Napokon jedna lijepa vijest za sve studente koji studiraju na splitskim fakultetima, a nisu iz Dioklecijanovog grada – osiguran im je smještaj do 25. srpnja u Ženskom đačkom domu. Barem za njih 90!

Naime, studenti koji nemaju splitsku adresu, srpanj ne dočekuju s grčem samo zbog ispitnih rokova, već i zbog toga što je turistički “boom” grada podno Marjanom, rezultirao njihovim “izbacivanjem” iz stanova kako bi se ti isti “rentali” gostima. Pa je prava muka imati osigurani smještaj u Dioklecijanom gradu i tijekom srpnja mjeseca, dok im traju ispiti, uz druge brojne obveze na fakultetima.

Stoga su predstavnici "Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu", uputili pismo Blaženku Bobanu županu splitsko-dalmatinskom, pod čijom su ingerencijom dva učenička doma – onaj "ženski" u Ćiril-Metodovoj ulici i drugi "mješoviti" u Ulici matice hrvatske, kako bi studentima osigurali neophodan krevet početkom ljeta, da ne strahuju zbog krova nad glavom, kada moraju razmišljati o polaganju ispita.

I županija je promtno reagirala, pa studenti sve do 25. srpnja, mogu boraviti u Ženskom đačkom domu u centru grada, a potrebna je prijava putem linka na Facebook stranici Studentskog zbora, uz useljenje svakog dana od 12 do 15 sati.

- Reagirali smo na zamolbu Studentskog zbora, te od 1. do 25. srpnja, dogovorili smještaj za 90 studenata u Ženskom đačkom domu. Nažalost nismo u mogućnosti to isto napraviti i za smještaj u Učeničkom domu u Ulici matice hrvatske, budući se ovo ljeto na toj zgradi provodi energetska obnova – detalje u svezi "slobodnih kreveta" za buduće magistre, doktore, profesore... kazao nam je Tomislav Đonlić, županijski pročelnik za prosvjetu, sport, kulturu i tehničku kulturu, pa nam navodi dalje:

- Slijedeći tjedan uvodimo izvođača radova, koji će na obnavljaju doma raditi do početka rujna, do kada bi trebali biti okončani radovi unutrašnjeg uređenja, a do kraja godina i oni vanjski, na fasadi, krovu,.. Sve kako bi sutra imali energetski učinkovitu "štedljivu" zgradu, sa smanjenim troškovima za grijanje.

Radi se o projektu “teškom” 5 milijuna kuna, od čega je 75 posto bespovratnih novaca iz blagajne europske unije dok je 25 posto županijskih sredstava.

Ujedno nam pročelnik Đonlić najavljuje kako će se već početkom jeseni, nanovo sjesti sa predstavnicima studenata, sve u cilju pronalaska boljeg, čak i konačnog rješenja, smještaja studenata tijekom ljetnih mjeseci, koji zbog turizma ostaju bez krova nad glavom...