Šef Ultre nakon duge šutnje otvorio dušu 'Slobodnoj': otkrio je mapu festivala, lokacije ulaza i svih pozornica u Parku mladeži, iznenadit će vas američki plan; Doznali smo i što će biti s okolnim stanarima, te je li u igri povratak na Poljud

Ultra se, kao što se već zna, definitivno seli na Park mladeži. Poljud je sada već bivši dom te manifestacije. O svemu se danima nije oglašavao ni čelni čovjek europske Ultre Joe Bašić, inače vlasnik tvrtke MPG live.

Bašić nas je tijekom petka proveo kroz stadion i pomoćne terene, te nam je odgovorio na pitanja koja najviše tište Splićane, ali i posjetitelje koji će se 12. srpnja sliti u grad: gdje će biti ulaz, hoće li sigurnost biti ugrožena i je li novi prostor uopće adekvatan za takvu manifestaciju...

Ispod možete vidjeti detaljne mape s ulazima i izlazima, te lokacijama pozornica...



Ispada pomalo neozbiljno da se svake godine događaju peripetije s Ultrom?

– Mislim da ovo što se dogodilo ove godine nije neozbiljno, nego je to odraz realne situacije u kojoj smo se našli, a koju smo riješili na itekako ozbiljan način.

Ali ljudi su doznali da je Ultra promijenila lokaciju 20 dana prije festivala?

– Glavni je razlog što smo mi na Parku mladeži nemogućnost da organiziramo Ultru na Poljudu zbog utakmice koja će održavati odmah nakon Ultre, a potom i jedna utakmica nacionalnog prvenstva.

Znači, niste mogli prije znati za promjenu lokacije?

– Ne. Do travnja se nije ni znalo da će Hajduk igrati u Europskoj ligi, bili su na sedmome mjestu i ta je neizvjesnost utjecala na ovo prolongiranje odluke. Hajduk je na kraju dospio na četvrto mjesto i sve se promijenilo, a mi smo tek tada shvatili da smo u problemu, da će na Poljudu biti teško organizirati Ultru i odmah smo tražili alternativna rješenja. Vama to može izgledati neozbiljno, ali ja bih tek ispao neozbiljan da sam rekao da idemo na Park mladeži, a da s njima nisam potpisao ugovor. Morate shvatiti da se to ne radi preko noći i da u javnost nismo htjeli izići prije potpisivanja ugovora.

U Hajduku govore da travnjak nakon Ultre bude loš i nisu zadovoljni stanjem koje ih zatekne, pa se piše da je i u tome bio problem.

– Travnjak se ne može u tako kratkom roku vratiti u prvobitno stanje, posebno ne u ovoj situaciji. Ako se zaštiti kako treba, travnjak ima određeno vrijeme koje mu je potrebno za oporavak. Zadnji dan Ultre je 14. srpnja, Hajduk igra 18., a u međuvremenu je i inspekcija koja mora vidjeti je li sve u redu. Znači, mi od ponedjeljka ujutro, kad Ultra završi, do utorka navečer moramo sve izbaciti kako bi oni mogli doći u inspekciju. To je nemoguća situacija. Da se i na glavu postavim, mi to ne možemo ispuniti. Nije tu kriv ni Hajduk, ni Grad, a ni mi, jednostavno se sve ovako posložilo.

Zamjerate li što Hajduku i Upravi?

– Zaista ne. Bili su fer partneri proteklih godina. Mislili smo imati suživot s klubom, ali, nažalost, termini utakmica to su poremetili i nije u redu da Hajduk ima problema zbog festivala, ali nije u redu ni da Ultra, kao veliki festival, bude ovisna o tome kad će Hajduk igrati.

Nije bilo drugog rješenja?

– Hajduk nije mogao drugačije odigrati svoje utakmice jer dugopoljski stadion nije licenciran za pretkolo Europske lige. Ultra i utakmica Hajduka su se sudarili i tu je sva priča, nema nekih zakulisnih igara i loše energije. Naš je cilj da Hajduk igra i da ne bude zakinut, a isto tako ne želimo ni mi svake godine ovisiti o tome kad će Hajduk igrati.

Okej. Sada ste na novom prostoru. Mnogi su izrazili sumnju da nije adekvatan?

– Zato što ga ljudi još ne percipiraju. Sa sobom sam doveo najbolje strane i domaće stručnjake koji su radili najveće svjetske spektakle i rekli su da je prostor idealan. A kad kažemo prostor, onda mislimo na glavni stadion, zatim na nekoliko terena okolo i veliki travnjak, kao i na dio Turske kule. To je golema površina u centru grada koja nije dovoljno iskorištena. Mi smo sve to tjednima premjeravali, analizirali, ljudi od struke koji rade najveće projekte rekli su da je prostor, uz neke preinake, odličan i za Ultru. I onda smo službeno izišli u javnost.

A što kažu američki vlasnici Ultre?

– Sve je prije potpisivanja ugovora na kraju amenovao mendžment Ultre iz Miamija. Sve smo im morali dokumentirati, objasniti, a onda su oni sve provjeravali. Mislite li da bi Amerikanci dali blagoslov da je teren neadekvatan? S njima nema šale, oni bi, da im bilo što ne odgovara, rekli da tražimo neku drugu lokaciju. Vjerujte mi, ovo je neiskorišten teren koji ćemo mi sljedećih dana, uz malo veće napore, pretvoriti u kompaktnu cjelinu. Svi ćete se iznenaditi kako će ovo dobro i svjetski izgledati.

Koliko ljudi može stati na taj stadion i okolne terene?

– Prema proračunima struke, oko 55 tisuća ljudi. Sve to zajedno ima oko 60 tisuća kvadrata. Main stage je isti kao na Poljudu, a ove godine čak i veći, zatim Ultra radio stage na parkiralištu Turske kule koji će biti otvoren za javnost, pa potom Resistance na livadi lijevo i UMF stage desno, nasuprot trgovačkom centru Joker. Imamo oko 25 tisuća kvadrata čistog zelenog prostora, livada koje nismo imali na Poljudu. Znači, ljudi mogu sjesti i popiti pivo s društvom i uživati na jednom od tri golema stagea na ta tri prostora, a koji su blizu jedan drugome i ne treba prohodati puno vremena da se, primjerice, s Resistancea dođe na Main stage, što je bio slučaj kad se festival organizirao na Poljudu.

U medije su izišle neke informacije o prepucavanjima, plaćanju najma...

– Ma dajte, to je neozbiljno, a nije ni istinito. Sastanak je bio fer. Ovo je dugoročna suradnja za sljedeće četiri godine. Postignut je dogovor. Moramo biti svjesni da se priprema plan za sljedeće četiri godine. Svi sudionici moraju dugoročno gledati cijelu situaciju, a to su u prvom redu Javna ustanova "Športski objekti Split", Grad, RNK Split, ASK i, naravno, mi.

Zna li se iznos najma?

– To je s naše strane poslovna tajna, a ako ga netko želi otkriti iz Grada, može, mi nemamo problem s tim. Ljudi misle da smo mi htjeli doći tu da bismo prošli jeftinije. To nije istina, mi ćemo imati iste troškove kao na Poljudu.

Spominjali ste pomoć u ulaganjima?

– Ovaj je prostor segmentiran: nogomet, atletika... Mi ga, u dogovoru s našim novim partnerima, želimo oplemeniti da bude jedinstveni prostor za sport i evente, da bude moderniji, praktičniji... Ali najvažnije je u svemu ovome dogovor svih partnera. Znači, da to bude moderan dio Splita koji će koristiti i gradu, i sportskim klubovima, ali i Ultri. No, ne želimo mi imati ekskluzivno pravo na ovaj prostor, treba ga otvoriti i za druge događaje.

Kad počinjete s radovima za ovogodišnji festival?

– Počeli smo. U cijeloj produkciji radit će oko 1500 ljudi. Dijelom je lakše nego na Poljudu jer je cijeli prostor već fiksno ograđen ogradama i zidovima, dok smo oko Poljuda morali stavljati prsten kompliciranih ograda.

U medijima se baš postavljalo pitanje osiguranja prostora.

– Imali smo sastanak s policijom. Oni su prošetali zajedno s nama kroz cijeli prostor i iznenadili su se potencijalom i veličinom prostora, kao i brojem ulaza i izlaza u slučaju nužde, te brojem mjesta koja mogu biti predviđena za hitne službe. Protočnost ljudi bit će veća nego na Poljudu, a time i sigurnost. Kako sam i spomenuo, prostor je već ograđen i bit će ga lakše osiguravati.

A pitanje buke, jer ipak su u blizini zgrade?

– Mnogi misle da je u pogledu buke bio idealan Poljud. Ali ni ovdje neće biti ništa drugačije, razglas ćemo okrenuti prema sjeveru, imamo stručnjake za zvuk koji će sve to prilagoditi. Naravno, muzika će se čuti, ali mi ćemo učiniti sve kako bi stanari okolnih zgrada to što manje osjetili.

Kako ide prodaja ulaznica?

– Zasad je 15 posto više prodanih ulaznica u odnosu na prošlu godinu, to bi značilo oko 45 tisuća posjetitelja po danu, a ukupno njih oko 120 tisuća za ta tri dana.

Gdje će biti glavni ulaz?

– Glavni ulaz ići će s Ulice Hrvatske mornarice i križanja koje vodi prema Turskoj kuli, a bit će i drugih, posebnih ulaza za VIP, hitne službe... Na parkirnim prostorima Turske kule bit će smještene kućice za ulaznice i drugi popratni sadržaji, a onda odmah do parkirališta bit će veliki službeni ulaz na kojem će biti sigurnosna provjera i provjera narukvica.

Znači, skidat ćete ogradu?

– Da. I gradit ćemo prilaz, sve ćemo lijepo prilagoditi posjetiteljima, a potom i vratiti u prvobitno stanje.

A izlaz?

– Izlaz će biti prema trgovačkom centru Joker. Kad party završi, izlaze na taj drugi izlaz. Tamo će ih čekati taksiji, autobusi...

Što će biti s drugim ulazima, primjerice onima uz Ulicu Hrvatske mornarice i u blizini stambenih zgrada koje su "naslonjene" na stadion?

– To će sve biti zatvoreno, osigurano i nitko neće imati pristup, kako posjetitelji ne bi dolazili ni blizu zgrada u kojima žive ljudi. To će već smanjiti buku i pritisak prema zgradama u blizini stadiona.

'Razgovarat ćemo sa stanarima' Što će biti s ljudima u ovim trošnim zgradama koje se nalaze odmah pokraj Parka mladeži? – Održat ćemo sastanak s predstavnicima tamošnjih stanara i sve ćemo im lijepo objasniti. Mi kao organizatori imamo razumijevanje za cijelu situaciju. Kažete da ćete im sve objasniti... Što točno? – Razglase i sve ostalo ćemo maksimalno usmjeriti da ne idu prema tim zgradama, zatim nećemo dopustiti da posjetitelji idu preko tog područja, zato je ulaz prebačen na Tursku kulu. Mislim da ljudi ne znaju sve činjenice pa svašta izlazi u medijima. Mi ćemo im pristupiti s punim poštovanjem i razgovarat ćemo s njima, te ćemo im iznijeti i neke prijedloge...

Ljudi kupuju Ultru, a ne prostor Posjetiteljima se i dalje oglašava Poljud? – Što se tiče prostora, naravno da svi žele znati što se događa. Mi smo to sada službeno i potvrdili, krenuli smo i s kampanjom na našim web-stranicama. Od sada pa nadalje dom Ultre je Park mladeži. Naši fanovi znaju da Ultra predstavlja ono što je najbolje, da će dobiti izuzetan line up, produkciju, efekte, najbolje svjetske DJ-eve. Ljudi kupuju Ultru, a ne prostor. Standardi će, vjerujte mi, biti na najvišem nivou. Ovdje može stati čak 10 tisuća ljudi više nego na Poljudu, jer osim stadiona Parka mladeži, zbivanja će biti na svim pomoćnim terenima i na svim borilištima koja okružuju stadion. Mislim i da je onima koji su bili na proteklim Ultrama na Poljudu ovo na neki način i drago, jer će biti nova lokacija i novo iskustvo. Promjene, ako se kvalitetno odrade, u načelu su dobre. A mi ćemo ovo, obećavam, jako dobro odraditi.

'Žnjan ne dolazi u obzir' Zašto niste pokušali na žnjanskom platou? – Taj je prostor gotovo nemoguće zaštititi i zatvoriti, a i prometna je protočnost slaba za toliki broj ljudi. Stvorili bi se nenormalni čepovi, a sigurnost gostiju bila bi ugrožena jer je s jedne strane otvoreno more i može biti nesreća.