Nesvakidašnja krađa u Splitu: najboljem prijatelju čuvao mačka pa mu 'maznuo' ušteđevinu, a onda inscenirao požar! Po povratku s puta, vlasnik kućnog ljubimca uočio je niz neobičnih stvari...

Na uvjetnu kaznu zatvora od deset mjeseci uz rok kušnje od dvije godine osuđen je 29-godišnji mehaničar iz Splita koji je najboljem prijatelju ukrao 1.900 eura dok mu je čuvao mačka.

Presudom Općinskom suda u Splitu u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude mora mu vratiti novac. Tijekom suđenja se pokazalo kako je optuženi je imao problema s kockanjem.

Kako stoji u optužnici, 29-godišnjaku je prijatelj dao ključ od stana u Rendićevoj ulici u Splitu da mu pričuva mačka od petka do nedjelje dok je na putu s roditeljima i sestrom. Čuvajući kućnog ljubimca, optuženi je iz ladice noćnog ormarića u spavaćoj sobi uzeo 1.900 eura, a onda inscenirao požar kako bi prikrio krađu.

Po povratku s puta, vlasnik mačka je osim nedostatka novca uočio niz neobičnih stvari.

- Bio mi je najbolji prijatelj i vrlo često je dolazio u stan mojih roditelja i u moju sobu te je znao da stavljam novac u jednu bilježnicu u ormariću pokraj kreveta. Kada smo se vratili s puta, rekao mi je da je u mojoj sobi došlo do zapaljenja, ali da je on to sve riješio. U sobi sam vidio da je noćni ormarić pokraj kreveta izgoren i to najviše ladica. Ali, bilo je dosta nelogičnosti, pa tako krevet koji je naslonjen na ormarić nije bio niti malo ocrnjen. Također je bilo crno oko utičnice na zidu, ali ona sama uopće nije bila izgorena, iako mi je rekao da je do zapaljenja došlo upravo kod nje. Iz ladice je nedostajalo više stvari, a između ostalog i bilježnica u kojoj je bio novac. Kada sam o ovome razgovarao s njim, on mi je rekao da je ove stvari koje nedostaju bacio kroz prozor jer je htio spriječiti širenje plamena. Tražio sam ispred zgrade ispod prozora, ali nisam pronašao predmete koji su nestali iz ladice. U bilježnici je bilo sigurno najmanje 1.900 eura, a možda i više. Imao sam tada saznanja da on ima problema s kockom, i to u kladionicama i igranjem na poker.

Optuženi mehaničar je na sudu sve priznao govoreći kako je novac uzeo da vrati dug od 14.000 kuna nepoznatoj osobi te je obećao vratiti eure.

Proglašen je krivim i osuđen na uvjetni zatvor. Dužan je i nadoknaditi troškove postupka od 526 kuna od čega je 500 kuna sudski paušal, a 26 kuna trošak autobusnih karata na relaciji Splita - Dračevac bivšem prijatelji kada je došao svjedočiti na sud.