Hercegovačka ulica u subotu je napokon ugledala bolje jutro kada je i službeno puštena u promet nakon rekonstrukcije od križanja sa Solinskom cestom do križanja s ulicom Stinice. Tijekom radova na Hercegovačkoj ulici na dionici dugoj 1,1 kilometar postavljen je plinovod, obavljeni su radovi na prilagođavanju oborinske odvodnje, obnovljeni su instalacijski kanali i kolnička konstrukcije, a obnovljen je i nogostup s južne strane ceste te napravljen potpuno novi sa sjeverne strane.

I sve to za 'simboličnih' tri milijuna kuna, a procijenjena vrijednost radova u samom početku iznosila je 2, 2 milijuna kuna, ali što je tu je, nova cesta je napokon u funkciji.

Veselio se narod otvorenju trase jer sada napokon mogu odahnuti ulice Domovinskog rata i Solinska te Put Stinica i Put Supavla, koje su protekla tri mjeseca, ako ne računamo mjesec dana postavljanja plinovoda jer je to drugi projekt, podnosile nesnosne gužve koje su se stvarale kao posljedica radova.

No, kao i uvijek postoji ali. U projektu je najavljivana rekonstrukcija Hercegovačke ulice od križanja sa Solinskom cestom do križanja s ulicom Stinice, koja provjerom udaljenosti na kartama i projektu pokazuje 1,1 kilometar. No, nije baš toliko sređeno.

Sređeno je od križanja s ulicom Stinice (kod Jokera) do Prometove garaže što iznosi 819,92 metara. Gdje je nestalo skoro 300 metara, pitaju se građani. Nema nam druge, provjeravamo što se događa, gdje je zapelo? Sami mjerimo preko karte i stvarno ispada 891 metar, provjeravamo projekt kad tamo piše 1,1 kilometar. Opet se vraćamo na kartu pa na projekt koji je 2012. godine izradila firma "Trivium" za Županijsku upravu za ceste.

Građani su u pravu, nedostaje 300 metara rekonstrukcije ceste koja je pompozno najavljena kao veliki projekt s ciljem realizacije projekta pristupa budućem autobusnom i postojećem željezničkom kolodvoru u Kopilici.

Kako je uspjelo nestati skoro 300 metara rekonstrukcije u projektu vrijednom tri milijuna kuna, pitamo se.

Zovemo Damira Ordulja, pročelnika gradskog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu.

Gospodin Ordulj nam govori kako smo ga iznenadili s pitanjem te nas upućuje da provjerimo troškovnik kako bi mi saznali što se događa.

Provjeravamo opet za svaki slučaj pa ga zovemo kako bi mu objasnili kako im u rekonstrukciji nedostaje skoro 300 metara od Prometove garaže do križanja sa Solinskom ulicom, ali odmah nam stiže objašnjenje.

- Tijekom radova utvrdili smo kako je asfalt na toj dionici dobar te kako već postoji i pločnik te nije bilo potrebe da diramo i tu dionicu.

Hoće li se u nekoj drugoj fazi srediti sporni dio dionice, pitamo ga.

- Za sada će to ostati tako. Zbog postojećeg stanja i rokova zaključili smo da nema potrebe intervenirati na tom dijelu, objašnjava nam Ordulj.

Prvo što nam kroz glavu prolazi, "super, jednostavnom logikom onda je i cijena radova manja, hajde barem nešto". Pitamo gospodina Ordulja koliko je onda koštala cijena radova, kada se nije rekonstruirala dionica od 1,1 kilometar već od 819,92 metra, očekujemo neko smanjenje iznosa.

- Cijena radova je ostala ista jer smo na dionicu od križanja s ulicom Stinice (kod Jokera) do Prometove garaže zato postavili kvalitetniji asfalt, zaključuje Ordulj.

Ostajemo bez teksta, a rekonstrukcija Hercegovačke sigurno spada u rubriku "vjerovali ili ne". A ta je rubrika, na žalost, što se Splita tiče iz dana u dan sve bogatija. Nismo bezveze dobili nadimak Afrika sa strujom.