Brza reakcija policijskih službenika Druge policijske postaje spriječila je u četvrtak poslijepodne daljnje nasilje kada je 22-godišnjak nasrnuo na 33-godišnjakinju u Vukovarskoj ulici u Splitu. Stanovnici okolnih zgrada čuli su u 13,30 sati prvo vikanje, a onda su na ulici ugledali prizor kako muškarac gura žensku osobu tako jako da je pala na tlo nakon čega je pljusnuo. Prolaznici koji su se zatekli u blizini zaštitili su 33-godišnjakinju do dolaska policije.

Nakon dolaska policijskih službenika oboje su odvedeni u postaju gdje je provedeno kriminalističko istraživanje. Kako se pokazalo iz njihovih i izjava svjedoka, oboje su prvo vikali jedno na drugo da bi u jednom trenutku došlo do eskalacije sukoba. Iako nije imala vidljivih ozljeda, policajci su ponudili 33-godišnjakinji da je odvedu liječniku na pregled, ali je ona odbila.

U konačnici će se protiv oboje podnijeti optužni prijedlozi zbog remećenja javnog reda i mira, ali protiv nje za blažu kvalifikaciju jer ona nije fizički napala 22-godišnjaka već je samo vikala. Moguća joj je novčana kazna od 200 do 800 kuna ili do 30 dana zatvora. Njega će prijaviti zbog težeg oblika remećenja javnog reda i mira jer je gurnuo i pljusnuo te može biti kažnjen novčano od 200 do 1.400 kuna ili do 30 dana zatvora. Kako saznajemo, nisu rodbinski povezani.