Totalna zbunjoza na splitskom kolodvoru: nova regulacija kroz luku izmiješala je mjesta polazaka autobusa, putnici su izgubljeni, dok nađu svoj peron, ode im bus

Pokušajte zamisliti sljedeću situaciju - dolazite na splitski autobusni kolodvor (već ta slika dovoljna je da padnete u depresiju, op.a.), na suncu je nekih 50 stupnjeva, a vi putujete, recimo, do Šibenika.

Ali avaj... nema autobusa. Nije vam jasno, već "sto godina" pruga za Krešimirov grad polazi s istog perona, no ne i ovih dana. Otkad je uvedena nova prometna regulacija kroz Gradsku luku, izmiješala su se mjesta polazaka autobusa, pa ćete vozilo na liniji prema Šibeniku naći skroz na kraju kolodvora, prema Bačvicama.

Nije rijetkost da putnici u potrazi za izgubljenim autobusom ostanu na kolodvoru i ne uspiju se ukrcati, jer ga jednostavno nisu uspjeli naći. Potvrdili su nam to i na šalteru za informacije, neslužbeno, naravno, kao da oni odlučuju o ičemu. Kaže nam jedan gospodin da se, osim "kružnog" autobusa za zračnu luku i linija koje voze za Zagreb, sve izmiješalo.

- Totalna neorganizacija, zbunjeni ljudi ne znaju gdje idu, niže prema Bačvicama je sve ispreturano - kaže naš sugovornik.

Da stvar bude gora, odnosno da se ljudi još više zbune, natpisi s brojem perona i odredišta su ostali isti, a linije su se promijenile. Divota jedna.

Dok zajedno s još zbunjenijim turistima "bauljamo" po kolodvoru, nailazimo na autobus koji vozi na liniji Split - Skradin - Stankovci?! Fotografiramo ploču u blagoj nevjerici, kad eto nam gospodina s pitanjem:

- Can I help you?

- Ma ne, mi smo odavde, nego nam je čudna ova linija od Splita do Stankovaca - odgovora mu potpisnica ovih redaka, koja je lokalpatriotski vezana za spomenutu općinu jer su joj i "ćaća i mater iz istog sela".

Pustimo Stankovce na stranu, pitamo mi iskusnog šofera kako je njemu "legla" ova rošada perona.

- A Bože sačuvaj! Ovo je katastrofa. Prema splitskom kolodvoru i s njega vozim već 12 godina i još uvijek dolje prema onom fast-foodu ima rupa koje se nisu popravile. Pa samo pogledajte oko sebe! Imam fotografije kolodvora iz 60-ih godina, na kojima nema nadstrešnice, ali je sve drugo ostalo isto - kaže nam simpatični vozač.

Prema njegovim riječima, nova prometna regulacija je dobra stvar, ali okretanje kolodvorskih perona definitivno nije. Još kad tome pridodamo našu nadaleko dičnu prometnu (ne)kulturu, onda se cijela priča podigne na "višu razinu".

- Što vi mislite, budući da je Split drugi grad po veličini u državi, imamo li najgori kolodvor u Lijepoj našoj - pitamo ga na kraju.

- Imamo - odgovara vozač.

- Uz dužno poštovanje gradu, čini nam se i da, primjerice, Benkovac i Drniš imaju bolji kolodvor od splitskog.

- Imaju - bio je kratak ali jasan naš sugovornik.

Ostavili smo ga da ćakula s kolegama, bacili još jedan tužni pogled na derutno zdanje koje je prvo što nam turisti vide kad iziđu iz autobusa koji ih doveze s aerodroma, i utekli glavnom bez obzira, jer je već zavrućilo da nam je mozak spržilo.

Da su putnici imali problema zbog nove sheme perona, potvrdio nam je i Mate Jujnović, direktor tvrtke "Autobusni kolodvor".

- Svi peroni su ostali isti, samo su smjerovi okrenuti zbog novog ulaza na kolodvor. Inače, na svakoj karti koja je kupljena na našem šalteru naveden je peron s kojeg vozilo polazi, no problem je s putnicima koji kartu kupuju preko interneta gdje to ne piše, i njima se zna dogoditi problem - naveo je Jujnović i dodao da se novim režimom ulaska na terminal sve pomaklo za tri do četiri mjesta.

Direktor je kazao da su najviše problema imali tijekom prvih dana nove regulacije te da se situacija već uhodala.

Jujnović nam je potvrdio da se zbog velikog pritiska putnika na linije prema Zagrebu i zračnoj luci mjesta autobusa na tim linijama nisu mijenjala. Zaključak - ako želite sjesti na svoju "prugu", kartu prethodno kupite na kolodvorskom šalteru i dobro je pogledajte. A u konačnici budimo iskreni sami prema sebi pa kažimo da smo pomalo i robovi navika...