Ustavni sud stao na stranu zaštićenih najmoprimaca: zaustavljena deložacija majke i kćeri sa splitskog Lučca, neće morati na ulicu!

Samohrana majka ostaje u stanu do konačne odluke Ustavnog suda, čiji će suci vagati koje je od prava jače – vlasništvo ili pravo na dom, a i u jednom i u drugom slučaju radi se o ustavnim kategorijama

Veliki preokret nastupio je u slučaju Kovačević o kojem je nedavno pisala "Slobodna".

Nakon što je Županijski sud u Rijeci naložio zaštićenoj najmoprimki Slavici Kovačević da se iseli iz stana na splitskom Lučcu i prepusti ga vlasniku koji je zatražio povrat oduzete mu imovine, Ustavni sud je po hitnom postupku donio rješenje kojim privremeno obustavlja iseljenje.

Udovica i majka studentice mora napustiti stan u centru Splita u kojem obitelj živi više od 70 godina: 'Dali su nam 15 dana da iselimo, ali kamo ćemo?! Zašto nam to rade?'

ako je Županijski sud u Rijeci u pravomoćnoj presudi u ovom slučaju zauzeo stajalište da je vlasništvo jače od prava na dom i naložio da se Slavica Kovačević i njezina kći Karla Kovačević u roku od petnaest dana nakon stupanja presude na snagu moraju iseliti iz stana u kojem obitelj Kovačević živi od 1945. godine, to se ipak nije dogodilo. Ustavni sud privremeno je odgodio ovrhu Županijskog suda do donošenja odluke o tužbi Slavice Kovačević i Karle Kovačević o tužbi protiv presude Županijskog suda u Rijeci. Kako sada stvari stoje, samohrana majka ostaje u stanu do konačne odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, čiji će suci vagati koje je od prava jače – vlasništvo ili pravo na dom, a i u jednom i u drugom slučaju radi se o ustavnim kategorijama.

Obitelj Kovačević uspješno je zastupao odvjetnik Nenad Banovac.

– Intimno se osjećam spokojnom zbog ove sudske odluke koja nam je dala za pravo da ostanemo u stanu sve dok Ustavni sud ili neka druga sudska instancija ne donese konačnu odluku o našem statusu. Moram naglasiti da sam se ja svih ovih godina ponašala sukladno onome što mi je zakon nalagao i bila sam spremna, koliko god to bilo teško izvedivo, tražiti neko drugo rješenje svog stambenog pitanja od 2023., jer će izmijenjeni Zakon o najmu stanova tada ukinuti kategoriju zaštićenog najmoprimca, no u mojem slučaju dogodilo se to da je moj najmodavac već sada, na osnovi presude Županijskog suda u Rijeci, tražio da se iselimo iz stana – kaže Slavica Kovačević, te napominje da ni jednog trenutka nije bila u sporu s najmodavcem i da je sve obveze koje proizlaze iz statusa zaštićenog najmoprimca uredno ispunjavala.

Po svoj prilici, Slavica Kovačević i njezina kći jedine su zaštićene najmoprimke kojima je prijetila deložacija, no suci Ustavnog suda su je, barem za sada, zaustavili.

– Vjerujem da su na taj način i samima sebi dali vremena da se ovakvi slučajevi riješe na zakonit i pravedan način. Izmijenjeni i dopunjeni Zakon o najmu stanova pomaknuo je stvari s mrtve točke, međutim, koliko sam upoznata, rješenja koja nudi za zaštićene najmoprimce, poput izgradnje POS-ovih stanova, nisu do kraja dobro promišljena i razrađena – veli naša sugovornica.

Interesantno je da u obrazloženju rješenja Ustavnog suda RH kojim se privremeno odgađa ovrha nad stanom na Lučcu stoji kako su Kovačevićima, između ostalih, povrijeđena sljedeća prava: pravo na jednakost pred zakonom, pravo na nepovredivost doma, jamstva štovanja i pravne zaštite osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti.

Podsjetimo, nakon Drugog svjetskog rata obitelj Kovačević unajmila je stan u Dumanića dvorima u Rokovoj ulici na Lučcu. Radi se o stanu od četrdeset kvadrata na kojem su stanarsko pravo imali Slavičin svekar i svekrva, a 1996., kada je počeo proces povrata imovine konfiscirane u vrijeme SFRJ, Slavičin pokojni suprug, ona i kći dobili su status zaštićenih najmoprimaca. No, vlasniku stana je Županijski sud u Rijeci dao za pravo i naredio im iseljavanje u roku od petnaest dana, što je spomenutim rješenjem privremeno odgođeno.

Ni u ovom, kao ni u brojnim drugim slučajevima između zaštićenih najmoprimaca i vlasnika stanova ne postoji "zla krv" jer su i jedni i drugi svjesni da su žrtve loših zakonskih rješenja i nečinjenja države, koja je jednu nepravdu odlučila ispraviti drugom i tako vlasnike i najmoprimce uvukla u vrzino kolo iz kojega ne mogu izići više od dvadeset godina.

U međuvremenu, članovi Hrvatskog saveza udruga stanara podnijeli su tužbu Ustavnom sudu kojom traže da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova, prema kojem 2023. gube status zaštićenih najmoprimaca i pravo na plaćanje simbolične najamnine, proglasi neustavnim, a jedan od razloga je upravo taj što im je, tvrde, povrijeđeno pravo na dom.

– Ovo nam je rješenje Ustavnog suda, barem kako nam stručnjaci za ustavno pravo kažu, veliki vjetar u leđa. I mi u našoj tužbi tvrdimo da se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova krše naša ustavna prava. Iskreno se nadamo da će, nakon što je po hitnom postupku doneseno ovakvo rješenje u slučaju Kovačević, biti uvažena i naša tužba koja počiva na istim argumentima – kazala je predsjednica Saveza udruga stanara Hrvatske Iva Tukić.