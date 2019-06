U petak starta novi, skuplji cjenik parkiranja buseva na Rivi. Autoprijevoznici nisu zadovoljni: Sada bi ja trebao u Splitu platiti dnevnu kartu iako se s busom vraćam u Omiš i tamo plaćam parking?!

Danas je u prostorija HGK Split putničkim agencijama predstavljeno tehničko rješenje za ostvarivanje pogodnosti za turističke ture koje su ugovorene do 23. svibnja, kada je u javnost izašla vijest o novom cjeniku ulazaka i izlazaka turističkih autobusa na autobusni terminal na Rivi.

Riječ je o uvođenju sistema plaćanja uz pomoć vouchera s kojim će turističke agencija ulazak i izlazak autobusa plaćati po staroj tarifi, odnosno 50 kuna po ukrcaju ili iskrcaju putnika. Novo tehničko rješenje stupa na snagu u petak, 21. lipnja.

- Odluka o novoj regulaciji i cjeniku koja je puštena u javnost prije otprilike dva i pol tjedna bila je iznimno štetna za putničke agencije jer je nametala određene troškove i dodatne namete za putničke aranžmane koju su već unaprijed definirani, a za koje nije bilo prostora da se novi troška uračuna.

Reagirali smo odmah i s Gradom pronašli najoptimalnije rješenje, a to je da se svi aranžmani dogovoreni do 23. svibnja ostave po identičnim cijenama koje su bile prije- objasnio je Jurica Glavina, potpredsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK.

"Split parking" osmislio je tehničko rješenje s kojim će se uz pomoć vouchera napraviti jasna distinkcija ugovorenih grupa do 23. svibnja koje će plaćati po starim cijenama i novih grupa na koje će se primjenjivati i novi cjenik.

- Osmislili smo sistem digitalnog vouchera koji će agencijama biti podijeljeni nakon zahtjeva kojeg pošalju "Split parkingu". Autobusi će s voucherom doći na terminal i prilikom skeniranja QR koda mi ćemo znati da se radi o grupama ugovorenim prije donošenja nove odluke.

Danas je počeo proces podnošenja zahtjeva za izdavanjem vouchera i apeliramo na sve agencije, koje imaju ture ovaj vikend, da nam što prije pošalju zahtjev kako ne bi bilo problema u petak kada na snagu starta novi sistem- kazao je Tomislav Alujević Grgas iz tvrtke "Split parking".

Jedan voucher vrijedi za jedan ulazak tako da ako morate iskrcati i ukrcati grupu trebaju vam dva.

Najviše negodovanja kod vlasnika turističkih agencija izazvala je vijest da će prilikom ulaska na autobusni terminal morati platiti i dnevnu parkirnu kartu za autobuse koja košta 120 kuna, a vrijedi za parkirališta na Dračevcu, TTTS-u i Kopilici.

- Radim u Omišu i već tamo njima plaćam karte za parkinga i sada bi ja trebao i u Splitu platiti dnevnu kartu prilikom iskrcaja gostiju bez obzira na to što se ja s autobusom vraćam u Omiš i ne planiram ga parkirati u Splitu. Zašto bi plaćao nešto što ne koristim, koja je to logika- pitao je jedan gospodin, ali po novoj odluci morat će ipak to platiti ako želi ostaviti goste na Rivi.

Djelatnici turističkih agencija složili su se da se reda mora uvesti i podržali su odluku o sistemu plaćanja s voucherima, ali kažu kako su još neke stvari ostale nerazjašnjene visjeti u zraku.

Jurica Glavina dogovorio se s njima da će sve njihove pritužbe okupiti na jedno mjesto, kako bi s konkretnim činjenicama mogli ići prema Gradu Splitu na novi razgovor.

Novi sistem na snagu stupa u petak pa će tako usluge ukrcaja i iskrcaja ubuduće plaćati 800 kuna, a kako će to izgledati ostaje nam za vidjeti.