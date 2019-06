Održavanje Ultre nije upitno, želimo kompromis sa Splitom i Hajdukom, izjavio je to Joe Bašić, prvi čovjek Ultre, na današnjoj Multimedijalnoj akademiji na temu "Utjecaj glazbenih festivala na turizam“ održanoj u Zagrebu.

Joe Bašić, koji je doveo Ultra Europe u Hrvatsku, smatra da mladi traže iskustvo koje mogu doživjeti jedino na glazbenim festivalima, stoji u priopćenju koje su organizatori poslali medijima.

- Ultru često nazivam Olimpijskim igrama u glazbi i mislim da trebamo biti jako ponosni i sretni što imamo takav događaj u Hrvatskoj. Postali smo mamac za ljude iz cijeloga svijeta, a ove ćemo godine u sedam dana imati oko 150 tisuća posjetitelja - rekao je Bašić.

Kada je u pitanju održavanje Ultre na splitskom Poljudu, Bašić je istaknuo da su se promijenile neke okolnosti na koje kao organizatori ne mogu utjecati.

- UEFA ima za Hajdukove utakmice određena pravila, ali i Ultra Europe festival ima svoje standarde. Možda ćemo morati napustiti splitski stadion, no trenutno pokušavamo postići kompromis s Gradom Splitom i Hajdukom. Potvrdu o lokaciji ćemo dobiti u roku od sedam dana, no napominjem da održavanje festivala nije upitno i da će se sigurno održati - izjavio je Bašić.

Mogući problemi za organizatora u slučaju promjene lokacije

Ukoliko doista dođe do promjene lokacije održavanja ovogodišnje Ultre, organizator bi se mogao suočiti s problemom vraćanja kupljenih karata. Koja su prava kupaca u ovakvim slučajevima, razgovarali smo s Iskrom Maras Jelavić, savjetnicom za financije u udruzi "Splitski potrošač".

- Kad bi se radilo o jednostranim promjenama uvjeta prodaje karata, kupci bi imali pravo tražiti povrat uplaćenog iznosa za karte, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Kupujući kartu, kupac je, naime, pristao na glavne uvjete - cijenu, mjesto i vrijeme održavanja događaja.

Ukoliko se promijene uvjeti kupnje, a kupac s tim nije suglasan, u tom slučaju on ima pravo tražiti povrat novca, i to puni iznos.

Pravila dobrog poslovnog ponašanja organizatoru nalažu da na vrijeme potrošače obavijesti o promjenama uvjeta kupnje, kao i razlozima koji su do toga doveli. Ako to kupac smatra prihvatljivim, on može odlučiti zadržati ulaznicu i doći na događaj - objašnjava Iskra Maras Jelavić.

Dođe li do najcrnjeg scenarija, odnosno otkazivanja ulaznica za Ultru, u problemu će se posredno naći i splitski iznajmljivači i ugostitelji kojima Ultra donosi dobar dio sezonske zarade.

Hajduk nije inzistirao na odlasku s Poljuda

Iz Hajduka su sada bez komentara na posljednji razvoj događaja oko lokacije Ultra festivala, no stalno su upozoravali na probleme i rokove za njihovo rješavanje.

Hajduk bi zbog Ultre na Poljudu ostao bez financijske dobiti od ulaznica uslijed manjeg kapaciteta zamjenskog stadiona u Dugopolju (tamo su mogli samo pretplatnici, a na Poljudu bi prodao po dvadesetak tisuća ulaznica), uništio bi se travnjak, a selidbe zbog utakmica, treninga, poslije loš poljudski travnjak... imali su sigurno utjecaj i na sportske rezultate.

No, koliko god da je festival stvarao probleme klubu, nisu inzistirali na odlasku Ultre s Poljuda, poštujući opći interes. U Hajduku su samo tražili da se dogovore jamstva oko nadoknađivanja troškova koje bi koncert stvorio klubu. Prije svega vezano za novi travnjak, nakon lanjske katastrofe kada se kasnilo s njegovim postavljanjem.

No, sada je već kasno za kupnju i dostavljanje novog travnjaka koji bi se mogao postaviti odmah nakon završetka Ultre. Trošak postavljanja novog travnjaka procjenjuje se na oko 1,6 do 2,2 milijuna kuna (od 220 do 300 tisuća eura).

Svaka utakmica koju je Hajduk zbog Ultre morao igrati izvan Poljuda uslijed izgubljene financijske dobiti, troškova selidbe, organizacije utakmice stajala bi klub od 1,5 do 2 milijuna kuna.