Vijest da se "Ultra" ove godine možda neće održati na Poljudu već na Parku mladeži uzburkala je javnost. Pitanja je mnogo, a najviše ih imaju stanari zgrada u ulici Put Brodarice, poznatijih kao "škverske barake".

- Kad smo čuli prvu vijest da se "Ultra" seli, naša reakcija bila je šok i nevjerica. Nije nam jasno kako nekome može pasti na pamet ovdje održati takvu manifestaciju koju posjeti više od 50 tisuća ljudi dnevno. To je mladež cijelog svijeta i to je njihov način života.

Mi to poštujemo, nek se vesele kako žele, ali Splitov stadion nije mjesto za to. Kad djeca ovdje imaju natjecanja iz atletike, sve zvoni i ne možeš normalno boraviti u svom stanu, a što će tek biti ako "Ultra" dođe, strah nas je, govore nam Zdravka Bebek, Željana Paić i Mirjana Jerković iz kućnog broja 5, čiji je zgrada udaljena niti dva metra od stadiona.

U pet zgrada većinom žive umirovljenici i obitelji s malom djecom, zgrade su već sada u lošem stanju, a stanare je strah što će se tek dogoditi ako toliko ljudi i opreme, a bome i decibela, stigne pred njihove prozore.

Prije nekoliko godina, kada je bio potres, u Željkinu stanu popucali su stropovi, a ističe da Grad Split ni tada nije reagirao, samo su rekli da to nije njihova nadležnost i da oni nemaju što sanirati.

- Splitov stadion sam po sebi nema nikakvu zvučnu izolaciju, a ništa nije ni natkriveno kao što je na Poljudu. Buka će biti prevelika, a zgrade su same od sebe nestabilne, stare i trošne. Kad puše jača bura sve se trese i čuje, a možete misliti što će tek biti od pustih decibela. Popucat će nam prozori, zidovi i stropovi - govori nam Željana, dodajući da svi oni rade, pa tri dana nespavanja i potom odlazak na posao nije lako izdržati.

- Tu su nam svima i automobili koji mogu biti oštećeni, tko će za to odgovarati ako se nešto dogodi – pitaju se stanari.

Problem vide i u protočnosti stadiona, jer Park mladeži nema uređene ulaze i izlaze. Tribine su isto tako stare i mogu se urušiti, baš kao i njihove zgrade, objašnjavaju nam, dodajući da je teren takav da se kvalitetno osiguranje ne može ni na koji način izvesti. Ističu da je ugrožena sigurnost posjetitelja, ali i njihova.

- Poljud je idealno mjesto za takve manifestacije i zbog prostora, ali i akustičnosti. Mene zanima gdje planiraju sve pozornice postaviti. Hoće li nam ih u kuću možda montirati - pita se Zdravka.

Dok je Radnički nogometni klub Split bio u prvoj ligi, oni za vrijeme derbija s Dinamom ili Hajdukom nisu mogli normalno funkcionirati.

- Nebrojeno puta su nam se navijači znali penjati po krovovima pa bismo mi morali dežurati i upozoravati ih da se spuste kako se ne bi dogodilo nešto loše, jer su krovovi stari i dotrajali, od salonita i azbesta - objašnjava Mirjana.

Jedan od ulaza/izlaza stadiona nalazi se između dviju zgrada, a prvi je portun u potpunosti naslonjen na "Splitovo".

- Strah me da će naša dvorišta postati javni wc za sve posjetitelje, strah me i požara, ma svega. Mnogo je stanova i u prizemlju, tko zna što će njima biti u glavi, mogu razbiti prozore i bez problema ući u stanove.

Mi smo na prvoj liniji, a nas nitko ništa nije pitao. Žalosno je da sve ovo saznajemo preko novina. Shvaćam da je to velika organizacija, ali ovo je naš život i smatramo da trebamo znati što nam se događa pred kućnim pragom - ističe Zdravka, dodajući da je Gradu Splitu i organizatorima "Ultre" poslala mail, ali odgovor nije dobila.

Protiv "Ultre" stanari nemaju ništa, smatraju da nam je otvorila vrata turizmu, ali slažu se da Park mladeži nije dobra lokacija za održavanje tog svjetskog festivala.

- "Ultra" je nama donila sve. Uz pomoć nje se pročulo i za Split i za Hrvatsku, ali strah me je da će ovo biti zadnja godina ako bude na Splitovom igralištu. Jedan Sao Paolo u Brazilu se bori dobiti "Ultru", a naši se toga tako lako odriču. To mi nije jasno - zaključuje Mirjana, nadajući se da će do preokreta ipak doći i da će se "Ultra" održati na Poljudu, koji i priliči jednom takvom svjetskom događanju.