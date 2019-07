Jutros, u srijedu 3. srpnja, potencijalni gosti su u Splitu na Bookingu još uvijek mogli birati između 599 apartmana za čije bi noćenje trebali izvojiti od 281 kunu na Brdima do 11.229 na Trsteniku (ove cijene od četiri-pet znamenki nisu realne i uglavnom ih stavljaju vlasnici koji ne žele iznajmiti smještaj ili im je smještaj već zauzet preko drugih portala pa s visokim cijenama tjeraju goste Bookinga.)

Do 360 kuna je bilo 13 apartmana, od 360-730 kuna 314 apartmana,od 730-1100 kuna 231 apartman, od 1100-1400 kn 82 apartmana, te skupljih od 1400 njih 63.

Nekim iznajmljivačima je godina odlična, neki već počinju zbrajati i razmišljati isplati li im se iznajmljivanje (pogotovo oni koji zbog svog posla moraju koristite usluge praonica, čistačica... pa je zarada znatno manja nego kod onih koji sve to sami rade).

U najgoroj situaciji su oni koji su tek započeli iznajmljivanje i još k tome digli i kredite za to, a zatim oni koji su izišli iz svojih domova u podstanare na par mjeseci misleći kako će iznajmljujući dovoljno zaraditi i da plate podstanarstvo i da naprave novčane zalihe za ovu zimu, a kartice su provukli na mnogo rata vjerujući kako će rate platiti bez problema od novca gostiju.

Iako je sezona mnogima tek započela i do kraja može još svašta biti, ipak je realno za očekivati da će se na jesen na dalmatinskom tržištu (a vjerojatno i u većim gradovima unutrašnjosti Hrvatske) podstanarima ponuditi puno veći broj stanova nego što je to bilo do sada, tj. da će mnogi odustati od iznajmljivanja turistima.

A za očekivati je i da će se jedan dio legalnih iznajmljivača prebaciti na nelegalno tržište naročito kada se zna da ogroman broj legalnih iznajmljivača otvoreno tvrdi da nikada ne bi prijavilo susjeda koji iznajmljuje smještaj "bez papira".

Poznato je da legalnog iznajmljivača inspekcija može ako želi skoro svaki dan bez problema provjeravati, dok kod nelegalnih je ta procedura puno kompliciranija pa je i to razlog zbog čega veliki broj vlasnika smještaja godinama radi "na crno".

