U Splitu uhićen 38-godišnjak: u podrumu mu pronašli kilogram i pol ‘speeda’, tisuću ecstasyja, više od pola kg heroina, pola kg kokaina; Pogledajte što mu je još policija zaplijenila od 'dodatne opreme'

Pritvorskom nadzorniku u petak navečer doveden je 38-godišnjak kod kojeg su policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u Splitu zaplijenili 1680 grama amfetamina poznatijeg kao speed, 643 grama heroina, pola kilograma kokaina te 1000 tableta ecstasyja mase 405 grama.

Osim droge kod njega su nađena dva pištolja, prigušivač, tri spremnika za streljivo i 41 metak call 7,65 mm. Od dodatne opreme za dilanje nađene su tri digitalne vage te pribor i oprema za pakiranje droge, a sve je bilo spremljeno u iznajmljenom prostoru u podrumu zgrade u Splitu.

Uz kaznene prijavu zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojne droge za što može dobiti do tri godine zatvora idu mu i prijave za oružje. Za pištolje mu ide optužni prijedlog za prekršaj Zakona o oružju prema kojem se može kazniti novčano do 40.000 kuna ili do 60 dana zatvora. Međutim, prigušivač spada u A kategoriju vatrenog oružja tj. zabranjeno vatreno oružje za koju građani ne mogu dobiti dozvolu te je njegovo posjedovanje kazneno djelo. Zato mu za njega ide prijava zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja oružja za koje je zapriječeno do tri godine zatvora.

Na otkrivanju su koordinirano radili Služba kriminaliteta droga i Prva policijska postaja Split. Nakon ispitivanja na Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu u subotu ujutro odlučit će se o istražnom zatvoru.

Od početka godine ovo je četvrta velika zapljena Službe kriminaliteta droga. Krajem siječnja je kilogram i pol heroina nađen kod bračnog para iz Trebinja na autocesti kraj Šestanovca, a 5700 tableta ecstasyja pronađeno je početkom istog mjeseca u stanu u Kaštel Starom koji je iznajmila upravna referentica iz Splita. U travnju su na Veliki četvrtak zaplijenili 4,6 kilograma heroina, 1 kg i 850 grama marihuane, 625 grama kokaina, 133 tablete ecstasyja i 54 grama amfetamina te je uhićen jedan od šefova splitske narkomafije.

Otkrivamo detalje velike zapljene droge: 29-godišnji diler jedan je od šefova splitske narkomafije; Opijate je skladištio u blizini osnovne škole na Brdima, policija mu je našla i dva Glocka i metke