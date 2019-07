Prometni stručnjak o tragediji u Splitu: Ta nesreća je školski primjer pokušaja ubojstva. Pomoći može samo puka sreća, Jučer je, na žalost, nije bilo. Četiri stvari trebamo znati...'

Prometni stručnjak Željko Marušić je za Auto portal prokomentirao jučerašnju nesreću u Splitu u kojoj je poginula 20-godišnja djevojka i poslao četiri bitne poruke.

Saznajemo detalje strašne prometne nesreće: Taksist je Škodom naletio na Peugeot i odbacio ga na pločnik gdje su bile pješakinje. Poginulu djevojku je auto odbacilo 30 metara, a moglo je biti i još žrtava...

Stravična nesreća na križanju Vukovarske i Dubrovačke: Hitna je brzo stigla, ali pješakinji nije bilo pomoći...

Stanar Dubrovačke: Toliko je jak to bio udarac da sam ga čuo iz stana iako sam imao slušalice na ušima, a svi prozori su bili zatvoreni!; Priča se da je taksist, koji je dolazio iz Plokita, udario u automobil, a on u nesretnu djevojku...​

Prenosimo njegov komentar:

"Neprilagođena brzina (čl. 51. st. 1) i prolazak kroz crveno svjetlo (čl. 59. st. 1) sigurni su uzroci nesreće u kojoj je jučer u 16:02, na raskrižju Vukovarske i Dubrovačke ulice u Splitu, taksist Škodom Octavijom Combi, krećući se iz pravca sjevera prema jugu, udario u vozačev bok Peugeota 307 te ga odbacio na istočni pločnik, gdje je naletio na dvije ženske osobe, pričem je 20-godišnjakinja, odbačena 30 metara, preminula, a druga je osoba teško ozlijeđena. U posljedičnim sudarima sudjelovala su još tri vozila, a Peugeot 307 se na kraju zabio u stablo.

Je li bila riječ o previsokoj brzini (čl. 53. st. 1), korištenju mobitela (čl. 196. st. 3) te vožnji pod utjecajem alkohola/droga/lijekova (čl. 199. st. 1 i 2) pokazat će istraga.

No, najvažnije će biti utvrditi koji je od vozača, u inicijalnom sudaru prošao kroz crveno svjetlo. Činjenica da konkretno raskrižje nije opremljeno radarskom kamerom, s jedne strane 'motivira' neodgovorne vozače da se zalijeću kroz crveno svjetlo, a s druge bitno otežava i komplicira očevid prometne nesreće i kasniji pravosudni postupak.

Upravo zbog toga, premda s 90-postotnom sigurnošću možemo procijeniti tko je protutnjao kroz 'debelo crveno svjetlo', dakle izvan sigurnosnog vremena od tri sekunde (nakon pola sekunde do sekunde u poprečnom smjeru pali se žuto, nakon dvije i pol do tri sekunde zeleno), nećemo spekulirati glavnog i primarnog krivca. To naglašavamo, jer je ovdje, vjerojatno riječ o podijeljenoj krivnji oba vozača! Mnogima neće 'sjesti na prvu', no trebala bi biti važna pouka, pogotovo što prolasci kroz crveno svjetlo na semaforu nije rijetkost.

Dakle:

1. Premda je i u Vukovarskoj i Dubrovačkoj ulici ograničenje 50 km/h, mnogi ne znaju, a policija to na žalost ne sankcionira, kroz raskrižje se ne smije protutnjati tom brzinom.Ne smije! Jeste li ikada vidjeli situaciju da je policija zaustavila i kaznila, jer je vozeći 50 km/h prekršio čl. 51 st. 1 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne prilagođujući brzinu uvjetima, vidljivosti ... kako bi se mogao ' pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju, u konkretnim uvjetima, može predvidjeti'?! Primjerice za slučaj da izleti dijete... Sve preko 30 km/h kroz raskrižje je neprilagođena brzina, a problem povećava tolerancija policijskog mjerenja od 10 km/h, dakle 20 posto! Na to ukazuju stravične posljedice nesreće u Splitu, kad je automobil nesretnu djevojku odbacio 30 metara te je ishod mogao biti ii tragičniji. Stoga je potrebno početi kontrolirati i sankcionirati vozače koji se ne pridržavaju tog temeljnom članku ZOSPC, a kaznu s 500 kn treba povisiti na 1500 kn.

2. Vozač koji kroz zeleno svjetlo nije prilagodio brzinu može biti kriv do 10 posto, a primarna krivnja je na vozaču koji je prošao kroz crveno svjetlo. A ova nesreća pokazuje kako bi trebalo početi stupnjevati kršenje čl. 59. st. 1. na sljedeći način:

- u prvoj sekundi 1 kazneni bod

- u drugoj sekundi 3 kaznena boda

- u trećoj sekundi 6 kaznenih bodova

- u četvrtoj... sekundi 12 kaznenih bodova, izravna zatvorska kazna i oduzimanje vozila

One kojima se četvrta odredba čini preoštro, treba ukazati, a jučerašnja nesreća u Splitu školski može poslužiti kao primjer, je pokušaj ubojstva. Tu prometno-tehnički više nema nikakve sigurnosne redundancije i može pomoći samo puka sreća. Jučer je, nažalost, nije bilo. Onima koji naprave taj prekršaj ne treba dati drugu šansu u prometi, odnosno čekati da nekoga ubiju. Treba im na licu mjesta poništiti vozačku dozvolu.

3. Korištenje mobilnog telefona u prometu, što svakako, kao jedan glavnih mogućih uzroka (kao i alkoholiziranost, drogiranost...) jučerašnje tragedije treba početi učinkovitije kontrolirati i oštrije kažnjavati. U tome je glavna manjkavost predloženih oštrijih sankcija. Treba i oštrije kažnjavati i stupnjevati taj prekršaj. A čitanje poruka, pogotovo odgovaranje na poruke i surfanje treba kažnjavati do 7500 kn, s tri kaznena boda i oduzimanjem vozačke dozvole. Pa to može biti opasnije od teške alkoholiziranosti!

4. Radi nadziranja i sankcioniranja prethodno navedenih prekršaja, kao temelj prometne (i opće!) sigurnosti u gradovima treba na sva opasna raskrižja, poput konkretnog) postaviti certificirane visokorezolucijske radarske kamere, čije se izmjere i snimke mogu koristiti na sudu kao izravni dokaz. I da su postojale, krajnje neodgovornom, time i krimogenom, vozaču ne bi palo na pamet protutnjati kroz 'mrtvo crveno svjetlo'. Vjerujte, ne bi!"