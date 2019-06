Čudo na Zapadnoj obali: šalterske činovnice metu ispred zgrade Mirovinskog!? Pitali smo HZMO zašto su im zaposlenice prešle na 'fizikalu', odgovor je pomalo iznenađujući

Vrlo neuobičajenoj situaciji u splitskom uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) svjedočio je naš čitatelj, koji je u prostorije državne institucije došao kako bi prijavio radnika.

– Došao sam, što bi naši ljudi rekli, o svom poslu, a iznenadio sam se kada sam djelatnicu sa šaltera vidio kako mete ispred ulaza u Mirovinsko. Pitao sam gospođu zašto baš ona to radi, a odgovorila mi je da se prihvatila metle jer im nema tko čistiti prostorije i okoliš – ističe naš sugrađanin.

Odgovor na pitanje zašto su zaposlenici HZMO-a koji su do tada radili samo "klasične" uredske poslove prešli na "fizikalu", dobili smo od Ureda za odnose s javnošću te nacionalne ustanove. "Kvaka" u cijelom slučaju je svojevrsno otkazivanje usluga od strane servisa koji je od 31. prosinca prošle godine čistio poslovne prostorije Zavoda na Zapadnoj obali.

– Servis za čišćenje s kojim smo imali ugovor obavijestio nas je 25. svibnja da ubuduće ne mogu pružati usluge zbog poslovno uvjetovanih razloga. Središnja služba Zavoda odmah je pokrenula postupak u skladu s Pravilnikom o provedbi jednostavne nabave, odnosno rješavanje problema usluge čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalima putem samostalne narudžbenice, a do okončanja novog postupka nabave i sklapanja ugovora za usluge čišćenja i opskrbe sanitarnim materijalom – naveli su iz HZMO-a i dodali:

– Već 29. svibnja, dakle pet dana kasnije, odabirom novog izvršitelja usluga, problem čišćenja službenih prostora Područne službe u Splitu je riješen.

Prema navodima iz sjedišta nacionalne institucije, "nijednom radniku nije naređeno da čisti poslovne prostore", nego su "pojedini radnici samoinicijativno odlučili uskočiti dok se problem ne riješi", pa su povremeno, na kraju radnog vremena, bacili smeće.

Metenje ispred poslovnice, kojem je naš čitatelj svjedočio, nisu ni riječju spomenuli, isto kao ni uređivanje unutarnjih prostorija u zgradi Socijalnog na Zapadnoj obali, za koje je čitatelj, kroz razgovor sa službenicom, također stekao dojam da se nekad zna "zalomiti".

– U tom kratkom razdoblju od pet dana nitko od nadređenih radnika nije naredio ni jednom zaposleniku da tijekom radnog vremena čisti poslovne prostore, a posebno ne na način da to čini "kada nema posla".

U ovom razdoblju godine, kada su posebno pojačani poslovi kolega koji su na šalterima zbog većeg broja prijava na osiguranje tijekom turističke sezone, poslodavac ni jednom radniku ne bi nametnuo tu obvezu – naglašavaju iz Odjela za odnose s javnošću HZMO-a i dodaju kako je "stručna služba regionalnog ureda u Splitu svoje radnike obavijestila o nastalom problemu i svim radnjama koje se poduzimaju kako bi se u što kraćem roku angažirao novi izvršitelj usluge čišćenja", na što su, kako tvrde iz zagrebačke direkcije, "radnici iskazali strpljenje i razumijevanje za nastalu situaciju":

– Veliki broj radnika je, do angažiranja novog izvršitelja usluge čišćenja, samoinicijativno pri odlasku s posla praznio koševe za smeće, no to se ne može smatrati obavezom koju je zadao poslodavac, nego željom radnika da do okončanja problema zadrže, koliko je moguće, urednima radne prostore Područne službe u koju svakodnevno dolaze korisnici, što je za svaku pohvalu.