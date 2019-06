Kotur spašava obraz splitskog SDP-a, ograđuje se od 'slatkog grijeha' kolegice Batarelo: Iako je prstace jela u BiH, to mi je neprihvatljivo...

Nakon što je na portalu "Slobodne" objavljena ljutita reakcija našeg čitatelja zbog objave galerije fotografija Aide Batarelo, bivše splitske dogradonačelnice i SDP-ove gradske vijećnice koja je u Bosni i Hercegovini "uživala" u prstacima, stigla je reakcija iz redova gradskog SDP-a.

Aida Batarelo besramno se pohvalila kako uživa u zabranjenom guštu; Opravdanje joj je nikakvo, pa svi valjda znamo zašto su prstaci strogo zaštićeni!?

- Iako kolegica Aida Batarelo nije prekršila zakone Republike Hrvatske, s obzirom na to da je jela prstace u Bosni i Hercegovini, gdje je to dozvoljeno, to mi je neprihvatljivo zbog devastacije podmorja izlovom prstaca.

U Hrvatskoj je potrebno učinkovitije kažnjavanje ilegalnog izlova i šverca prstaca, a očito je potrebna i dodatna edukacija kako bi se upozorilo na ovakve pojave i na štetnost izlova prstaca.

Ovdje je zaštita prirode puno važnija od zakona, te se kao dugogodišnji zagovaratelj zaštite prirode apsolutno protivim izlovu prstaca bilo gdje, a kao predsjednik SDP-a Split izražavam žaljenje i ispričavam se javnosti zbog ovog postupka naše stranačke kolegice - poručio je Goran Kotur, predsjednik splitskog SDP-a.

Naime, budući da je izlov prstaca u Hrvatskoj strogo zabranjen, Batarelo je takvom objavom je izazvala oštre reakcije javnosti.

Osim toga, naši čitatelji su primijetili kako je među mnoštvom članova i simpatizera SDP-a koji su lajkom na njenu objavu "podržali njen sramotan čin" je i sam predsjednik gradske organizacije SDP-a Split. Tako se Kotur osjetio prozvan opravdati taj “lajk”.

- Što se tiče navoda kako sam je svojim "lajkom" podržao na Facebooku, moram istaknuti da nisam "lajkao" njenu sliku s prstacima, već album s putovanja u sklopu kojeg je bila navedena slika, koju nisam ni primijetio - kazao je Kotur.

Reakciju na gnjev javnosti zatražili smo i od same Aide Batarelo, međutim, još je uvijek nismo dobili.