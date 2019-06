Utakmica reprezentacije vruća tema na GV-u: 'Neka funkcioneri HNS-a otiđu na istok ili zapad da osjete bilo naroda'; Kotur traži ispriku Šukera Splitu i Hajduku

Posljednja 59. točka sjednice Gradskog vijeća je Prijedlog zaključka u svezi utakmice u Splitu između Hrvatske i Mađarske nogometne reprezentacije.

Budući da se polaganim koracima rasprava kreće ka desetoj točki dnevnog reda, vjerojatno danas neće biti izglasavanje mišljenja lokalnog parlamenta o spomenutoj situaciji. Doduše, pojedine oporbene stranke već imaju svoje mišljenje o tome.

Ante Čikotič, Most-ov vijećnik je kazao da smo, nažalost, svjedoci da je reprezentacija od 66 domaćinstava, samo dva puta bila u Splitu, a od toga se jedna utakmica igrala bez publike.

- Svjedoci smo da je HNS duboko klijentelistička politizirana organizacija koja ne poštuje Zakon o sportu, i to je činjenica. Isto tako je činjenica da građani Splita i navijači žele vidjeti reprezentaciju u svome gradu, jer je to iznimna čast.

Danas je na izglasavanju Izjava na Gradskom vijeću, što je neuobičajeno, jer vijeće ne odlučuje o tome. Cilj ove političke akcije je bacanje kosti te da dođe do podjele naroda.

Danas na vijeću imamo životne teme koje utječu na kvalitetu života i koje su iznimno važne, no to se stavlja sa strane i svi pričaju o utakmici. Mi jesmo za to da reprezentacija tu igra, nitko nema ništa protiv reprezentacije, ali odnos se mora promijeniti i mora se poštivati Zakon o sportu - kazao je Čikotić te dodao:

- Neka funkcioneri HNS-a otiđu na istok ili zapad da osjete bilo naroda, a oni su vješto to izbjegli i vjerojatno će otići igrati u Rijeku, a nas će prikazati kao primitivce i temperamentne južnjake. Problem ne može riješiti onaj koji ga je stvorio, a to je ova garnitura HNS-a - zaključio je Most-ov vijećnik.

Na sličnom tragu je i Marijana Puljak, čelnica stranke Pametno.

- Vjerujem da svaki građanin Splita, uključujući i navijačke skupine žele vidjeti svoju reprezentaciju u gradu, međutim, poznati su problemi na koje ukazuju navijači i Naš Hajduk. Konačno se u nogometu treba početi poštivati Zakon o sportu te na neki način cijelu tu organizaciju dekriminalizirati.

Vidjet ćemo prijedlog koji će doći na sjednicu Gradskog vijeća i o njemu ćemo diskutirati, ali nam je želja da se u sportu i nogometnim institucijama konačno počne poštivati zakon i da to bude neupitan standard. Neobično je što dugi niz godina uopće na to pozivamo i što će prema tome ići današnji zaključak - kazala je Marijana Puljak.

- Klubu vijećnika SDP-a neprihvatljiv je zaključak u svezi utakmice hrvatske i mađarske nogometne reprezentacije u Splitu, bez da u zaključak bude uključen zahtjev za ispriku Davora Šukera Gradu Splitu i HNK Hajduku u ime Hrvatskog nogometnog saveza, što bi bio čin dobre volje i korak prema ozdravljenju hrvatskog nogometa i jačanju zajedništva - kratko i jasno je kazao Goran Kotur, predsjednik SDP-a Split i predsjednik Kluba vijećnika SDP-a