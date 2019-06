U Ulici oca Ante Gabrića na splitskim Mejašima, u četvrtak oko 19.00 sati, Ante R. (66) je zbog spora oko mjesta parkiranja drvenom letvom udario 61-godišnjeg Ivana Begonju, škveranina poznat po tome što je u prosvjedima radnika pred Banovinom 1991. godine golim rukamajurišao na transporter JNA.

Susjed je udario i njegovu 59-godišnju suprugu te 33-godišnju kćerku - trudnicu u prisutnosti dvoje djece.

Doznajemo zašto je poludjeli 66-godišnjak na Mejašima letvom prebio muža, ženu i njihovu trudnu kćerku; U bolnicu je strpao prve susjede, već godinama su u sukobu

Svi sudionici su liječnički obrađeni te je Ivanu utvrđena teška ozljeda u vidu prijelom malog prsta ruke, 59-godišnjakinji prijelom kosti desne šake i 33-godišnjakinji lom trapezodine kosti lijeve ruke, dok su napadaču utvrđene lakše tjelesne ozljede u vidu podljeva.

Napadu je, kako smo već pisali, prethodila svađa oko parkiranja vozila na čestici zemljišta koja je predmet sudskog spora između napadača i napadnutih. Napadač je smatrao da je vozilo parkirano na njegovoj zemlji te je krenuo u svoj suludi napad.

Odmah po događaju je uhićen te je sada nad njim u tijeku krim-istraživanje u Drugoj policijskoj postaji u Splitu.

Ivan Begonja nam kaže da napadač već godinama terorizira sve živo i mrtvo u susjedstvu pa i na Mejašima i da mu nitko ne može stati na kraj.

- Policija možda i odradi svoj posao, ali uvijek zapne kod kažnjavanja tog čovjeka na nekoj većoj razini jer vidim da se on iz godine u godinu jednako agresivno ponaša, ne samo prema meni i mojoj obitelji nego prema svima.

Povod ovog napada je što je moja kćerka parkirala svoj automobil odmah do moje kuće i to na putu gdje pet obitelji ima pravo prolaza. Auto nije parkirala na način da bi zatvorila bilo kome put nego ga je ostavila odmah uz kuću tako da je bilo dovoljno mjesta da prođe i drugi automobil ili bilo tko.

On je najprije fizički napao kćerku, potom ženu a onda kada sam došao i mene. Nije tu nikakav spor oko zemljišta kako su vam rekli jer on je na svome zemljištu ja na svome svi smo uredno uknjiženi na svoje, samo je problem što on uvijek svojata tuđe. Koga hoće tući on tuče i to sve instiucije mirno gledaju - govori nam Ivan koji je na našu opasku da on nije taj kojeg se baš lako može napasti rekao:

- A šta da radim, da se tučem s njim pa da sada budem tamo gdje je on?

Otkako je od Ministarstva obrane dobio kredit za gradnju kuće Begonja, kaže, ima problema sa ovim susjedom koji mu je napao obitelj.

- Svašta je govorio, dobacivao, pljuckao, ali evo do sada se nije usudio fizički napasti ni mene ni moju obitelj - rekao nam je Begonja.