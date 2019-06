Gradonačelnik Andro Krstulović Opara poništio je po drugi put natječaj za imenovanje pročelnika Službe za gospodarstvo, obrtništvo i turizam.

Kako doznajemo iz pouzdanih izvora, samo dvoje kandidata je prošlo pismeni dio ispita - Ela Žižić, trenutna obnašateljica dužnosti pročelnice spomenute službe i Pave Zaninović, nekadašnji pročelnik za komunalu u gradonačelničkom mandatu Željka Keruma, a trenutni voditelj Odsjeka za turizam u Žižićkinoj službi.

Kako doznajemo, odluka o poništenju donesena je samo dva dana prije usmenog testiranja koje je trebalo biti u ponedjeljak, gdje bi se odlučivalo između ovo dvoje kandidata.

No, to nije sve. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova, a dokument je donesen bez ikakvog obrazloženja.

Podsjetimo, natječaj za pročelnika ove gradske službe raspisan je 3. svibnja ove godine, kao i onaj za pročelnika za urbanizam. Razloge ovakve odluke ove gradske vlasti teško možemo objasniti.

Naime, Ela Žižić je za pročelnicu došla za vrijeme mandata Ive Baldasara i to na preporuku HNS-a. Već drugi put nije izabrana pa bi se dalo zaključiti da je gradonačelnik ne želi, no opet će po svemu sudeći do daljnjega biti v.d.

Što se tiče Pave Zaninovića, za njega je jasno da je Kerumov čovjek te kao takav nije po guštu poteštatu.