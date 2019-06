U Splitu zaređeno 15 mladih đakona, u konkatedrali Svetog Petra nije se moglo naći slobodno mjesto; Mladomisnici ne kriju emocije: 'Osjećaji su pomiješani...'

- Osjećaji su pomiješani. Kako je nadbiskup u početku istaknuo, miješala se smirenost, ali i uzbuđenje. Čitavih šest godina formacije težili smo ovome i to se sada ispunilo. Na nama je da se to širi dalje i da ostanemo onakvi kakvi bismo trebali biti, Kristovi. Studij je bio malo naporan, ali sad se sve to rasteretilo - kazao nam je nakon misnog slavlja fra Mihovil Žuljević Mikas (25), kojega je uz 14 drugih mladomisnika u subotu u konkatedrali sv. Petra u Splitu zaredio splitsko-makarski nadbiskup msgr. Marin Barišić.

U crkvi se nije moglo pronaći slobodno mjesto jer su se okupile obitelji i prijatelji 15 đakona, koji su pred nabiskupom i narodom posvjedočili svoju vjeru i zaredili se, davši obećanja kako zahtijevaju kanonski propisi.

Potpunu predanost Božjoj volji i pokornost pred Njim mladi su đakoni pokazali padajući ničice pred oltarom, a nakon obećanja koja su položili - spustili su sklopljene ruke u biskupove dlanove, obećavajući i pokornost Crkvi.

- Ređenje 15 mladomisnika radosna je vijest koja zahvaća srca mladih i prisutna je u našim životima, obiteljima, župama, javnosti i kulturi. Mladosti, vi ste osvježenje, radost i nada. Nama niste samo broj, već blagoslov - poručio im je na kraju ceremonije msgr. Marin Barišić.

Sakrament svetog reda i dar Duha Svetog primila su osmorica đakona na naslov Splitsko-makarske nadbiskupije: don Pero Badrov, don Domagoj Durdov, don Jure Lovrinčević, don Andrej Marić, don Dino Prkut, don Vladimir Smolje, don Josip Ulić i don Ivan Zovko.

Naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja primili su fra Ivan Grubišić, fra Dario Sinković, fra Marko Đerek i fra Kristian Radas, naslov Hrvatske dominikanske provincije Navještenja BDM fra Josip Dolić i fra Mihovil Žuljević Mikas te je brat Nikola Grizelj primio naslov Hrvatske karmelske provincije Svetog Oca Josipa.

- Ređenje je bila zadnja priprema da mogu kao svećenik djelovati, a to je i potvrda dragoga Boga da ću biti ustrajan na mome putu. Kako je kazao nadbiskup, bili smo smireni i napeti, ali ako si dobro pripremljen, uzbuđenje nestane - rekao nam je don Josip Dolić, dodajući kako se za svećenstvo odlučio tijekom studija teologije.

- Studij mi je bio postupni hod prema svećenstvu. Važno je kako sebe vidiš, a ja sam se vidio u redovništvu - zaključio je don Dolić.

Živimo u vremenu kada se sve manje mladih odlučuje životom svećenika žrtvovati za druge, stoga se petnaestorica mladića donijela nadu i obiteljima i zajednici i Crkvi.