'Iz Splita u svijet šaljemo poruku o medicini 22. stoljeća': kongres o genetici i personaliziranoj medicini okupio svjetske 'face'; Nobelovac Paul Modrich prvi put u domovini svojih predaka: Posjetit ću i selo odakle su Modrići

Split se danas na svjetskoj mapi pozicionirao kao centar znanosti zahvaljujući 11. kongresu forenzičke i antropološke genetike i predavanju Mayo klinike za individualiziranu medicinu (Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine) u organizaciji Međunarodnog društva za primijenjene biološke znanosti (ISABS), Klinike Mayo i Specijalne bolnice Sv. Katarina.

U Splitu počinje kongres iz genetike i personalizirane medicine, stižu čak četvorica nobelovaca; Dr. Primorac, koji je jedan od najzaslužnijih za sve to, otkriva 'tajnu' kako se iz manje sredine vinuti u sam vrh svjetske znanosti

Jedan od najzaslužniji za to je predsjednik i osnivač ISABS-a, prof. dr. Dragan Primorac koji je naglasio da će iz Splita u svijet biti odaslana poruka o smjeru razvoja medicine 22. stoljeća, koja predstavlja potpuno novu medicinu temeljenu na individualiziranom pristupu pacijentu kroz princip: pravi lijek, u pravoj dozi, u pravom trenutku, za pravog pacijenta.

- ISABS nikada nije oklijevao biti hrabar. U naš program uveli smo antropološku genetiku prije nego što je postala moderna, govorili smo i o epigenomici prije nego što je postala trendy(trendovska) te smo izvodili prezentacije lidera vizionara u personaliziranoj medicini i regenerativnoj medicini. Nismo bili sramežljivi doprijeti do najboljih pojedinaca i najviših institucija na svijetu. Upravljačka veličina ISABS-a i naše konferencije omogućuju nam da se krećemo brzo, da vodimo umjesto da slijedimo. U početku smo razgovarali o identifikaciji žrtava rata i masovnih katastrofa, a danas govorimo o epigenomici, regerativnoj medicini, mikrobioumu, glikozilaciji bjelančevina, tekućoj biopsiji i tako dalje, a možda čak i za dvije godine će to biti nešto drugo - kazao je Dragan Primorac u ponedjeljak na otvorenju kongresa u hotelu La Méridien Lav.

Tijekom zadnje 22 godine u radu ISABS-ovih konferencija sudjelovalo je oko pet tisuća znanstvenika, 600 predavača iz ukupno 70 država svijeta, a ovogodišnju konferenciju uveličalo je i četvero dobitnika prestižne Nobelove nagrade: prof. dr. Paul Modrich sa Sveučilišta Duke, prof. dr. Avram Hershko s Izraelskog instituta za tehnologiju, prof. dr. Robert Huber s Biokemijskog instituta Max Planck te prof. dr. Ada Yonath s Instituta za znanost Weizmann.

- Rodom sam iz New Mexica, danas živim u North Carolina, ali moji baka i djed su bili rođeni u Hrvatskoj. Na žalost ne znam točno odakle, ali plan mi je ovih dana otići u selo odakle su originalno Modrići u okolici Obrovca. Prvi put sam u Hrvatskoj i oduševljen sam - rekao nam je prof. dr. Paul Modrich, američki biokemičar.

Modrich je dobitnik prestižne Nobelove nagrade za kemiju 2015. godine za prikaz jednog od najvažnijih otkrića u povijesti medicinskih znanosti: istraživanja kemijskih mehanizama popravaka oštećenja DNA kod bakterije E. Coli, a kasnije je razjasnio i kako se taj proces odvija kod ljudi. Po prvi puta je utvrdio da stanice raka kojma nedostaje ovaj mehanizam popravka DNA pokazuju rezistenciju na onkološke lijekove te da u tom nedostatku, koji se nasljeđuje, leži odgovor zašto su neke osobe podložnije razvoju karcinoma, prije svega debelog crijeva, od drugih.

- Impresioniran sam organizacijom konferencije, ovo je velika stvar, a gospodin Primorac impresivan je čovjek. Ovo nije područje o kojem puno razmišljam, ali upravo iz tog razloga sam se veselio dolasku kako bi naučio nešto novo - kazao je prof. dr. Paul Modrich.

Dr. Krešimir Luetić, predsjednik Hrvatske liječničke komore naglasio je kako dolazak vrhunskih i svjetskih znanstvenika i Nobelovaca u Split pruža kolegama mogućnost izravnog kontakta i dobivanje najnovijih spoznaja iz područja medicine.

Primorac je istaknuo kako je Specijalna bolnice Sv. Katarina, jedna od organizatorica kongresa, u ovom trenutku među vodećim institucijama u primjeni mezenhimalnih matičnih stanica u liječenju osteoartritisa, s izvanrednim rezultatima, koji kompletno mijenjaju paradigmu današnje ortopedije.

- U suradnji s, OneOme-om, korporacijom koju je osnovala Mayo Clinic je zapravo iz Hrvatske započeta primjena najsveobuhvatnije farmakogenomske analize 27 gena za cijelu Europu. Pred Hrvatskom je iznimna prilika da postane pionir i predvodnik procesa u personaliziranoj medicini, kao što smo ranih devedesetih godina pokrenuli forenzičnu genetiku, objasnio je Primorac.

Do subote, 22. lipnja, traje 11. ISABS-ov kongres, a u kliničkom dijelu kongresa glavna je tema personalizirana medicina, a uz to naglasak će biti na epigenomici, staničnoj i genskoj terapiji te na imunoterapiji, regenerativnoj medicini, glikomici, farmakogenomici, forenzičkoj i antropološkoj genetici.

Kongresom se nedvojbeno strateški pozicionira Hrvatsku u svijetu, a snaga ovog hrvatskog znanstvenog brenda prepoznata je i u elitnom svijetu znanosti.