Ma koji lički, Split ima trsteničke krumpire! Pogledajte plodove rada vrijedne ekipe iz Papandopulove koji su među neboderima napravili vrtlić

Mladić Antonio iz Papandopulove, umjesto da kao "pravi" 18-godišnjak spava minimalno do 10 sati ujutro, nervozan se probudi, marenda i pobjegne s prijateljima na more, on je danas radio nešto što vjerojatno niti jedan njegov vršnjak iz susjedstva nikada nije - vadio krumpire.

Najbolji dio je što ovo nije priča iz Dalmatinske zagore, već s Trstenika, gdje su među neboderima, na jednom plodnom zemljanom i zelenom otoku, sazreli krumpiri.

Za ovu neobičnu intervenciju u prostoru zaslužna je Udruga za suvremenu umjetnost "Kvart" koja djeluje u prostoru tog gradskog kotara, a splitski umjetnik i član udruge, Boris Šitum nam je objasnio da je ideja stara već desetak godina, ali je tek ove godine realizirana.

Tako je Antonio, zahvaljujući umjetničko-poljoprivrednom projektu, "navio" budilicu u osam sati ujutro, obukao staru odjeću, ponio sa sobom motiku i vile te se uhvatio posla.

- Super mi je ideja, al moram priznat da je teško kopat krumpire, ne mogu niti zamislit okopat cilo polje - uz smijeh priča Antonio, a u napornom poslu mu se pridružio i kotarski vijećnik Saša Varmuža.

- Ovaj prostor me oduvijek fascinirao i godinama razmišljamo kako da ga kultiviramo. Pa je krenulo od ideje da posadimo travu ili cvijeće, ali u svakom slučaju smo htjeli građane uključiti u kvartovske aktivnosti. Onda je Šitum predložio da sadimo krumpire, na što smo odmah rekli - to je to! - uz osmijeh govori Varmuža u ime Udruge “Kvart” te na jesen najavljuje nastavak projekta sadnjom raštike, dok će se od trsteničkih krumpira organizirati kvartovska fešta od krumpira.

- Kada malo kalaju vrućine, pozvali bi šire građanstvo i organizirali bi nekakav krumpir ili pomfrit party - govori Saša. Na radnu akciju je poveo djecu, trogodišnjeg Karla i šestogodišnju Doru koji su od početka dio projekta. Sadili su i zalijevali krumpire, pa je bio red i da ih povade, u čemu su, očigledno, uživali.

Osim članova udruge i najmlađih, rezultatom su bili oduševljeni svi susjedi koji su odlučili provjeriti kako je uspio projekt s kvartovskim "poljem".

- Bome su rodili - veselo će prolaznica koja se vraćala iz jutarnje kupovine. Mnogi su zastali, sjeli na obližnji zidić i uz osmijeh promatrali mukotrpan posao vađenja plodova iz suhe zemlje te pakiranje u za ovu priliku osmišljene ambalaže.

Cilj ovog zanimljivog umjetničko-poljoprivrednog projekta je pomicanje granica brendiranja naših autohtonih sorta, ali možda još važniji rezultat je činjenica da je maleno polje u carstvu betona, okupilo susjede u želji da konačno ugledaju plodove zajedničkog rada.

Tako je za realizaciju ovog projekta bila ključna isključivo volja i entuzijazam pojedinih stanara koji su odlučili nešto poduzeti kako bi oplemenili malu, ali vrijednu kvartovsku plodnu površinu. Budući da smo i sami dobili vrećicu krumpira, konačno možemo sa sigurnošću kazati da su domaći. Ova priča je još jedan dokaz da male stvari zbilja čovjeka vesele.