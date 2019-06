Splitska tvrtka turiste vozi u vozilima bez koncesije, karte im prodaje na ilegalnom štandu, a biznis uredno cvjeta; Odgovorni sve znaju, ali nitko ne reagira

Ona Gibonnijeva "Što je moje, što je tvoje, ja tako ne mogu razmišljati" hit je po hodnicima Lučke uprave, Grada i Županije, odakle stižu oprečni odgovori na pitanje pod čijom je ingerencijom površina pokraj Turističke palače gdje svakodnevno stoji ilegalni štand tvrtke "Apodos" za prodaju autobusnih karata.

Spomenute državne institucije znaju da prodajno mjesto nema dozvolu i nitko ga ne uklanja. Ljudi dođu, satima su tamo, uprihoduju novac, bez ikakve koncesije. Bez davanja u ijedan proračun za taj štand.

Pisali smo, radi se o firmi koja po gradskim ulicama vozi pet panoramskih vozila, dok koncesiju ima samo za dva.

Svakoga plaćaju 6500 kuna godišnje, tako im je potpisao Željko Kerum dok je bio gradonačelnik. Kikiriki, kad znate da je za samo jedan običan karet naknada 10.000 kuna.

Sve smo to već spominjali, objavili uz fotografiju tih autobusa, ali Grad i njegovo komunalno redarstvo još uvijek ništa nisu poduzeli. "Apodosovi" su stalno u luci.

Banovina, dakle, zna da tvrtka krši ugovor i puštaju ih da prevoze turiste u vozilima bez koncesije, s kartama kupljenim na ilegalnom štandu. Da stvar bude gora, ponekad ga postave na kraj pješačkog prijelaza, čime stvaraju i prometni problem u ionako kaotičnoj luci, a onda nije ni čudno da komunalni redari ne mogu doći do štanda - kako će prijeći cestu kad im je prepreka na zebri?

Iz Grada smo na naš upit dobili odgovor: "Za ovo područje nadležna je Lučka uprava". Iz Županije je rečeno isto: "radi se o lučkom području Lučke uprave Split".

Evo što o svemu kaže Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave:

- Štand definitivno nije na našem području. Naše je do južnog ruba pitara s cvijećem, a on bude preko njih ili na granici. Znamo da nemaju koncesiju, ali to bi komunalci trebali rješavati. Kad god dođu na naš teren, mi ih tjeramo - kaže ravnatelj.

Lučka uprava surađuje s "Apodosom" tako da im, kao i ostalima, za svaki ulazak autobusa u luku naplaćuju naknadu od po 300 kuna, a za kombi 150 kuna.

Eto, dragi čitatelji, odlične poslovne ideje - ako želite otvoriti štand s limunadom ili kokicama, slobodno ga postavite pored ovoga od "Apodosa" i nitko vas neće taknuti čitavu sezonu.