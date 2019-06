Prema riječima našeg izvora, iz Grada su od dr. Kneževića zatražili da sastavi i pošalje ponudu za nagodbu i on je navodno poslao dvije ponude: jedna je bila na 100, a druga na 90 milijuna kuna

Grad Split bi krajem idućeg tjedna mogao biti blokiran grad.

I to blokiran financijskim "utegom" od oko 150 milijuna kuna, koliko po presudi Županijskog suda u Zagrebu duguje dr. Nebojši Kneževiću, suvlasniku najvećeg dijela parcela na TTTS-u oko kojih je sa svojom suprugom i još jednim tužiteljem godinama vodio spor protiv Splita, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Doktor Knežević je na TTTS-u vlasnik oko 65.000 metara četvornih.

Naime, kako doznajemo iz neslužbenih, ali vrlo pouzdanih izvora, dr. Knežević, poznati splitski specijalist za unutarnje bolesti, koji je godinama radio u KBC-u Split, predao je Sudu zahtjev za rješenje o ovrsi.

Tako bi na naplatu Gradu mogli doći "grijesi iz prošlosti", ali i sadašnjosti, s obzirom da se aktualna vlast u prve dvije godine svoje vladavine nije uspjela dogovoriti s dr. Kneževićem povodom njegovih golemih potraživanja.

Tako će, ukoliko zaista dr. Knežević blokira Grad, u Splitu biti upitno funkcioniranje vrtića, vatrogasaca, socijale...

Neslužbeno, dr. Knežević je razočaran "omalovažavanjem" od gradskih čelnika.

Naime, sadašnjoj vlasti zamjera što ga nitko nije službeno pozvao na sastanak, već se samo jednom našao s gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom u neformalnom razgovoru, kojemu je bilo nazočno 15-ak ljudi. Isto tako, navodno se neslužbeno susreo i s Petrom Škorićem, predsjednikom GO HDZ-a, no Škorić nema mandat za donošenje bilo kakve odluke u ovom slučaju.

Prema riječima našeg izvora, iz Grada su od dr. Kneževića zatražili da sastavi i pošalje ponudu za kakvu-takvu nagodbu i dr. Knežević je navodno poslao dvije ponude. Jedna je bila na 100, a druga na 90 milijuna kuna. Dakle, u jednoj je Gradu "posušio" 50, a u drugoj 60 milijuna. No, u Gradu su rekli kako su to veliki iznosi.

Poslije toga je dr. Knežević od Grada zatražio njihovu ponudu, koliko bi oni bili voljni platiti, ali je do današnjeg dana nije dobio.

Inače, dr. Knežević živi u Kaštel Starom, suvlasnik je i direktor tvrtke "Petra dura". Na čelu s njim i tom tvrtkom, koja se bavi iznajmljivanjem poslovnih prostora i servisnim uslugama, ostali suvlasnici parcela na TTTS-u su krajem 2016. godine zatražili od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti pojedinih članaka Zakona o cestama, očito vezano uz spor s Gradom, ali je postupak u veljači 2017. godine obustavljen u potpunosti.

Upravo zbog jednog u nizu postupaka koji dr. Knežević vodi s Gradom, Agencijom "Eko-Kaštelanski zaljev" i HEP-om, zaustavljen je projekt izgradnje kanalizacije za Žrnovnicu i Korešnicu jer je Knežević uložio žalbu na lokacijsku dozvolu po kojoj bi trasa vodovoda prolazila preko njegove parcele.

Grad Split ne može izbjeći ovrhu, ako je to pitanje na sudu dr. Knežević doista pokrenuo, ali je može platiti u više rata, odnosno godina, jer bi jednokratno plaćanje bilo pogubno za Grad. Naime, Split mora funkcionirati i podmirivati osnovne potrebe od javnog interesa, kao što je plaćanje gradske rasvjete, vode, davanje plaća tetama u vrtiću...

No, da bi Grad mogao isplatiti ovrhu tako, u više rata, on mora Sudu pokazati financijske dokumente po kojima se vidi koje su to njegove osnovne financijske potrebe. Za sve ono što je "višak" na računu, onaj koji traži ovrhu, u ovom slučaju dr. Knežević, može se od toga naplatiti.