Privatni investitor, kako smo u nekoliko navrata pisali, namjerava nad arheološkim nalazištem Ad basilicas pictas između Ulice Domovinskog rata i usjeka pruge izgraditi zgradu.

Gradska tvrtka "Vodovod i kanalizacija" (ViK) kao vlasnik susjedne parcele, ispod koje se očekuju povijesni nalazi, angažirala je arheologe da nastave s istraživanjima ove vrijedne lokacije na kojoj se otkriva rana povijest Splita.

Nedavno su u iskopavanje krenuli bageri koje je angažirao ViK, lomilo se asfalt, grabio kamen i zemlja...

A onda - ništa... i tako do danas. Raskopana zemlja stoji, nije se došlo do sloja antičkog mozaika ispod nje, kao ni do drugih očekivanih nalaza.

U međuvremenu, s druge strane građevinske ograde, uporno su trajali radovi, nekadašnja poznata vulkanizerska radnja obitelji Sonjara pretvorena je u "food bar", a prostor između bivše ViK-ove blagajne, koja je također pod zaštitom kao spomenik graditeljske kulture, i nove zalogajnice iskorišten je za štekat. Dio čistine je popločan, stavljeni su ugostiteljski stolovi i suncobrani.

A gdje su arheolozi?

- Do zastoja je došlo zbog loših vremenskih uvjeta koji su nastupili u posljednje vrijeme. Vjerujemo da će nastavak uslijediti uskoro - ovo nam je prije dva tjedna odgovorio ViK-ov službenik za informiranje.

Jest da se otada nastavila kiša s tmurnim oblacima, ali ugostitelji su svoje radove žurno obavili, sada poslužuju goste, a arheolozi - čekaju. Ne sumnjamo da će se istražni radovi obaviti, ali da netko vidi zaradu od baštine kao onu od ugostiteljstva, već bi odavno istraživanje nalazišta bilo gotovo i spremno za turiste.

Na žalost, postoji puno primjera gdje jedno ide s drugim, ali ovdje arheologiju ne uspijevamo vidjeti niti kao "Ad basilicas fast food".