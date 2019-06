Zašto su u Odluci o komunalnom redu Dubrovnika i Venecije zabranjeni pojačivači zvuka na štekatima, dok bi u Splitu, u slučaju današnjeg izglasavanja Odluke o ugostiteljskoj djelatnost, uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja unutar stare gradske jezgre (SGJ) bila dopuštena do 23 i 30 sati? Hoće li se ugostiteljima unutar SGJ dozvoliti rad do dva sata ujutro?

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, među 48. točaka dnevnog reda, članove Udruge stanara stare gradske jezgre “Get” najviše zanimaju odgovori na dva postavljena pitanja. Zato su sinoć, nekoliko minuta prije ponoći, predvođeni aktivistom Bojanom Ivoševićem iz “Dnevne doze splitskog nereda”, pozvonili na parlafon Petru Škoriću, vijećniku i predsjedniku splitskog HDZ-a, u nadi da će on porazgovoriti s okupljenim stanarima gradske jezgre. Međutim, Škorić je na upit Ivoševića odgovorio kratko: Bojane, prošetaj!

Aktivisti predvođeni Ivoševićem pozvonili Škoriću na parlafon, a on odgovorio: Bojane, prošetaj!; Stanari gradske jezgre i Đardina: Izglasavanje odluke za nas je pogubno jer je već sada nepodnošljivo živjeti u centru grada!

U nastojanjima da uoči izglasavanja dopru do vijećnika stanare jezgre podržala je inicijativa “Dnevna doza splitskog nereda” koja je jučerašnjim dopisom znakovitog naziva “Dubrovnik je glavni”, zatražila od vijećnika primjenu odredbi koje su na snazi u gradu pod Srđem.

Činjenica je da se konstantno krši Zakon o zaštiti od buke diljem centra gdje su zvučnici na štekatima radili daleko u noć (iza ponoći) bez reakcije policije koja je bila alarmirana, da su stanari napadani od alkoholiziranih turista i cipelareni na podu, da su prozori spavaćih soba razbijeni bocama alkoholnih pića u sitne sate, da je naša baština postala WC, da je sve veći broj fizičkih okršaja na našim ulicama i u konačnici, ono što je nažalost već svakodnevica, da Grad Split i policija ne uspijevaju održavati javni red i mir na ulicama niti u predsezoni.

Kako ne bi nas krivo shvatili, nitko ne smatra da grad treba stati živiti u ponoć, već da se život treba nastaviti u adekvatnim prostorima - stoji između ostalog u apelu poslanom svim vijećnicima koji danas glasaju o prijedlogu Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Splita kojom bi dozvolili da restorani i barovi u SGJ rade do dva sata iza ponoći, a glazba na štekatima mogla bi se puštati do 23 i 30 sati.

No, i prema važećim propisima dozvoljeno vrijeme puštanja glazbe do ponoći u baštama velikog broja ugostiteljskih objekata ne poštuje.

Stanari uže gradske jezgre smatraju da se prijedlog takve Odluke donosi pod pritiskom ugostiteljskog lobija, a samo izglasavanje dolijeva “ulje na vatru” razvoju “pub crawl” turizma, što nadalje znači buka na ulici do jutarnjih sati i “zavijanje” pijanih mladih turista.

Zbog istih problema, Barcelona je 2006. godine počela uvoditi nadziranje buke, a do sad je razvila cijelu mrežu zvučnih senzora koji su postavljeni po ugroženim lokacijama. Dubrovnik je uveo aplikaciju preko koje svaki građanin može jednim klikom izmjeriti i prijaviti nedozvoljenu buku.

Dok bi u Splitu, komunalni redari u kasnim noćnim satima, minimalno do dva sata ujutro, trebali nadzirati provedbu ove Odluke u dijelu koji se odnosi na uporabu elektroakustičnih i akustičnih uređaja. Nažalost, na snimkama objavljenim na Facebook stranici inicijative “Dnevna doza splitskog nereda” više puta se moglo posvjedočiti da se učestalo krše već postojeća pravila, a stanari su više puta svjedočili našoj redakciji da pozivi policije u kasne noćne sate nisu puno urodili plodom u sprječavanju nereda.

Valja napomenuti da je za vrijeme javnog savjetovanja o ovoj odluci odbačeno nekoliko prijedloga građana, a među njima stanara centra grada, koji traže izuzeće puštanja glazbe u staroj gradskoj jezgri. Osim toga, u spomenuti prijedlog Odluke dodan stavak kojim se u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza u staroj gradskoj jezgri dopušta rad restoranima i barovima svaki dan do dva sata ujutro dok je u ostatku grada dozvoljeno je do 24 sata.

Zanimljivo je napomenuti da uličnim zabavljačima nije dozvoljeno korištenje zvučnika, dok se ovom odluko ugostiteljskim objektima planira dozvoliti korištenje istih.