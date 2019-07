Splitski kralj nekretnina iz sjene: uspješni biznismen malo je poznat široj javnosti, ali revno kupuje parcele po gradu, a nedavno je stavio milijunski zalog i na - Trstenik

S Rajčićem nismo uspjeli stupiti u kontakt i doznati koje su mu namjere s parcelama na Trsteniku. Ako Grad ponudi suvlasnicima kompenzaciju da se sačuva sportsko igralište, on bi imao kartu za pregovore o građenju na drugoj lokaciji

Tijekom proslave Dana kotara Trstenik, SDP-ovci koji vode taj kvart napravili su politički performans tako što su osnovce koji su osvojili titulu školskih prvaka u nogometu odveli na zapušteno igralište ispod prostorija Gradskog kotara.

Poruka je bila, kako nam je rekao Damir Barbir, potpredsjednik splitskih socijaldemokrata i čelnik kotara, da se upozori Grad kako je krajnje vrijeme da se pronađe rješenje za Trstenik koji nema adekvatno sportsko igralište.

Teren stiješnjen ispod raskrižja Ulice moliških Hrvata i Puta Trstenika stekao je negativnu popularnost po tome, jer su poduzetnik Hrvoje Marušić i bivši nogometaš Nenad Pralija tražili prenamjenu zemljišta iz zone rekreacije i sporta (R1) u poslovno-stambene sadržaje (K5) s intenzivnom gradnjom (čak 30.000 četvornih metara nadzemne gradnje).

Nudili su da će urediti i igralište, ali kotarski čelnici to nisu prihvaćali, jer bi ono služilo uglavnom za djecu iz novoizgrađenih stanova na toj lokaciji.

Nakon što smo objavili Barbirov prijedlog da Banovina pronađe novu lokaciju za planirane projekte, javio nam se Marušić, sav nezadovoljan jer smo ga spomenuli kao jednog od vlasnika zapuštenog zemljišta i zaprijetio tužbom.

Upitali smo ga zašto nam je, ako nije suvlasnik, svojedobno dao izjavu kako će ograditi igralište ako ne prođe njihov zahtjev u Generalnom urbanističkom planu (GUP)? Pitali smo je li demantirao ikoga drugog koji je napisao da je on (su)vlasnik na spomenutoj lokaciji. Bivši gradski vijećnik rekao je da je sad odlučio tako, jer mu je dosta "budalaština i podmetanja".

Podatke smo provjerili u Zemljišniku, pa se ovom prilikom ispričavamo Marušiću, ako je sramota biti vlasnik ovog zemljišta, jer on to nije. No, u cijelom kontakstu treba reći i da se upravo Marušić svojedobno žalio na odluku Zemljišnika o neupisivanju prava građenja.

Što se tiče zapuštanja terena, tome je i sam donekle kumovao, jer se iako je bio (i) kotarski vijećnik, nije založio za kompromisno rješenje, da se teren koristi za rekreaciju i sport dok se ne uredi za nešto drugo.

U svakom slučaju, u zemljišnim knjigama vidljiva je i novost, jer se u vlasničkom listu pojavila tvrtka "Antonio trade", odnosno njezin vlasnik Paško Rajčić. Taj je poduzetnik upisao založna prava na dvije čestice na kojima se nalazi spomenuti zapušteni sportski teren.

Rajčić je suvlasnicima parcela isplatio nešto manje od milijun eura. To je potpuno novi moment u cijeloj priči, jer je prostor sve donedavno bio "čist" od hipotekarnih kredita, uknjižbi založnih prava i osiguranja tražbina.

Vlasnik "Antonio tradea" je široj javnosti malo poznat, no on je jedan od uspješnih splitskih biznismena tijekom posljednjih četvrt stoljeća.

Kupio je devet plastenika tadašnjeg PIK-a "Jadro" u privatizaciji. Državna revizija utvrdila je kako zemljište nije bilo procijenjeno, a "Društvo nije imalo pravo prodati imovinu koja nije bila uključena u procijenjenu vrijednost poduzeća", zaključili su revizori.

Rajčićev "Antonio trade" bio je suinvestitor trgovačkog centra "City Center one", izgrađenog na zemljištu u neposrednom susjedstvu preostalih "Jadrovih" parcela. Svojedobno je bilo velikih okapanja s vlasnicima okolnih terena, prozivale su ga Severinina sestra i sama pjevačica, ali na koncu se prašina slegla, a šoping- centar izgradio.

Prije nekoliko godina Rajčić se pojavio i kao jedan od suvlasnika terena smještenog sjeverno od Pazara, uz bedem Contarini, te kao partner u projektu velike stambeno-poslovne zgrade uz Dioklecijanovu palaču, od koje nema zasad ništa.

Naime, za taj zahvat je poništena dozvola, jer je protivno GUP-u predviđao da automobili do garaža mogu dolaziti kroz dio Hrvojeve ulice koji ima status pješačke zone.

Spomenuti poduzetnik je kupovao nekretnine u Hektorovićevoj ulici na Bačvicama, a jedno vrijeme je bio vlasnik parcele u Jadranskoj ulici, također u blizini te popularne plaže, gdje investitor Josip Komar namjerava izgraditi hotel.

Paško Rajčić prije dvije godine za naše novine kazao je kako ima planove da na svojoj zemlji u blizini "City Centera one" izgradi prvo privatno groblje i krematorij u Hrvatskoj, s grobljem za kućne ljubimce.

Prilikom rasprave o izmjenama GUP-a, održane prije tri godine, Rajčiću je uvažen zahtjev da zelena površina (Z5) uz poznati trgovački centar na Brniku bude prenamijenjena u poslovnu, kako bi proširio zonu za šoping i izgradio dom za starije i nemoćne osobe.

Nismo uspjeli stupiti u kontakt s njim i doznati koje su mu namjere s parcelama u Ulici moliških Hrvata. Ako Grad ponudi suvlasnicima nekakvu kompenzaciju da se sačuva sportsko rekreacijska (R1) namjena na Trsteniku, Rajčić bi imao kartu za pregovore o građenju na drugoj lokaciji.

No, možda i on ima namjeru graditi u tom kvartu. U početku su urbanisti bili tvrdi prema Marušićevim zahtjevima, a na koncu su popustili, ali u znatno manjem obujmu (prizemlje i četiri kata). Izmjene GUP-a koje je u svojem mandatu planirao tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar nisu prošle. Ostaje pitanje je li se netko drugi priprema za novu rundu.