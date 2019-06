Poruka mržnje uoči Pridea u Splitu: na nadvožnjaku postavljen transparent, doznali smo što poduzima policija

Uoči današnjeg Split Pridea na nadvožnjaku u Ulici Domovinskog rata izvješen je transparent "Only dead gay is OK" (samo mrtav homoseksualac je u redu).

Kako saznajemo iz PU splitsko-dalmatinske, transparent su jutros uklonili te će poduzeti mjere i radnje u okviru njihove nadležnosti. Natpis predstavlja govor mržnje stoga ga policija uklanja po službenoj dužnosti.

Na istom nadvožnjaku su organizatori Split Pridea izvjesili natpis "Gay is OK" prije desetak dana. Otprije je prijavljeno policiji kako su dobili niz prijetnji i uvreda putem društvenih mreža, ali s lažnih profila.

Nakon prvog Split Pridea 2011. godine zbog izljeva mržnje podnijeto je 26 kaznenih prijava od kojih 23 zbog nasilničkog ponašanja, dvije zbog rasne i druge diskriminacije te jedna zbog sprječavanja službene osobe u obavljanju dužnosti. Njih 14 privedeno je istražnom sucu te su četvorica na prijedlog tužitelja pritvorena, a šestorici je određena mjera opreza.

Zatim je Općinsko državno odvjetništvo podnijelo 14 optužnih prijedloga za zločin iz mržnje protiv izgrednika, od kojih su do sada većina rezultirala osuđujućim presudama. Uz to su protiv 5 osoba tražili provođenje istražnih radnji zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja.