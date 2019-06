Sveučilište u Splitu će se u prigodi proslave svoga jubilarnoga 45. rođendana na poseban način zahvaliti prof.dr. Draganu Primorcu, bivšem ministru znanosti, obrazovanja i sporta i uglednom liječniku pedijatru, forenzičaru i genetičaru, koji već niz godina radi u inozemstvu, ali i dalje održava nastavu na Medicinskom fakultetu u Splitu.

- Profesoru Primorcu ćemo dodijeliti najveće moguće priznanje koje Sveučilište može dati - Rektorovu povelju za izniman doprinos u rastu i razvoju Splitskog sveučilišta. Osobno tome čovjeku ne mogu dovoljno zahvaliti na svemu što je kao ministar napravio za naše Sveučilište. On je najzaslužniji što je naš kampus na Visokoj najviše izrastao upravo u njegovom mandatu. Mogli su to napraviti i drugi, ali nisu. Svaka mu čast - istaknuo je prof.dr. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, napominjući kako to nije i jedino dobro što je Primorac dao Splitu i Sveučilištu budući da, pored niza drugih obaveza, nalazi vremena za svoje matično Sveučilište i svoj grad.

Podsjetimo, prof.dr. Dragan Primorac je od prosinca 2003. do srpnja 2009. godine obnašao dužnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, a s te je funkcije samoinicijativno istupio uz obrazloženje kako nije mogao pristati na rezanje proračunskih sredstava za njegov resor.

- Split je moj grad i neizmjerno ga volim i zato mi ovo puno znači. Veliki je privilegij biti u mogućnosti činiti dobro svom narodu i svojoj domovini. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo primiti ovo priznanje koje će mi biti dodatan poticaj da mome gradu Splitu ali i Hrvatskoj pomognem da se još bolje pozicioniraju na svjetskoj znanstvenoj karti. Veliko hvala gospodinu rektoru prof. dr. Draganu Ljutiću i članovima Senata koji su me predložili za ovu nagradu - komentirao nam je prof. dr. Dragan Primorac i istaknuo da je sve svoje znanje iskustvo i kontakte uvijek stavljao na raspolaganje Splitu i Hrvatskoj, a tako će, tvrdi, činiti i u budućnosti.

Napomenimo i to kako će Dragan Primorac Rektorovu povelju primiti u petak, 14. lipnja, na svečanoj sjednici u splitskom HNK. Tom prilikom bit će dodijeljeni i počasni doktorati prof. dr. Ivanu Đikiću, prof. dr. Igoru Rudanu, prof. dr. Ludwigu Steindorffu i prof. dr. Esther Gitman.

Bit će dodijeljene i plakete Sveučilišta zaslužnima.