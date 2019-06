NOVIJE

Premda se o Izjavi o održavanju utakmice u Splitu trebalo glasati tek na kraju sjednice, odlučeno je da će se “preko reda” glasati o izjavi i ostatak sjednice odgoditi za prvu polovinu srpnja.

Od 26 vijećnika, 25 je glasalo za izjavu. Protiv je bio Mostov Ante Bradarić Šljujo.

Opara: Hajduk je možda bio naivan u razgovorima s HNS-om, ali je postupio pošteno i otvoreno

Na kraju je gradonačelnik Andro Krstulović Opara kazao završnu riječ.

- Moj sin će ove godine navršiti devet godina i nikada nije gledao reprezentaciju u životu. Netko mu je to uskratio i zbog toga sam jako tužan. Utakmice reprezentacije su prijeko potrebni događaji kada po strani staju sve naše razlike i zajedno bodrimo naše reprezentativce koji su nam kao maloj zemlji donijeli toliko uspjeha. Naš stadion je vremešan, ali još uvijek uvjerljivo najljepši i najfunkcionalniji stadion za velike utakmice u Hrvatskoj. Nažalost, godinama naša reprezentacija nije igrala na njemu pod raznim opravdanjima, a čak su ga jedno vrijeme proglašavali ukletim.

Za ove dvije godine mandata donio sam više odluka, manje dobrih, više dobrih, mnoge su bile i podložne promjenama i propitkivanjima, ali dvije teme nikada nisam propitkivao, niti ću. Bit ću dosljedan do kraja. Ono što je dobro za Hajduk dobro je za Grad Split i obratno. Drugo, neću nikada dozvoliti da se politika miješa u upravljanje Hajduka, neovisno o tome je li Hajduk peti, prvi, pobjednik ili u poteškoćama, neovisno o afektima. Dokle god nema financijskih dubioza koje bi tražile da se Grad uključi u njihovo rješavanje, moj stav se neće mijenjati. Nositelj nogometne izvrsnosti i priče u ovom gradu je Hajduk. Mi smo tu da im pružimo ili ne pružimo podršku kada od nas zatraže - kazao je Opara te nastavio:

- Hajduk je možda naivno postupio u razgovorima s HNS-om, ali je postupio pošteno i otvoreno. I to nakon puno godina izostanka bilo kakvih razgovora. Jasno su iznijeli što ih smeta i što žele mijenjati - dodao je i naglasio je još da srebrni reprezentativci, u trenucima najveće radosti u životu, nisu željeli te ljude iz HNSa- ni u avionu, ni u autobusu, ni na pozornicama diljem Lijepe naše.

- To je bila jasna poruka kao i višegodišnji zahtjevi Hajduka koji je pokazao svoju otvorenost, a HNS je sve sveo na pitanje tko je za, a tko protiv reprezentacije u Splitu. Da postavite pitanje bilo kome u Splitu ili u Dalmaciji žele li utakmicu u Splitu, naravno da ogromna većina. Domoljubu nije cilj da se oko reprezentacije lome koplja. Zato je smiješno kada se ide spekulirati oko domoljuba Hajdukovih navijača. Samim time što ovdje moramo raspravljati o toj temi smo uspjeli. Dobili su čelnici HNS-a poziv od Hajduka i vas da se nađu i to dogovore, naravno, ako je to cilj - kazao je i zaključio:

- Veselim se kao i vi danu kada će reprezentacija igrat na Poljudu, na najljepšem stadionu, pred najboljom publikom. Zato je potrebno jako malo. Neka se nađu, neka se dogovore i imat će našu potporu. Tako je malo potebno.

Nastavak 22. sjednice je predviđen za početak srpnja.

RANIJE

Premda Hrvatski nogometni savez ne treba dopuštenje Hajduka za organizaciju utakmice, ipak im treba zeleno svjetlo Grada. Zbog toga se cijeloga dana na hodnicima Banovine među svim klubovima vijećnika dogovara izjava s čijim bi se izglasavanjem, konačno očitovali i dali svoje mišljenje o ovoj gorućoj temi.

Uskoro bi se na glasanje trebala staviti izjava koja glasi:

“Gradsko vijeće Grada Splita želi dolazak hrvatske nogometne reprezentacije u naš grad i odigravanje službene kvalifikacijske utakmice protiv reprezentacije Mađarske na Gradskom stadionu Poljud.

Gradsko vijeće Grada Splita traži od Hrvatskog nogometnog saveza korjenitu promjenu dosadašnjeg odnosa vodstva Hrvatskog nogometnog saveza prema Gradu Splitu i Hrvatskom nogometnom klubu Hajduk, koji se najbolje ogleda u činjenici što je hrvatska nogometna vrsta u službenim utakmicama u Splitu gostovala svega dva puta u posljednjih 20 godina, od čega jednom bez publike.

Zbog dugogodišnjeg neprimjerenog i neprihvatljivog odnosa prema našem gradu i klubu potrebna je isprika Hrvatskog nogometnog saveza, kao čin dobre volje i korak prema ozdravljenju hrvatskog nogometa i jačanju zajedništva.

U interesu hrvatskog nogometa tražimo od Hrvatskog nogometnog saveza i HNK Hajduk žuran dogovor na zajedničkom sastanku, uz nazočnost predstavnika Grada Splita, a sve u svezi postizanja rješavanja brojnih devijacija i nagomilanih problema koji duže vrijeme opterećuju hrvatski nogomet, kao i zajedničkog dogovora vezano za organizaciju željenog nogometnog susreta u našem Gradu Splitu.”

Utakmica reprezentacije vruća tema na GV-u: 'Neka funkcioneri HNS-a otiđu na istok ili zapad da osjete bilo naroda'; Kotur traži ispriku Šukera Splitu i Hajduku