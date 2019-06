Parlament u Banovini dobio novog vijećnika, na dnevnom redu i dolazak reprezentacije na Poljud; Dogradonačelnik odgovorio kada kreće druga faza sanacije Karepovca

Započela je 22. sjednica Gradskog vijeća. Odmah na početku, predsjednik Igor Stanišić je dao riječ Nenadu Uvodiću, predsjedniku Mandatne komisije koji je izvijestio kako je Srđan Gjurković, vijećnik HNS-a čiji je mandat bio u mirovanju, opet aktiviran od 1. lipnja. Gjurković tako u gradskom parlamentu nastavlja rad umjesto kolege Gorana Kovačevića.

Prilikom usvajanja dnevnog reda, izglasano je na kraju šest dopuna dnevnog reda, između ostalog i izjava o dolasku naše nogometne reprezentacije na Poljud.

Jakov Prkić iz Pametnog je upozorio kako se ne odgovara na vijećnička pitanja, a kad se i odgovori da su oni nepotpuni.

Zanima ga kada će se raspisati natječaj za drugu fazu sanacije Karepovca?

- Uočili ste dobro da je nužno što prije nastaviti s poslom. Faze su nesretno podijeljene financijski a ne tehnički. Mi smo u razgovorima s Ministarstvom kako bi uskladili sve detalje. Ubrzo će se raspisati natječaj za drenažni sloj i plinske zdence – kazao je zamjenik gradonačelnika Nino Vela.

Ivan Barišić, Most-ov vijećnik izdvojio je problem prekršitelja zabrane prometovanja Livanjskom, Zagrebačkom i Sinjskom ulicom za sva vozila, osim za taksi i autobuse javnog gradskog prijevoznika.

Pitao je zašto se do sada nije osiguralo poštivanje zabrane i kada će se to osigurati? Kazao je da pojedin privatni prijevoznici tako odštete javnog gradskog prijevoznika “Promet”.

Ante Čikotić, Most-ov vijećnik tijekom aktualnog sata je kazao da Grad Split propušta priliku uzeti bespovratna EU sredstva za osobe u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

- Upravo s tom svrhom 8. srpnja otvara se poziv pod nazivom Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije. Cilj Poziva je unaprjeđenje socijalne infrastrukture u smislu gradnje, uređenja, rekonstrukcije i/ili opremanja sa svrhom (izmještaj korisnika s institucijskog oblika skrbi), procesa transformacije te razvoja mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici, kako bi se smanjio broj institucionaliziranih ranjivih skupina te omogućio njihov proces inkluzije i spriječila daljnja institucionalizacija novih korisnika - obrazložio je Čikotić te upitao sudjeluje li u tome grad Split i na koliko projekata kao projektni partner prihvatljivim korisnicima?Radojka Tomašević, pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte odgovorila je na pitanje.

- Prihvatljivi prijavitelji su udruge i vjerske zajednice, te smo planirali prijaviti projekt “Četiri palme” zajedno s dječjim domom Maestral, međutim, kako sam obaviještena, izgleda da se ipak neće tako ići u projekt o čemu ćemo danas dodatno pričati. Ovaj poziv ide za deinstitucionalizaciju što znači da se ne može koristiti za bilo koju svrhu - odgovorila je Tomašević.Joško Markić je tijekom aktualnog sata obrazložio da je u proračunu za 2019. godinu predviđeno milijun kuna za subvencije ugradnje liftova u višekatnice koje ga nemaju.

- To će značajno olakšati dostupnost do stana osobama s invaliditetom, umirovljenicima i obiteljima s malom djecom. Jesu li krenule prijave za najavljene subvencije i kakav je trenutni interes? Ima li gradska Uprava ikakve kontakte s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova Republike Hrvatske oko toga da se pokuša u budućnosti osigurati značajnije financiranje ugradnje dizala iz EU fondova? Kakav je plan sufinanciranja za sljedeću godinu? - upitao je Markić.

- Napravljen je pravilnik za potpore i u pripremi je raspisivanje natječaja. Što se tiče subvencija ministarstava, nemamo najava da one postoje, a što se tiče planiranih sredstava, vjerujem da neće biti manje sredstava nego ove godine - odgovorio je Damir Ordulj, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, a pročelnica Službe za međunarodne i EU projekte Tomašević je nadopunila pitanje i kazala da su pratili financiranje liftova, ali je ministrica EU fondova Gabrijela Žalac, decidirano rekla da ne postoji financiranje liftova iz EU-ovih fondova.Zašto na raskršću koji dijeli Ulicu slobode i Domovinskog rata nije primijenjen prometni režim kao u Poljičkoj ulici i zašto nije stavljena pomoćna strelica za lijevo skretanje - upitao je Ante Zoričić (Popravi grad).

Ordulj mu je odgovorio da su za sada spriječili skretanje ulijevo što je u skladu s projektom te je planirano da takva regulacija ostane do mjesec i pol dana dok se za to vrijeme vrši snimanje i brojanje prometa pa će se u skladu s rezultatima donijeti rješenje vertikalne i horizontalne signalizacije. Kazao je da je stav prometnih stručnjaka bio da će strelica ulijevo poremetiti sve ostale tokove prometa

Nenad Uvodić iz Pametnog pitao je gradonačelnika odakle mu saznanje da je potrebno ukloniti 15.000 kubika drvne mase alepskog bora i i tko su mjerodavne osobe od kojih on dobiva informacije? Tko provodi nadzor nad sječom, izvlačenjem i odvozom drvene mase s Marjana?

- Tko provodi doznačavanje zaraženih stabala alepskog bora – ime i prezime ovlaštenih inženjera šumarstva? Gdje je evidencijska knjiga doznaka i tko je ovjerava – ime i prezime odnosno tvrtka? Koliki je do sada logistički trošak Grada Splita u provođenju Operativno-dinamičkog plana? I za kraj, tko ovjerava knjigu izvedenih radova radi fakturiranja, jer upravo bi po tim količinama MATIMA PROJEKT trebala Gradu Splitu uplaćivati naknadu u iznosu od 201 kn po metru kubnom izvezene drvne mase Koliki je do sada primitak po ovoj osnovi u proračun Grada?

Dogradonačelnica Jelena Hrgović obećala je odgovor vijećniku uputiti pisanim putem zbog kompleksnosti pitanja. Uvodić je odgovorio ako je količina drvne mase kompleksno pitanje, da nema više riječi

Odgovorio mu je dogradonačelnik Nino Vela da bi se većim angažmanom prometnog redarstva i policije, vjeruje da će se broj prekršitelja smanjiti.

Natalija Tafra Bazina se također požalila na odgovaranje na vijećnička pitanja. Zanimaju je kontakti komunalnih redara.

- Na stranicama Grada postoji raspored komunalnih redara po gradskim kotarevima s pozivom „Kontaktirajte komunalnog redara u Vašem gradskom kotaru“. Jedini kontakt telefon na stranicama Grada je broj Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu kojeg nije baš lako dobiti, ili eventualno zvati tajnicu određenog kotara čiji kontakt možete pronaći u excel tablici koju prvo morate preuzeti sa stranica Grada. Građani se pitaju na koji način uopće mogu kontaktirati svog komunalnog redara ako na tom istom mjestu gdje su popisani nije objavljen kontakt telefon/mobitel ni jednog od njih? Što građanima znači popis njihovih imena? - pita se Bazina.

Damir Ordulj, pročelnik za komunalu odgovorio je kako ne vidi u čemu je problem da se redar dobije preko jedinstvenog broja telefona.

Branimir Urlić iz Pametnog tvrdi kako je utvrdio višestruke štete na proračunu Grada tražeći odgovore na određena pitanja.

- Radi se o nelegalnom postavljanju plakata, nepotpisivanju ugovora o zakupu javne površine, nelegalnog korištenja kampa u Stobreču...Štiti li to gradonačelnik kriminal?

- Specificirajte sve navode, posebno one koji se tiču izjave da podržavam kriminal u Gradskom vijeću - odgovorio mu je gradonačelnik Andro Krstulović Opara i zatražio da tu izjavu potpiše jer će, kaže, za nju snositi odgovornost i pred sudom i pred javnošću.

Tonči Blažević (HSLS) postavio je pitanje gradonačelniku o smanjenju prireza s 15 na 12 posto od 01.01. 2020. godine kako bi se građani što manje opteretili?

- To povećanje smo usmjerili smo na udžbenike, rodiljne naknade...Rekao sam da ćemo redefinirati stopu i spreman sam na to, najvjerojatnije sljedeće godine, ali svakako do kraja mandata. No, podsjećam da ste odbili povećanje paušalnog poreza za privatne iznajmljivače zbog kojeg smo mogli uprihoditi 16 milijuna kuna. Kad budete spremni i o tome razgovarati, imat ćemo bolju analizu - odgovorio je Opara.

Goran Kotur (SDP) postavio je pitanje ilegalne sječe, odnosno sječe zdravih stabala na Marjanu. Pita gradonačelnika koliko je stabala doznačeno i za kolilo je izdana popratnica?

-Svjestan sam što se događa, a o tome ćemo na točki dnevnog reda kada bude - odgovorio je Opara.

Stipe Božić, HDZ-ov vijećnik je zamolio da se svi suzdrže od populističkih izjava te postavio pitanje o natječaju koji potiče zapošljavanje poduzetnika registriranih u Splitu u staroj gradskoj jezgri.

Ela Žižić, vršiteljica dužnosti pročelnice Odsjeka za gospodarstvo je odgovorila da ima preko 400 subjekata malog gospodarstva koji doprinose očuvanju tradicije, a iznos potpore za njih je po 30.000 kuna po zaposlenoj osobi te dodala da je natječaj otvoren.

Ante Bradarić Šljujo postavio je pitanje oko izmjene trase linije broj 7 zbog metroa, koji se, kaže, nije baš nešto pokazao uspješnim.

-Mislite li to zaista promijeniti jer ćete zakinuti mnogo stanovnika Bola? Ne da trasu sedmoice ne treba mijenjati, već i pojačati - smatra Šljujo.

Zamjenik gradonačelnika Nino Vela odgovara kako se o novoj regulaciji prometa razgovaralo s predstavnicima gradskih kotareva, te da očekuje prijedlog što je za građane Kmana najbolje da se uvede u javnom gradskom prijevozu.