Aida Batarelo oglasila se o grešnom ručku: To je bio lijep dan u restoranu izvan Hrvatske, nisam mogla pomisliti da će tolikima izazvati duševne boli. A o izlovu prstaca malo znam...

Nakon što je izazvala burnu reakciju javnosti objavom galerije fotografija na kojima se vidi da je u Bosni i Hercegovini "uživala" u prstacima, Aida Batarelo, bivša splitska dogradonačelnica i gradska vijećnica iz redova SDP-a, po povratku s odmora je za “Slobodnu” kazala da nikada nije objavljivala hranu na svojim Facebook postovima, a s ovom objavom nije htjela, kako je naglasila, poslati nikakvu poruku.

- To je bio lijep dan u restoranu izvan Hrvatske gdje se prstaci serviraju legalno, po legalnom cjeniku i legalno su plaćeni. Nisam mogla pomisliti da bi to izazvalo tolike duševne boli kod velikog broja ljudi. Što drugo na to reći - kazala je Batarelo.

Kada smo joj kazali da je bijes javnosti potaknut načinom izlova prstaca, zbog čega je u takvo nešto u Hrvatskoj strogo zabranjeno, jer se u protivnom uništavaju velike površine kamenite obale koje se ne mogu obnoviti, Aida Batarelo je odgovorila:

- Svatko je imao svoje razloge. Ne opravdava to način izlova, a ja o tome, da budem iskrena, malo znam. Malo to i konzumiram, a malo ribu i jedem, bilo kakvu. Slika nije imala nikakvu poruku, a iz toga je proizašlo svašta - zaključila je splitska gradska vijećnica iz redova SDP-a.

Podsjetimo, njezin post je osudio gradski ogranak socijaldemokrata, a predsjednik Goran Kotur je opravdao i svoj “lajk” na tom postu, kazavši kako nije vidio cijelu galeriju fotografija s odmora svoje stranačke kolegice, među kojima se našla i ona s posudom prstaca.