Okupljanjem tristotinjak sudionika u splitskom Đardinu, među kojima su bili i Sani Mardešić iz stranke Pametno, te predsjednik gradskog SDP-a Goran Kotur, u subotu kasno popodne održan je 9. Split Pride.

Povorka, koju je osiguravalo 250 policajaca, u 18 sati krenula je iz Đardina Ulicom kralja Tomislava i Marmontovom, pa do Pjace. Povorka se zaustavila na Pjaci gdje je održan govor, ples i pjesma, a svoju su točku imali i vouge plesači. Šetnjom preko dijela rive sudionici Split Pridea su se vratili u Đardin gdje je nastavljen program.

Završila deveta splitska Parada ponosa, sudionici kažu da nikad nije došlo toliko ljudi: 'Vi ste izašli za one koji se još boje, svojim dolaskom pokazali ste da u tome nema ništa loše i da i oni moraju doći!

U rukama su nosili brojne transparente među kojima je pisalo 'Volim i postojim', 'Ljubi bližnjeg svog', 'Ponosno dijete', 'Trans prava su ljudska prava', 'Marš iz moje postelje', 'Život se živi izvan četiri zida', 'Što tebe dira koga ja diram' i mnoge druge.

U povorci je sudjelovala i nekolicina turista.

Članovi splitskog SDP-a u Đardin su donijeli kartonsku figuru gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, a predsjednik splitskog SDP-a Goran Kotur rekao je da kao i svih ovih godina podržavaju povorku ponosa, žele da Split bude otvoren i tolerantan grad što uključuje sve zajednice.

"To je bitno za društvenu klimu u gradu, ali i za sve aspekte života uključujući i ekonomski razvoj", ustvrdio je Kotur, dodavši da se SDP nastavlja "zalagati za otvoren i tolerantan Split".

Sani Mardešić iz stranke Pametno izjavio je da je Povorka ponosa normalan događa i da bi on na mjestu gradonačelnika došao u povorku i to bez ikakvog razmišljanja. "To je sasvim normalna stvar", zaključio je Mardešić.

Među sudionicima povorke Split Pride bio je i novinar i pisac Ante Tomić koji je poručio da je Split otvoreniji, a da je za to odgovoran turizam. Jedan od osnivača splitske udruge Rišpet Marko Mlinar je medijima rekao kako mu je drago što su im se ove godine u većem broju pridružili mlađi ljudi. Ustvrdio je da u Splitu još ima dobar dio ljudi koji pripada gay populaciji, no još se uvijek boje za svoju sigurnost ili za posao, zbog čega je do pravog broja te populacije teško doći.

Organizatori su rekli da Pride kao i svake godine šalje poruku tolerancije, mira i ljubavi, da se zalažu protiv diskriminacije i predrasuda, te za vidljivost LGBT zajednice. Ove godine im je podršku dalo Veleposlanstvo Švedske koje im je doniralo tisuću kuna od čega su kupili razglas za današnju povorku.

Ovo je prva godina da se nije podigla zastava duginih boja, a razlog je što je grad Split donio odluku da se na Pjaci, na kojoj se do sada podizala ta zastava, ne smiju vijoriti druge zastave osim zastava Grada Splita i Republike Hrvatske. Doduše, organizatori Split Pridea su imali mogućnost svoju zastavu podići na Matejušci, no, kazali su, to nisu napravili jer bi onda njihovi volonteri, na zahtjev policije, trebali na suncu čuvati tu zastavu.

Danas je i prvi put da povorka nije prošla preko cijele Rive, a razlog tomu je što se tamo održavao sportski događaj.

Na nadvožnjaku na Pujankama noćas je osvanuo veliki transparent s porukom mržnje na kojem je na engleskom jeziku pisalo "Samo mrtvi gay je ok". Policija je zbog današnjem pridea postavila posebnu privremenu prometnu signalizaciju i cijelo vrijeme snimaju povorku.

Za sada nema incidenata.