- Di god zagrebeš, u problemu si. Nema reda, prava ni pravde. Bolje biti ilegalan nego radit po zakonu. Zemlja smo apsurda, slučajna smo država – slušamo ćakulu, ma bolje reći presjek stanja u državi, od grupice umirovljenika koje osim mirovine veže i to što su korisnici vezova u splitskoj lučici Špinut.

Lučica je to koju su počeli graditi članovi Pomorskog športskog društva "Špinut", udruge osnovane daleke 1973. godine, kako bi za javnu potrebu osigurali smještaj brodova, pa se sada 46 godina poslije mogu podičiti s oko tisuću vezova koje koriste članovi triju klubova: jedriličarskog, ronilačkog i ribolovnog. Uz one komercijalne vezove koje nudi marina na sjevernoj strani Marjana, u Kaštelanskom zaljevu! No od 2015. godine PŠD "Špinut" nema koncesiju za upravljanje pomorskim dobrom, premda su u srijedu "špinutovci" podigli i prestižnu "plavu zastavu" na svoj jarbol, eto već šestu godinu zaredom.

- Dobili smo i projekt prekogranične suradnje s Talijanima, u vrijednosti od 300.000 eura iz europskih fondova. Upravljamo lučicom koju su naši članovi izgradili vlastitim sredstvima, iznajmljujemo komercijalne vezove i državi plaćamo sve što po zakonu treba. A koncesiju nemamo – prvi čovjek PŠD “Špinuta” Marijan Zec govori nam o trenutnoj situaciji u marini koja, znači, po svim zakonskim uzusima radi – ilegalno!

Kako to?

- Uoči isteka 15-godišnje koncesije, godinu dana ranije smo podnijeli uredno novi zahtjev za produženje upravljanja lučicom na pomorskom dobru. No nije naše da mi posredujemo između dviju državnih institucija: Državne geodetske uprave i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, odnosno DORH-a. Pet godina šetaju s papirima, a nisu u stanju upisati granice pomorskog dobra i izvlastiti vlasnike čestica na kojima je lučica. Dvije parcele imamo mi kao društvo, a još su vlasnici Splitsko-makarska nadbiskupija, pa Zbor liječnika, te Šumarska škola koja više ne postoji i Matica hrvatska. Loptaju se godinama s tim predmetom Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, pa Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, te Splitsko-dalmatinska županija. Trebaju izvlastiti vlasnike i nacrtati granice pomorskog dobra da bi nama produžili koncesiju, no ide sve to sporo – već se i ljuti Zec zbog nastale situacije, sve nade polažući na zakazani sastanak županijskog Povjerenstva za pomorsko dobro 4. srpnja, kada bi se napokon ova priča trebala zatvoriti.

Trebala bi cijelu problematiku riješiti Vlada RH svojom odlukom da se koncesija produži PŠD-u Špinut. No ističemo predsjedniku društva da je to nemoguće budući da se čeka odluka DORH-a, da se sve, ajmo ih nazvati “problematične” lučice, stave pod upravljanje Županijske lučke uprave.

- A šta će netko upravljati našom marinom bolje od nas? Pa naši članovi su ulagali u gradnju, sve kako bi imali sigurne vezove za svoje brodove, za rad kluba, za sportska natjecanja? Što lučka uprava ima radit u našoj maloj marini - zasuo nas je pitanjima Zec, kazujući nam da bez obzira što nemaju koncesiju zadnjih pet godina uredno u državni proračun uplaćuju oko 100.000 kuna godišnje.

- Ali to nije koncesija, već novac za kaznu, odnosno carinsku naknadu zbog korištenja pomorskog dobra - sad mi pojašnjavamo, s čime se Zec slaže:

- Da, mi vam sve plaćamo uredno, pa i to što koristimo prostor za svoj rad bez koncesije. A zašto je državne službe ne donesu, stvarno ne znamo. Mi smo uposlili svog odvjetnika, radili elaborate, no nikako da okončaju ovaj slučaj. I moram pohvaliti županijsko povjerenstvo, rade sve kako bi se ovo razriješilo, no "štekaju" nam državne službe – rezimira prvi čovjek PŠD-a “Špinut”. Tako i splitska Zenta posluje bez koncesije od 2014. godine, a radi se o nekih 400 vezova, gdje osim što nemaju koncesiju prisutna je i svađa ulagača, zaratili su klubovi osnivači Zente, pa u kojem smjeru će to sve ići još se ne zna! Ujedno i marina Agana u Općini Marina također nema riješenu koncesiju, no doznajemo da je ona najbliže rješenju. Dok će najviše problema imati marina u Krvavici u općini Baška Voda, koja 12 godina posluje bez koncesije, s oko 300 vezova, no tu je prisutna i ilegalna gradnja, jer su se iz sportske lučice devastacijom i nasipanjem izgradili marina, restoran i parkiralište.

I sve bi njih trebala, i Špinut, i Zentu, i Aganu i Krvavicu, do rješenja problema preuzeti Lučka uprava SDŽ-a.

- Još uvijek nemamo ništa službeno o samom preuzimanju! Bilo je usmenih dogovora, no dok ne dobijemo od DORH-a službenu dokumentaciju, mi nismo stranka u postupku – rezolutan je Domagoj Maroević, ravnatelj Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, kojeg preuzimanje upravljanja spomenutim marinama ne brine. Tek nam usporedbe radi niže brojčane podatke: kada je došao u Lučku upravu SDŽ imali su prihod 15 milijuna kuna, a sada se može pohvaliti s 45 milijuna kuna godišnje, koliko sjedne na račun ove ustanove kojoj je na čelu.

No kada će doći do te odluke još uvijek se ne zna! Pa smo za projekciju rješenja ovih problema s regionalne razine upitali Stipu Čogelju, županijskog pročelnika za pomorstvo i turizam, koji stvari pokreće s “mrtve točke” i osnivanjem portala “Pomorsko je dobro”, gdje su navedene sve koncesije i koncesijska odobrenja, te već sada imaju sto prijava devastacija od građana koji žele da se to zajedničko dobro – očuva!

I inspekcijske službe ministarstva, carine, Lučke kapetanije, stalno su na terenu. Želi se napokon uvesti red!

- Špinut je pod ingerencijom Vlade RH i ministarstva. Mi smo kao regionalna instancija naše prijedloge uputili ministarstvu, te čekamo odluke. No teško će se sve to moći okončati dok se ne usvoji GUP grada Splita. Dok se ne uskladi stanje na terenu i ono koje je u prostornom planu – zbori nam pročelnik Čogelja, pojašnjavajući dotadašnju proceduru:

- Upravljanje će se dati Lučkoj upravi, a kada se ucrtaju granice pomorskog dobra, odnosno donesu prostorni planovi za sporna područja, tada tek slijedi natječaj za dobivanje koncesije.

Kada će se to sve provesti, teško je procijeniti. Naime, Hrvatska je stvarno zemlja apsurda, jer kao zemlja tisuću otoka imamo tek jednog djelatnika u ministarstvu koji “crta” granice pomorskog dobra. Pa Splitsko-dalmatinska županija kao najveća obalna regija ima ucrtanih samo 13 posto pomorskih granica.

Znači – ako bi sve bilo u redu, ako bi sve institucije radile "kao sat", bez odugovlačenja – sve bi se moglo zaključiti u roku dvije godine. Ako...