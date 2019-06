'Na ukopu pruge radilo se po kiši, zimi i vrućini, trasu željeznice je trebalo progurati između stotina zgrada!': poznati građevinar prisjeća se početaka gradnje splitskog metroa

Nedavno je pompozno otvoren splitski metro, na koji su mnogi Splićani čekali godinama. Brzom željeznicom, koja put od Kopilice do gradske luke prelazi za četiri minute, spojen je sjeverni i južni dio grada. Metro je zamišljen da tijekom ljeta prevozi furešte, koji autobusima dolaze do parkinga u Kopilici, odakle ih vozi u centar grada. Sve je to tako organizirano kako bi se pokušale izbjeći nenormalne ljetne gužve iz gradske luke, kojima nitko proteklih godina nije uspio stati na kraj.

I tako, splitski metro prolazi ukopom pruge koji se gradio prije Mediteranskih igara u Splitu i koji je za to vrijeme bio vizionarski građevinski pothvat. U roku su ga priveli kraju graditelji i radnici "Pomgrada", a tada je zapošljavao više od 2500 ljudi.

Jedan od živih svjedoka tog vremena, koji doduše nije puno sudjelovao u izgradnji ukopa pruge, jer je radio na "Pomgradovim" projektima u Siriji, poznati je splitski građevinar dipl. ing. građ. Predrag Bilbija, koji je zavidnu građevinsku karijeru stekao u Libiji i zemljama Bliskog i Srednjeg istoka. On ima u svom vlasništvu zavidnu foto arhivsku građu, gradnje ukopa pruge.

Stoga smo htjeli vidjeti, a vjerujemo da će biti drago našim čitateljima, kako je u riječi i slici izgledala gradnja ukopa pruge.

- U to vrijeme su se rokovi poštovali i "Pomgrad" je to odradio bez ikakve zamjerke. U "Pomgradu" su tada radili najbolji inženjeri i radnici koji su se mogli naći na tržištu rada. Prisjećam se, kako je uprava "Pomgrada", odnosno vodstvo cijelog projekta bilo dislocirano na Turskoj kuli, a tamo su se i betonirali elementi koji su se kasnije ugrađivali u tunel. To je bio jedan vrlo zahtjevan pothvat, jer se ukopavala željeznica u samom centru Grada. Trebalo je trasu ukopa "provući" između stotina zgrada, minirati puno terena i samih zgrada, vršiti potkopavanje zgrada koje su ostajale na trasi, a veliki problem su bili i stalni prodori vode. Najveći teret izgradnje, te "podzemne željeznice" iznijeli su mineri "Pomgrada" koji su odradili neviđen posao - kaže Predrag Bilbija.

U javnosti se nakon nedavnog otvaranja splitskog metroa pojavila informacija, kako treba napraviti stanicu za putnike, negdje na pola puta od Kopilice do luke.

- Stanica postoji i prostor za stepenice postoji i nalazi se negdje oko hotela "Globo". Dakle, ne treba stanicu graditi, već postojeću, koja nikada nije korištena treba privesti svrsi i ona ne zahtjeva velike radove - kaže Bilbija.

Naš sugovornik je mišljenja kako željeznički kolodvor treba ostati u centru Splita i da ga ne treba dislocirati izvan grada, recimo u Kopilicu, kako to neki zahtijevaju.

- Pa svi europski gradovi imaju željeznicu u centru grada. Rim, Bologna, Berlin, Beč... svima njima željeznica dolazi u "srce" grada. Ne vidim razloga da tako ne bude i u Splitu, pogotovo zbog toga što sada na glavni željeznički kolodvor dnevno dolaze dva do tri vlaka, a nekada ih je bilo i do 30 dnevno. Dalje, to su sve putnički vlakovi, bez tereta, koji bi se trebao iskrcavati u Kopilici. I ne priječi željeznička stanica u centru grada, turistički razvoj tog dijela centra. Samo treba natkriti željezničku stanicu, sagraditi potporne stupove koji će nositi platformu, a na kojoj se može napraviti trg, hoteli, poslovni prostori - kaže Bilbija

No, u Splitu ima i onih koji smatraju da glavni željeznički kolodvor treba ukopati, zajedno s autobusnim kolodvorom.

- Da se kojim slučajem ide ukopavati željeznički kolodvor, to bi bio znatno skuplji i zahtjevniji projekt, jer je ispod more i bilo bi vrlo komplicirano ukopavanje. Eventualno se može sagraditi jedan kat podzemne garaže, po cijeloj dužini, ali ne više od toga - kaže Bilbija.

Naš sugovornik kaže da se na ukopu pruge radilo 24 sata na dan.

- Ma ljudi nisu stajali. Po kiši, zimi, buri, vrućini radilo se "sve u šesnaest". Ukop je sagrađen u rekordnom roku. Ja sam u to vrijeme radio u Siriji i nakon povratka sam se malo uključio u izgradnju ukopa željeznice. Glavni teret je iznio dipl. ing. građ. Igor Krstulović i radnici "Pomgrada". Inženjeri Čerina, Žižić, Radice, a i njihovi mineri su istinski junaci tog pothvata - kaže dipl. ing. građ. Bilbija.

"Pomgrad" je u to vrijeme u bivšoj Jugoslaviji bio vodeća tvrtka za izvođenje pomorskih radova i za pomorski inženjering, kao i za izgradnju industrijskih objekata.

- Nije bilo zadatka koji je stavljen pred "pomgradovce", koji oni nisu mogli obaviti, a najbolji dokaz je ovaj ukop željeznice koji je za to doba bio mega vizionarski projekt - zaključuje dipl. ing. građ. Predrag Bilbija.

O kakvim se građevinskim vizionarima radilo, najbolje govori podatak da su uz ukop željeznice postavljali i cijevi za kolektor koji je sagrađen i pušten u promet puno godina kasnije.