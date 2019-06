Iz mora u splitskoj trajektnoj luci dizalicom je, ali i uz pomoć ronilaca, izvučena Opel Corsa ljubljanskih registarskih oznaka koja je oko 14 sati ondje upala i potonula.

Kako su nam bili javili svjedoci, uzrok ove nesreće bila je nepromišljenost gostiju iz Slovenije koji nisu najbolje “povukli” ručnu kočnicu prije nego su odlučili napustiti automobil, zbog čega je došlo do ove nesvakidašnje nesreće.

Nakon slijetanja u more na vezu 23, Corsa je nekoliko minuta plutala na površini mora, a kada je "doplovila" do obale, prvom polovicom je utonula u more i uskoro potonula. Prema izjavama svjedoka, nekoliko Splićana je konopima pokušalo zaustaviti potpuno potonuće automobila i privezati ga uz obalu, ali nije uspjelo.