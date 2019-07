Eto još jedne sramote iz Grada. Na kućne adrese, odnosno u poštanske sandučiće naših sugrađana počele su pristizati opomene iz Upravnog odjela za financijsko upravljanje i kontroling Grada Splita za one naše sugrađane koji duguju komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, i to od 1. svibnja 2018. do 30. travnja 2019. godine.

Ništa u svemu ovome ne bi bilo sporno, jer se dugovanja moraju platiti, da te iste uplatnice za komunalije Grad Split ove godine građanima Splita nije odaslao s tri mjeseca zakašnjenja, odnosno stanovnici grada pod Marjanom su svoje uplatnice za prvih šest mjeseci ove godine dobili tek u ožujku. To kašnjenje isporuke uplatnica stanovnicima Splita opravdano je tehničkim poteškoćama prilikom tiskanja samih uplatnica.

I tako su naši sugrađani u ožujku primili uplatnice koje su morali primiti u siječnju, dakle s tri mjeseca zakašnjenja, što znači da su Splićani u startu bili u "minusu", odnosno već su "kasnili" s plaćanjem svojih komunalnih obveza.

Mnogi sugrađani su zbog toga nazivali redakciju "Slobodne Dalmacije" i pitali hoće li te zaostale uplatnice morati platiti odjednom, odnosno jednokratno, jer mnogima od njih, pogotovo umirovljenicima, to neće biti lako. U Gradu kao da nisu svjesni činjenice da u Lijepoj našoj, odnosno u našem gradu mnogi preživljavaju i nemaju na dnevnoj bazi ni za kruh, a kamoli za jednokratno plaćanje triju uplatnica za komunalije.

Kako su poslane opomene uznemirile mnoge naše sugrađane, nazvali smo Kristinu Čuvalo, iz Ureda Grada, kako bi nam pojasnila o čemu se zaista radi i moraju li Splićani odmah platiti te komunalije radi ovrha koje bi mogle uslijediti.

– Kolega Dragan Brtan, pročelnik za financije Grada Splita, rekao mi je kako su opomene poslane onim našim sugrađanima koji imaju dugovanja u 2018. godini – kazala nam je Čuvalo.

No, kada smo joj naveli da to ne odgovara istini, jer da smo u posjedu opomene o neplaćenju komunalije za ožujak i travanj 2019., Kristina Čuvalo nas je "preusmjerila" na samog Brtana.

– Molim vas nazovite kolegu Brtana, kako bi vam on pojasnio o čemu se točno radi – poručila je.

Do Brtana i njegova pojašnjenja nismo uspjeli doći jer se nije javljao na mobitel, a na našu SMS zamolbu da nas nazove čim bude mogao, još uvijek nije odgovorio. Valjda hoće, a onda ćemo i napisati razloge za slanje ovih opomena "friškog datuma".