morat će, ako presuda Općinskog suda u Splitu postane pravomoćna, isplatiti više od pola milijuna kuna bračnom paru iz Splita kao naknadu neimovinske štete zbog smrti bebe koje je umrla usred nestručno vođenog poroda na Klinici za ženske bolesti i porodništvo KBC-a Split.

Otac i majka dobili su presudom svaki po 220 tisuća kuna, a bolnica će morati isplatiti i oko 75 tisuća kuna sudskih troškova.

Splićanka je u rađaonicu KBC-a Split primljena 11. travnja 2016. godine i naposljetku je carskim rezom rodila mrtvorođeno dijete u 40. tjednu trudnoće. Na raspravi pred sutkinjom Maricom Lović kazala je da su je tijekom noći s nedjelje 10./11. travnja uhvatili trudovi te da je, po uputi liječnika, još neko vrijeme ostala kod kuće da bi je, oko 5 sati ujutro kad su je uhvatili jaki trudovi, suprug odveo u bolnicu.

Gubila snagu

Tamo ju je zaprimila dr. Vinka Pleško, napravljen je CT i ultrazvuk djetetova srca i svi nalazi da su bili u redu, a trudove je imala svakih otprilike četiri minute. Navela je da joj je obavljena klizma i da je nakon nekog vremena i sama osjetila da se nešto događa, da su dolazili liječnici kod nje pa tako, između ostalog, i dr. Lešić.

Liječnici su tada kazali da padaju otkucaji djetetova srca, što da pokazuje CTG. Prema njihovoj je uputi prebačena s jednog boka na drugi te je ležala i na leđima. Dok bi ležala na desnom boku, otkucaji djetetova srca da bi se ponovno povećali, a zatim prilikom prebacivanja na lijevi bok, da bi se ponovno spustili na 60 do 70 otkucaja u minuti. Sve je to, kazala je, trajalo do 7.15 sati kada joj je pukao vodenjak i da je dodatno dr. Martina Šunj probila vodenjak i tada su vidjeli da plodna voda nije bistra.

- Dobila sam uputu da nastavim s tiskanjem i tada, od 7.15 do 7.45, dakle oko pola sata nitko od doktora se nije pojavio iako sam imala izrazito jake trudove. Bila je tu babica, a ja sam bila potpuno malaksala i gubila sam snagu radi čega sam zamolila babicu da mi da bočicu vode. Otprilike u 7.45 sati se pojavilo više liječnika i to dr. Šunj, dr. Pleško i još neki doktori, "ustrčali" su se oko mene i nastupila je panika. Dali su mi neki papir na potpis, potpisala sam i onda su me uspavali. Više se ničega ne sjećam, jedino znam da su, kada sam se probudila, kraj moje postelje bili dr. Hrboka i dr. Budimir koji su mi kazali kako im je iskreno žao zbog svega. Moj je suprug htio prisustvovati porodu i više puta je nazivao bolnicu, ali su mu uvijek odbili dati informaciju. Istog dana, nakon što je došao u bolnicu, izražavali su mu sućut a da mu nisu kazali što se dogodilo i čitav sat vremena bio je u neizvjesnosti ne znajući što je sa mnom i djetetom - posvjedočila je Splićanka.

Čvrsta indikacija

Tijekom postupka proveden je dokaz vještačenjem po vještacima Medicinskog fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Josipu Delmišu, specijalistu ginekologije i opstetricije, subspecijalistu fetalne medicine i opstetricije, prof. dr. sc. Damiru Babiću specijalistu patologu i prof. dr. sc. Davoru Mayeru, specijalistu sudske medicine koji su zaključili da je u konkretnom slučaju uzrok smrti fetusa "intrauterina asfiksija (gušenje odnosno stanje u kojem fetus ili novorođena beba dobiva malo ili nimalo kisika neophodnog za rad svih organa, a nastaje zbog oštećenja ploda (fetusa) ili posteljice (prerano ljuštenje posteljice, čvor pupkovine, oštećenje ploda toksinima i dr. - op.a.) koja je nastala za vrijeme rađanja".

- Dežurni liječnici da su na temelju gore navedenih činjenica (izvantjelesna oplodnja koja je sama po sebi rizična, prekomjerna tjelesna težina trudnice...) i prijamnog CTG zapisa trebali razmišljati o dovršenju porođaja carskim rezom, a u 6 sati nakon dugotrajne bradikardije (smanjenje broja otkucaja srca) u trajanju od 19 minuta imali su čvrstu indikaciju za hitno dovršenje trudnoće carskim rezom. Liječnici Klinike za ženske bolesti i porođaje KBC Split su u vođenju porođaja tužiteljice zanemarili nalaz patološkog CTG zapisa i propustili pravovremeno porođaj dovršiti carskim rezom te da stoga postoji uzročno-posljedična veza između zakašnjele odluke o dovršenju porođaja i intrauterine smrti djeteta - navela je sutkinja mišljenje vještaka u obrazloženju presude.

- Iz iskaza svih saslušanih svjedoka, inače liječnika tuženika, čijim iskazima sud poklanja vjeru i smatra ih istinitima, proizlazi da, premda je CTG koji je učinjen tijekom porođaja već na početku snimanja pokazao bradikardiju, nitko od liječnika nije donio odluku da bi bilo potrebno dovršiti porođaj carskim rezom kao i da je tužiteljica u ključnom trenutku ostavljena bez liječničkog nadzora i to iz razloga što su liječnici noćne smjene kao i one jutarnje bili na stručnom kolegiju - obrazložila je sutkinja Lović.