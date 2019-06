Festival ULTRA Europe nakon šest godina na Poljudu, otvara novo četverogodišnje poglavlje na stadionu Park mladeži, a nova lokacija će, kako najavljuju organizatori, već u prvoj godini zabilježiti odlične rezultate to jest svog milijuntog gosta.

Zbog rekordne prodaje ulaznica očekuje se nikad veća posjećenost, tvrde organizatori i ističu da ne odustaju u namjeri da taj festival postane najvećim u Europi.

Najavljuju i najskuplji line up ikad te pozornicu od čak 1500 metara četvornih u Park mladeži gdje će se od 12. do 14. srpnja održati ovogodišnja ULTRA.

"Sretni smo što možemo potvrditi da smo s Gradom Splitom i Javnom ustanovom športski objekti Split dogovorili četverogodišnju suradnju te da ćemo zajedničkim naporima stadion Park mladeži razviti u vodeću sportsku i event lokaciju u regiji. Poljud je proteklih godina dao veliki doprinos razvoju i atraktivnosti festivala ULTRA Europe koji će se nastaviti dalje razvijati i rasti u novom domu, gdje će ostati najmanje do 2022. godine. Ponosni smo da ćemo upravo ovdje, već prve godine, zabilježiti milijuntog gosta te, prema procjeni prodanih ulaznica, ugostiti rekordan broj posjetitelja", rekao je direktor tvrtke MPG Live, organizatora festivala ULTRA Europe, Joe Bašić.

Dodao je da im stadion Park mladeži nije nikakva novost jer su o toj lokaciji ozbiljno razmišljali i 2012.prije nego su odabrali Poljud. Samo kilometar dalje, a zbog svoje veličine otvorio im je nove mogućnosti u produkcijskom i organizacijskom smislu, pa će zbog boljeg rješenja na samom ulazu moći smanjiti vrijeme ulaska na stadion, a zbog većeg broja izlaza, sigurnost posjetitelja.

"S dodatnim produkcijskim elementima, poput tisuću kvadratnih metara led ekrana, brojnih rasvjetnih tijela te specijalnih efekata, posjetitelje očekuje uistinu posebno sedmo festivalsko izdanje. Spektakularni vatromet koji je postao zaštitni znak festivala ULTRA Europe i ove će godine zapaliti splitsko nebo, a svojim jedinstvenim dizajnom od 360 stupnjeva, jedan je od glavnih i posebno uzbudljivih trenutaka svake festivalske večeri", ističu, uz ostalo, organizatori.

ULTRA Europe festival prvi put je održan 2013. godine na stadionu Poljud, domu HNK Hajduk, a predstojeće utakmice, koje su tek nedavno potvrđene, razlog su novonastaloj situaciji.

Organizatori festivala poručuju kako se pozornice, koje će i ove godine dočekati najveća imena svjetske elektroničke glazbe među kojima su: Swedish House Mafia , Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa ovogodišnji su headlineri, a pridružit će im se i Art Department, Cheat Codes, Jeffret Suttorius, Lost Kings, Nicky Romero, Patrice Baumel i Sunnery James & Ryan Marciano.

Još se 50 imena upisalo na listu izvođača koji će nastupiti na jednoj od četiri pozornice, nakon čega kreće prava destinacijska avantura koja povezuje sve ono najbolje – vrhunsku glazbu, nestvarne lokacije te stvaranje uspomena i druženje s posjetiteljima koji stižu iz više od 140 zemalja svijeta, navodi se, uz ostalo, u priopćenju.