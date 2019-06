Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kaže da sva infrastruktura ostaje kao pomorsko dobro nakon što koncesija istekne.

No, u slučaju ECA-e sva imovina u splitskoj gradskoj luci je montažna, zbog čega je nakon isteka koncesije ostala u vlasništvu avioprijevozničke kompanije – objašnjava dr. Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave

Dok se čeka javna dražba zrakoplova "Europskog obalnog avioprijevoznika u stečaju" (ECA), koji su do prije nekoliko godina činili najbržu vezu između gradova na Jadranskoj obali, kod javnog bilježnika Nikše Mozara iz Dubrovnika je drugi put oglašena prodaja pontonskih gatova na kojima su pristajali ti hidroavioni, potom kontejnera u lukama u kojima su nekada bili uredi, caffe barovi i toaleti, te skladišnih i radnih kontejnera koji se nalaze u vojarni "Knez Trpimir" u Divuljama.

Tako su u Dubrovniku 16. svibnja otvorene dvije pristigle ponude za kupnju dva pontona propale avioprijevozničke tvrtke koja je bila u vlasništvu njemačkih i malezijskih investitora, a koji se nalaze na vezu 21 pokraj putničkog terminala u splitskoj gradskoj luci.

Pristigle su i po dvije ponude za kupnju još dva pontona usidrena u lučici Plivačko-vaterpolskog društva "Mornar", za šest pontona u Resniku i jednog u Jelsi. Zatim za kontejnere u Resniku, u vojarni, za one u Jelsi i na Rabu.

Vlaho Monković, stečajni upravitelj ECA, kaže nam da se još ne može reći da su ti objekti prodani, jer ponuditelji koji su uplatiti jamčevinu još nisu uplatili ostatak kupoprodajne cijene. Za to, kaže naš sugovornik, imaju još nekoliko dana. Za ostalu imovinu ovaj put nije bilo zainteresiranih, pa tako ni za montažni kafić, čekaonicu, ured i wc u splitskoj gradskoj luci.

Pitali smo upravitelja je li još uvijek u igri kompanija "Star Jet Co Ltd" iz Šangaja, koja je s investitorima s područja EU-a htjela preuzeti ECA-u i u prvih godinu dana uložiti 15 milijuna eura u, kako su navodili, podmirivanje dugova tog avioprijevoznika, novu mrežu hidroavionskog transporta i očuvanje mreže zračnih luka na Jadranskoj obali.

Kinezi su se u svojim iskazivanjima interesa pozivali na inicijativu "One belt, one rode" (Jedan pojas, jedan put), koju je pokrenula njihova vlada, kao dio megaprojekta koji čine puno manjih i zasebnih projekata kojima nastoje ulaganjima, izgradnjom infrastrukture, željeznica i luka razviti trgovinsku mrežu i stvoriti novi Put svile.

Investitorima s Dalekog istoka je trebao europski partner jer, kako objašnjava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, za dobivanje operativne licencije više od 50 posto vlasništva u aviokompaniji treba imati državljanin članice EU-a.

- Kineska ponuda stigla je u vrijeme predstečajnog postupka. No, do ulaganja nije došlo. Imovinu avioprijevozničke kompanije sada kupuju fizičke osobe – odgovorio nam je upravitelj Monković.

No, kada će se napokon ukloniti pontoni iz gradske luke? Naredbu o tome odavno je izdala Lučka kapetanija zbog ugrožavanja sigurnosti pomorskog prometa. ECA-i je njihovo odvlačenje bilo preskupo, a kad je nad njome otvoren stečaj, ruke su ostale vezane Lučkoj upravi kao upravitelju luke. Također, nakon što avioprijevoznička kompanija godinu i pol dana nije obavljala djelatnost, upravno vijeće Lučke uprave je donijelo odluku da joj se oduzmu koncesije i u luci i u Resniku.

Odgovor na pitanje o uklanjanju pontona iz gradske luke potražili smo kod građevinara Ivana Zlendića sa Šolte, koji je sa svojim poslovnim partnerima dao jednu od dvije pristigle ponude za njihovu kupnju.

- Za njih sam bio zainteresiran i uplatio sam jamčevinu. No, kada sam naknadno vidio u kakvom su stanju, mislim da ću od njih odustati. Više bi me koštalo njihovo odvlačenje nego što oni vrijede, jer to su valobrani, najkvalitetniji pontoni, koji teže po 20 tona. Razmislit ću još nekoliko dana i donijeti odluku s poslovnim partnerima. No, ako ih sada nitko ne kupi, pontoni će se sigurno prodati na sljedećem natječaju na koji će se javiti tvrtka koja ih je izradila - kaže nam Zlendić, koji kaže da će sigurno kupiti ponton u Jelsi, te šest pontona i kućice u Resniku, gdje vidi poslovnu priliku.

- Javit ću se na javni natječaj za dobivanje koncesije za korištenje pomorskog dobra u Resniku za gospodarske svrhe. Tamo bi malim brodarima koji imaju brze linije omogućio pristajanje i krcanje putnika, te bih za sebe i svoje investitore koje vozim imao mjesto za pristajanje i kupljenje gostiju. Isto ću učiniti i na Šolti, jer to je moja "priča" koju prodajem: avionom od Praga do Šolte za manje od dva sata" i kojom privlačim investitore. U kupnji pontona ne tražim zaradu već samo povrat početnog ulaganja, te da investitore povežem sa svojim otokom. Naime, na gatu Lučke uprave pristaju katamarani i ima mjesta za samo nekoliko brodica, što je nedovoljno u turističkoj sezoni – objašnjava naš sugovornik.

Kontejner koje je ECA koristila za urede i skladištenje mu, kaže, trebaju kao građevinaru, a neke je, dodaje, kupio na zamolbu ljudi sa Šolte koji će ih preurediti u mali kafić i u kiosk za prodaju voća.

- Nisu to bile najpovoljnije cijene, ali su O.K. i blizu su da ih odvučem na otok – za kraj će.